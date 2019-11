Resultado Carpi x Juventus no Campeonato Italiano 2015/2016 (2-3)

Na última temporada, a Juventus superou com folga as outras equipes postulantes ao título, como Roma, Napoli e Fiorentina, e conquistou o tetracampeonato.

Outros 13 clubes foram campeões italianos, oito deles com pelo menos dois títulos: Genoa (9), Torino, Bologna e Pro Vercelli (7), Roma (3), Fiorentina, Lazio e Napoli (2). Turim (39) e Milão (36), são as cidades que concentram a maioria dos títulos.

A Juventus – atual detentora do scudetto – é a maior vencedora de Serie A, com 31 campeonatos, seguida por Internazionale e Milan, com 18, que formam a tríade com mais títulos, sendo estes três também os clubes italianos com mais títulos de Uefa Champions League, competição que também teve como vice-campeões Fiorentina, Roma e Sampdoria.

O título da Série A é geralmente referido como "scudetto" (pequeno escudo), pois desde 1924/25 o campeão tem direito a estampar um pequeno brasão de armas com as cores da bandeira italiana em suas camisas na temporada seguinte.

Na Itália, há cinco divisões: Serie A, Serie B, Lega Pro Prima Divisione, Lega Pro Seconda Divisione e Serie D. As quatro primeiras são profissionais. Abaixo destas cinco divisões, temos a Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, todas a nível regional ou provincial.

O Campeonato Italiano (em italiano Serie A) é a maior competição de futebol da Itália reunindo mais de quatro mil clubes divididos em dez divisões. A Serie A é a divisão principal da competição do esporte no país. Sendo realizada desde 1898, é um dos campeonatos de futebol mais tradicionais do mundo.

Bom dia, leitor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a partida entre Carpi x Juventus, válida pela 17ª rodada da Serie A 2015/16. Fique conosco nesta grande partida!