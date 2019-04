Suárez aponta novo objetivo do Barcelona após título Mundial: “Não deixar o nível cair”

O Barcelona confirmou seu favoritismos na final do Mundial de Clubes da Fifa 2015 na manhã deste domingo (20) diante do River Plate e acabou conquistando o título com uma vitória por 3 a 0. Um dos destaques do time catalão durante este ano, o atacante uruguaio Luís Suárez festejou bastante a conquistas e não escondeu o sentimento de dever cumprido com mais uma taça em 2015, porém, já apontou novas metas para o grupo.

De acordo com o centroavante uruguaio, o elenco do Barcelona agora terá mais um grande objetivo pela frente, que será conseguir manter o nível do futebol que vem apresentado desde a temporada passada. O atacante destaca que isso será necessário para o Barça continuar sendo a melhor equipe do mundo.

“O título era muito importante para nós, pois chegamos aqui com ambição. E fazendo gol, ou seja, o importante era mesmo ficar com esse troféu, que deixa o torcedor feliz. Depois de uma competição assim, em que ajudamos o time a avançar, mesmo que não tivéssemos feito grande apresentação, já temos o nosso próximo desafio, que é não deixar o nível cair, manter a regularidade e obter mais título, para continuarmos com a melhor equipe do mundo”, afirmou o atacante.

O Barcelona correu o risco de não contar com os dois principais jogadores, Lionel Messi e Neymar, por conta de problemas clínicos. Ambos, entretanto, se superaram e estiveram em campo. O atacante Luís Suárez comentou sobre a superação do argentino e do brasileiro, contudo, preferiu destacar toda a força de vontade do grupo para chegar bem e atuar nesta decisão.

“Sim, eles estavam com muita vontade de atuar nesta partida. Tiveram bastantes dificuldades nos últimos dias, mas conseguiram se superar. Não vamos destacar apenas o Messi, mas todo o grupo que fez um grande sacrifício para chegar bem e com condições de participar desta final”, pontuou.