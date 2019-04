Hiroshima bate Guangzhou com gols do brasileiro Douglas e conquista terceiro lugar no Mundial

Partida válida pela disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes 2015, disputada no estádio Nissam Stadium, no Japão

Chineses e japoneses disputaram na manhã deste domingo (20) a decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa 2015. Em Yokohama, o time local, Sanfrecce Hiroshima, venceu os chineses do Guangzhou Evergrande, comandados por Luiz Felipe Scolari, por 2 a 1.

O jogo foi acirrado. Logo aos três minutos, Paulinho abriu o placar para os chineses, depois de estar bem localizado na área e cabecear para o fundo das redes. Na segunda etapa, veio a virada dos mandantes. Aos 25 minutos, veio o empate com Douglas, e 13 minutos depois, também com o brasileiro, quando a bola pegou na trave antes de chegar na cabeça do artilheiro.

Com a vitória, o Sanfrecce ficou com o terceiro lugar da competição, e foi aplaudido por sua torcida, uma vez que, a expectativa não era nem passar da primeira fase. O Guangzhou ficou com o quarto lugar após vencer os mexicanos do América-MEX, mas parar no todo poderoso Barcelona. Agora, os dois times vão descansar, para em 2016, dar início ao Campeonato Chinês e Japonês.

Gol no início e domínio chinês marcam o primeiro tempo

Não importa que se trate de uma decisão de terceiro lugar. Sanfrecce e Guangzhou tinham inspiração e queriam a medalha no peito. Portanto, o jogo começou acirrado, disputado e rápido. Logo aos três minutos, o brasileiro Elkeson tentou de cabeça, o goleiro japonês rebateu, mas acabou acertando a cabeça de Paulinho, que bem posicionado, desviou a bola para rede e abriu o placar.

Com o gol no início, o Guangzhou diminuiu o ritmo, e deixou o Sanfrecce chegar. Porém, com mais força no ataque, tendo quatro brasileiros, o time de Felipao chegou novamente, aos 27 minutos, quando acertaram a trave. Antes disso, o Sanfrecce chegou aos 22 minutos, quando o goleiro Li conseguiu salvar espalmando para escanteio um chute perigoso de Ricardo Goulart.

O poder de reação dos japoneses era fraco, e após os trinta minutos, o Guangzhou foi quem teve a posse da bola e administrou o jogo. Trocando passes curtos, a equipe de Luis Felipe dominava o jogo em que tinha vantagem. Sem levar muito perigo, a primeira etapa terminou ''tranquila'' para os visitantes, que estavam vencendo por 1 a 0.

Douglas entra, faz dois e Sanfrecce vira o jogo

Em desvantagem, o Sanfrecce teve que partir para o ataque na segunda etapa. Com o apoio da torcida, mas jogando dentro das suas limitações, os japoneses se arriscavam em tomar contragolpes.

A primeira chance da última metade do jogo foi do Guangzhou, quando Ricardo Goulart recebeu cruzamento e cabeceou com muito perigo aos sete minutos. Porém, mas treze minutos, o brasileiro Douglas entrou na partida, e mudou a história do jogo. Logo aos 21, o brasileiro cabeceou perigosamente após escanteio, e quase empatou a partida. Mas, o empate não demorou para chegar. Aos 25, um escanteio cobrado passou por toda a área, mas não por Douglas, que na segunda trave, cabeceou para as redes e empatou a partida.

Com o empate, o Sanfrecce poderia enfim buscar a vitória, uma vez que, o Guangzhou sentira o gol de empate. Era pressão dos japoneses, e aos 38 minutos, veio a virada. Bom cruzamento da direita, Asano cabeceou no travessão e no rebote Douglas não perdoou para virar a partida.

Os chineses sentiram o gol da virada, e pouco conseguiram fazer para buscar algo melhor no jogo, ou um empate para levar aos pênaltis. Sendo assim, o Sanfrecce administrou os últimos dez minutos de jogo e saiu vitorioso, conquistando o terceiro lugar frente à sua torcida.