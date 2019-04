Leicester derrota Everton e segue na liderança da Premier League

Neste sábado (19), Everton e Leicester se enfrentaram pela décima sétima rodada da Premier League 2015/16 em confronto realizado no Goodison Park em Liverpool. Os Foxes saíram de campo com mais uma vitória espetacular pelo placar de 3 a 2.

Um dos grandes destaques da equipe, o argelino Riyad Mahrez fez dois gols, com o japonês Shinji Okazaki também deixando a sua marca. Os gols do Everton foram marcados por Romelu Lukaku, que chegou a marca impressionante de marcar gols nas últimas sete rodadas. O recorde é do atacante do Leicester, Jamie Vardy que marcou por 11 rodadas seguidas nesta temporada. Além de Kevin Mirallas que entrou e também deixou a sua marca.

Com o resultado, o Leicester segue firme na liderança da Premier League com 38 pontos somados. Já o Everton com os resultados da rodada caiu para a décima primeira posição com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Leicester permanece jogando em Liverpool, onde enfrentam os Reds no sábado (26) em confronto a ser realizado no Anfield as 13h (horário de Brasília). Já o Everton viaja até Newcastle onde enfrenta os Magpies no St'James Park as 15h30 (horário de Brasília) também no sábado.

Primeiro tempo termina com gol sofrido do Everton e empate no placar

Foi um primeiro tempo bastante movimentado e com poucas chances de gol para ambos os lados. Após cruzamento na área, Okazaki quase abriu o marcador para os Foxes, mas o gol só veio mesmo aos 27, quando Ramiro Funes Mori derrubou Jamie Vardy dentro da área e cometeu penalti a favor do Leicester. Na cobrança, Riyad Mahrez com a categoria habitual de sempre, abriu o placar para o líder da Premier League.

Cinco minutos após o gol do Leicester veio o empate do Everton. Deulofeu recebeu dentro da área e tocou para Barkley que deu um lindo corte em Wasilewski e chutou colocado para Christian Fuchs salvar os Foxes em cima da lima, mas no rebote Romelu Lukaku chutou forte e alto para não dar chances aos defensores do Leicester e empatou a partida no Goodison Park.

O Everton quase chegou a virar o placar quando Leighton Baines cruzou para Arouna Kone na área mas o capitão do Leicester, Wes Morgan chegou para travar o atacante do Everton no momento exato e cedeu o escanteio.

Com dois gols em quatro minutos, Leicester garante a vitória no Goodison Park

O Leicester retomou a liderança da partida em um outro penalti sofrido pelo artilheiro Jamie Vardy, que após passe de Mahrez acabou sendo derrubado na área pelo goleiro Howard. Na cobrança, Riyad Mahrez superou de novo o goleiro norte-americano Tim Howard e colocou os Foxes em vantagem novamente. O terceiro gol do Leicester veio logo em seguida, quando Jamie Vardy encontra Shinji Okazaki que calmamente acaba superando Howard e dá uma vantagem confortável para o Leicester no placar.

Com as entradas de Mirallas e Lennon na partida, o Everton colocou velocidade na partida e criou várias chances de perigo ao gol de Schmeichel. Ross Barkley viu seu ótimo chute de longa distância ser bloqueado pelo capitão Wes Morgan que salvou o Leicester de novo. Aos 82, Lukaku cobrou uma falta de longa distância que passou perto do travessão e quase diminuiu o placar para o Everton.

O Everton diminuiu apenas aos 89', quando Kevin Mirallas recebeu dentro da área do Leicester e superou o goleiro Kasper Schmeichel para diminuir para o Everton. A partir daí o Leicester conseguiu se segurar bem e teve uma boa chance no final com o argentino Leonardo Ulloa que acabou parando no goleiro Tim Howard.

Vitória espetacular do Leicester que não pode ser ultrapassado por ninguém e permanece na liderança da Premier League por pelo menos mais uma rodada.