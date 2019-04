Em partida equilibrada, Bordeaux e Marseille apenas empatam na Ligue 1

Neste domingo (20), Bordeaux e Olympique de Marseille se enfrentaram pelo encerramento da 19ª rodada da Ligue 1, no Stade Bordeaux-Atlantique, em Bordeaux. Os girondins, que fazem campanha razoável nesta temporada e enfrentaram um time que também não fez grande primeiro turno e queria dias melhores.

Em partida muito truncada, os visitantes tiveram uma chance real apenas aos 35 minutos da etapa inicial. Saivet arriscou de fora da área e a bola passou rente à meta de Mandanda, que estava atento no lance.

A reposta dos visitantes foi imediata: aos 37 minutos, Cabella deu ótimo passe a Batshuayi, que entrou na área e arriscou em Carrasso, que defendeu em dois tempos o arremate do atacante belga.

Na segunda etapa, os donos da casa foram para cima com menos de um minuto. Plasil cruzou a bola na área e chegou aos pés de Khazri, que ajeitou para Ounas arriscar em cima de Mandanda, que fez ótima defesa.

Só que aos dez minutos, o OM abriu o marcador em cobrança de escanteio batido por Barrada. O volante togolês Romao se antecipou aos marcadores e cabeceou no cantinho do goleiro Carrasso, que nem se mexeu.

Mas não demorou muito e os donos da casa conseguiram empatar a partida dois minutos depois. Na saída de bola rápida, o atacante Crivelli deu assistência para Khazri, que entrou na área e bateu na saída de Mandanda, deixando o duelo empatado.

Por pouco o time visitante não voltou à frente do marcador. No lançamento da defesa de Rolando para o ataque, Cabella saiu de frente com Carrasso, o goleiro conseguiu abafar o arremate do jogador e, na sobra, Batshuayi arriscou e o experiente jogador fez a defesa.

Com o resultado, os girondins terminam o primeiro turno no bloco intermediário na 14ª colocação, com 23 pontos. Assim como o OM, que está em décimo, com 25.

O próximo jogo do Bordeaux será apenas no começo do mês de janeiro contra o Fréjus St-Raphaël, que disputa as divisões inferiores do futebol francês. Já o Olympique de Marseille jogará contra o Caen. Os jogos serão no dia 3 (domingo) de janeiro, válidos pela Coupe de France.