Resultado Real Madrid x Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (10-2)

Real Madrid esmaga o Rayo Vallecano e vence por 10 a 2. Quatro de Bale e três de Benzema. Destaques.

92' Fim de papo!

91' Mais dois minutos.

90' AGORA SIM! Vazquez cruza no meio da área, Kovacic ajeita com o peito e Benzema fuzila de canhota, fechando a conta.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, BENZEMA, DO REAL MADRID!

88' Vazquez foi cruzar e...... Mandou na lateral.

87' Real ainda tenta o décimo gol.

86' Cristiano arranca pelo meio, mas em impedimento.

85' Vamos para a reta final de jogo.

84' KOVACIC! Levantamento de Vazquez e o chute do meia de voleio, subiu demais.

83' SAAAALVA! Cristiano abre para Benzema, que é travado na hora do chute. Escanteio.

82' Já são 17 gols nos dois últimos jogos do Real no Bernabéu. Foi um 8 a 0 pela Champions e agora este parcial 9 a 2.

81' MUDA O RAYO: Jony entra e sai Zé Castro.

80' UM FESTIVAL! Modric recebeu frontal ao gol, mas ao invés de chutar, rolou para Benzema, no meio da zaga e o francês só deu um tapa para tirar do goleiro. Nove!

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BENZEMA, DO REAL MADRID!

78' Vazquez arrisca cruzado e Yoel fecha o ângulo. Escanteio.

77' Cristiano arrisca cruzado e a bola passa pela esquerda do gol.

76' Bebe manda rasteiro pra dentro da área, mas Navas pegou sem problemas.

75' Um foguete de Cristiano Ronaldo e a bola passa muito próxima do gol.

74' OOOOOOPA! Cristiano dá pra Vasquez, que sai de frente, há um tranco, cai, pede pênalti, mas o jogo segue. Acertou o árbitro.

73' MUDA O REAL: Sai Bale, muito aplaudido e entra Arbeloa.

72' Bola longa para Bale, mas Yoel sai bem do gol e tira com os pés.

71' Se apertar, fará ainda mais. Com dois a menos, Rayo não tem saída.

70' AMARELO, DANILO. Atropelou Bebé.

69' ATÉ SEM QUERER! Tabela pela direita deixa Bale livre pra chutar, mas ele tentou rolar para Cristiano Ronaldo, mas a bola desviou na zaga e sobrou novamente para Bale. O goleiro foi tentar fechar o cruzamento e o gol ficou vazio. Quarto gol no jogo.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALE, DO REAL!

67' A valentia do Rayo não sobrepõe aos dois jogadores à menos. Ainda assim, time corre muito.

66' Agora foi Sergio Ramos quem testou e Yoel pegou sem problemas.

65' QUAAAAAASE! Kroos levanta na segunda trave e Cristiano Ronaldo testa firme pela rede do lado de fora.

64' MUDA O REAL: Kovacic entra e James sai.

63' MUDA O RAYO: Lass sai e entra Bebé.

62' MUDA O REAL: Vasquez entra e sai Marcelo.

61' HAT TRICK! Contra ataque do Real, James põe em profundidade para Cristiano, que cruzou rasteiro e Bale chegou finalizando.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALE, DO REAL MADRID!

59' E agora o juizão se confunde todo e o jogo fica um tempo parado.

58' SAAAAAAAAAAAAAAALVA, DANILO! Lass foi fazendo um carnaval pela direita, tirou de Navas e Danilo salvou em cima da linha.

57' Cristiano avança com velocidade pela esquerda, cruza, mas ninguém aproveitou na pequena área.

56' Rayo é uma bagunça só, sem conseguir prender a bola no campo de ataque.

55' Lass cruza na área e Sergio Ramos afastou bem o perigo.

54' A superioridade numérica ajudou e muito o time do Real. Vitória contundente.

53' VEM MAIS UMA GOLEADA! Bola longa para James aparecer na esquerda. O colombiano cruzou na pequena área e o português deu um peixinho para matar a partida.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL!

51' Rayo saiu ao ataque, mas Lass bateu mal nas mãos de Navas.

50' Mais de 61 mil pessoas presentes no Bernabéu.

49' YOEEEEEEL! Novamente a bola girou toda a área e caiu no pé de Cristiano Ronaldo, que mandou um tiro e acertou em cheio no peito de Yoel.

48' VIROU PASSEIO. Troca de passes na linha ofensiva, a bola girou a frente da área do Rayo e Benzema deu um tapa na saída do goleiro.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BENZEMA DO REAL!

46' Benzema é lançado na meia, mas em posição irregular.

45' Mexe na bola o Rayo e recomeça a partida.

As equipes retornam e a bola vai rolar.

Bom jogo de Bale, destaque do time. Com dois a menos, Rayo tenta sobreviver e não ser goleado.

Um jogo confuso. Começo frenético com Real abrindo o placar e tomando a virada logo depois. Após alguns minutos, uma expulsão mudou tudo e a re-virada veio após um pênalti mal marcado seguido de outra expulsão.

46' Fim de primeiro tempo e algumas vaias no Bernabéu.

45' QUAAAAAAASE! James manda forte e fechado na área e Bale quase marca o terceiro, mas o toque foi pra fora.

44' Real segue no ataque em busca de mais gols ainda neste primeiro tempo.

43' Atuação de Bale é muito boa. E ele já marcou dois gols.

42' Minutos finais de partida.

41' As vaias se tornaram cantos. Real vence seu jogo.

40' PARA MATAR O JOGO! Bola enfiada por James entre a defesa e Bale arrancou livre para dar um tapa e tirar de Yoel.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALE, DO REAL MADRID!

38' James finta duas vezes pela esquerda, mas seu chute cruzado é afastado por Amaya.

37' Marcelo arranca pela esquerda, tentou cruzar, mas a marcação afastou na hora certa.

36' Modric arrisca de canhota, de fora da área e a bola passa perto.

35' Bola longa para Lass, mas Navas sai bem do gol.

34' Benzema chega finalizando na meia-lua, mas já estava impedido.

33' A raça do Rayo é enorme, mas lhe falta opções. Time todo quebrado.

32' Com dois a mais e virando o placar. Real tem tudo pra vencer.

31' QUE BAGUNÇA! Batida forte e no canto direito. Yoel voou e quase pegou.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL!

29' Cristiano Ronaldo na bola!

28' BAENA EXPULSO! Levantamento de Kroos, Baena e Sergio Ramos se enrosca e o juíz da penalidade. Não foi nada.

27' E É PÊNALTI!!

26' ERA QUESTÃO DE TEMPO. Danilo avança pela direita, chega na linha de fundo e cruza de forma perfeita na cabeça de Bale, testando firme e não dando chances para o goleiro.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALE, DO REAL MADRID!

24' QUAAASEEEE! Kroos manda na área e Sergio Ramos cabeceia firma por cima do gol.

23' AMAAAAAYA! Bale faz bela jogada pela direita, cruza na pequena área e Amaya corta antes da chegada de Benzema. Escanteio.

22' E já sai as primeiras vaias.

21' MUDA O RAYO: Quimi entra e sai Hernandez.

20' Bale bate no meio do gol e Yoel pegou firme.

19' AMARELO, BAENA. Rasteira em Kroos. Falta frontal e perigosa.

18' Rayo não aperta mais a marcação. Se defende com todos seus jogadores em seu campo.

17' É um jogo totalmente bagunçado. Agora o Rayo vai precisar se desdobrar demais. Com um a menos, mesmo vencendo e tendo muito tempo para rolar.

16' YOOOOOEEEEL! Danilo surge no ataque, chuta cruzado e o goleiro fechou bem o ângulo.

15' AMARELO, TRASHORRAS. Por reclamação.

14' EXPULSO! Tito dá um carrinho com a sola, levantando Tony Kross. Muita reclamação. Falta boba, no meio do campo, sem nenhum perigo.

13' NAAAAAAVAAAAS! Chute cruzado de Javi Guerra para obrigar Navas à grande defesa.

12' JÁ VIROU! Baena avançou pela direita, cruzou e a bola desviou em Modric, ganhou efeito e Jozabed antecipou à Danilo pra testar à queimar roupa. Já virou!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JOZABED, DO RAYO!

10' QUE JOGO! Levantameno na área do Real, Amaya subiu mais do que Pepe, tocou de cabeça e mandou no pé de trave. Navas ainda tocou na bola, mas não evitou.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, AMAYA, DO RAYO!

8' A intensidade do Rayo dificilmente será constante na partida. Não físico que aguente.

7' A vontade do time do Rayo é algo impressionante. Real ainda não conseguiu sair jogando, mas vence.

6' OOOOOOPA! Sérgio Ramos toca com a mão na bola e fica a reclamação de pênalti.

5' O ritmo neste começo é alucinante. O Rayo marca forte e sai na velocidade.

4' QUE CONTRA ATAQUE! A zaga salvou um gol feito e o contra ataque foi gigante, com Bale recebendo na direita e adiantando para Danilo, receber e chutar cruzado, abrindo o placar!

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, DANILO, DO REAL MADRID!

2' QUAAAASE! Cruzamento de Lass e Jozabed chutou obrigando a zaga a salvar quase em cima da linha!

1' E a marcação do Rayo é totalmente ofensiva e já quase consegue um lance perigoso. Sergio Ramos mandou pra escanteio.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola no Bernabéu.

Rayo com um uniforme em tom político. Todo de preto com detalhes nas cores do arco-íris, na busca pela luta contra a homofobia.

Tudo pronto para a bola rolar. Real com seu uniforme principal. Todo de branco.

Teremos um minuto de silêncio no Bernabéu.

A arbitragem é de Iglesias Villanueva com Lopes Lopes e Ignacio Loyola.

Equipes sobem ao gramado. Preparações finais para a partida.

As equipes estão na boca do túnel e a bola vai rolar em instantes. 16º em Madri e as condições do gramado são perfeitas.

Nas últimas cinco rodadas foram três derrotas do Real e a vantagem de cinco pontos para o líder. Cristiano Ronaldo é quem mais joga nesse time.

O maior rival conquistou um importante título e aumentou a rpessão no lado madridista. Após o tri mundial do Barcelona, o Real precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

O Real não contará com Carvajal e Varane, importantes jogadores do elenco.

Equipe do Rayo com Yoel; Tito, Zé Castro, Amaya, Nacho; Baena, Trashorras, Jozabed, Lass; Pablo Hernández, Javi Guerra. Técnico: Paco Jemez.

Real Madrid escalado com Navas; Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, James; Bale, Cristiano, Benzema. Técnico: Rafa Benitez.

Os dois times fazem o trabalho de aquecimento no gramado do Bernabéu. A torcida segue chegando.

O palco do confronto Real Madrid x Rayo Vallecano é o Santiago Bernabéu, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade em busca do topo da tabela.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Rayo Vallecano 2015: Miku, atacante. O experiente venezuelano é uma das apostas para surpreender o time da capital com gols e liderança dentro de campo.

FIQUE DE OLHO: Real Madrid x Rayo Vallecano: Cristiano Ronaldo, atacante: O português vem melhorando sua fase, que era abaixo daquilo que todos conhecem. CR7 é um dos ets que atuam no futebol mundial.

No último confronto entre Real Madrid x Rayo Vallecano, o time merengue venceu fora de casa com gols de Cristiano Ronaldo e James Rodriguez.

Atualmente, o líder é o Barcelona, com 35 pontos, junto do Atlético de Madrid, segundo colocado na tabela pelo confronto direto.

A fase do time de Vallecas não é das melhores e o time não está na zona de eliminação pelo confronto direto.

Por outro lado, o Rayo recebeu o Málaga e se viu derrotado, seguindo muito próximo da zona de rebaixamento.

Na última semana, o Real visitou o El Madrigal para encarar o Villarreal e saiu derrotado pelo placar mínimo. A derrota tirou a chance de encostar no Barcelona, além de aumentar a vantagem em cinco pontos.

3º colocado, o Real Madrid vem numa gangorra durante a temporada. Vitórias contundentes, boa classificação na Champions, mas derrotas para rivais e um futebol fraco praticado pela equipe de Rafa Benítez são motivos de discussão na capital espanhola.

