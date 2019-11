Sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2016

Encerra-se aqui o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América! Obrigado amigo da VAVEL-Brasil pela companhia!

Grupo 8: Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal e Oriente Petrolero x Santa Fé

Grupo 7: Olimpia, Emelec, Deportivo Tachira e Pumas

Grupo 6: San Lorenzo, Grêmio, LDU e Toluca

Grupo 5: Atlético Mineiro, Colo Colo, Melgar e Independiente del Valle x Guaraní-PAR

Grupo 4: Peñarol, Atlético Nacional, Sporting Cristal e Huracán x Caracas

Grupo 3: Boca Jrs, Bolivar, Deportivo Cali e Racing-ARG x Puebla-MEX

Grupo 2: Nacional, Palmeiras, Rosario Central e Universidade do Chile x River Plate-URU

Grupo 1: River Plate, The Strongest, Trujillanos e São Paulo x Cesar Vallejo

O pote 4 determina para onde irão os jogos da Pré-Libertadores!

Grupo 8: Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal

Grupo 7: Olimpia, Emelec, Deportivo Tachira

Grupo 6: San Lorenzo, Grêmio, LDU

Grupo 5: Atlético Mineiro, Colo Colo, Melgar

Grupo 4: Peñarol, Atlético Nacional, Sporting Cristal

Grupo 3: Boca Jrs, Bolivar, Deportivo Cali

Grupo 2: Nacional, Palmeiras, Rosario Central

Grupo 1: River Plate, The Strongest, Trujillanos

Vamos agora ao sorteio do terceiro pote!

Grupo 8: Corinthians, Cerro Porteño

Grupo 7: Olimpia, Emelec

Grupo 6: San Lorenzo, Grêmio

Grupo 5: Atlético Mineiro, Colo Colo

Grupo 4: Peñarol, Atlético Nacional

Grupo 3: Boca Jrs, Bolívar

Grupo 2: Nacional, Palmeiras

Grupo 1: River Plate, The Strongest

Vamos ao sorteio do pote 2!

Olimpia no Grupo 7 e Corinthians no Grupo 8!

San Lorenzo no Grupo 6!

Atlético Mineiro no Grupo 5!

Peñarol no Grupo 4!

Sorteio dos cabeças de chave: River Plate no Grupo 1, Nacional no Grupo 2, e Boca Juniors no Grupo 3!

O São Paulo jogará a segunda partida no Morumbi!

Esses são os confrontos da Pré-Libertadores!

Cesar Vallejo-PER - São Paulo

Independiente del Valle - Guaraní-PAR

River Plate-URU - Universidade de Chile

Puebla-MEX - Racing-ARG

Huracán - Caracas-VEN

Oriente Petrolero - Santa Fé

Oriente Petrolero, Huracán, Puebla, River Plate-URU, Independiente del Valle e Cesar Vallejo jogarão a primeira partida em casa.

O apresentador explica que equipes do mesmo país não poderão se enfrentar na Pré-Libertadores.

Diego Forlán e Gustavo Bou sobem ao palco para ajudar no sorteio.

O sistema de pontos do ranking da CONMEBOL leva em conta três elementos: a performance na Copa nos últimos dez anos, o histórico total no torneio e o número de títulos nacionais nos últimos dez anos.

Hugo Figueiredo, diretor de competições da CONMEBOL, apresenta-se no palco para explicar o sorteio.

É explicada agora a metodologia e logística do sorteio.

Finalmente, os potes aparecem no salão. Após um breve intervalo, iniciará-se o sorteio.

O presidente do time de Buenos Aires fala agora no telão, em vídeo gravado em Tóquio.

No México, placar zerado, e, na Argentina, o time venceu a competição com um incrível placar de 3 a 0, conquistando o tricampeonato.

Após uma fase de grupos com apenas sete pontos, a polêmica vitória sobre o Boca Juniors, a grande surpresa de 0x3 contra o Cruzeiro e a vitória sobre o Guaraní-PAR levaram a equipe a grande final contra o Tigres-MEX.

Fala-se agora da campanha do atual campeão: o River Plate.

O argentino sobe agora ao palco para receber o troféu Visa de Artilheiro da Competição.

Aparecem agora no telão os oito gols do atacante Gustavo Bou, artilheiro da Copa em 2015, atuando pelo Racing-ARG.

Atuando pelo Tigres-MEX, ele formou dupla de ataque com o brasileiro Rafael Sóbis na campanha do vice-campeonato.

Fala-se agora do atacante Joffre Guerrón, craque da Copa Libertadores de 2016.

Ramiro Pineda, representante da Bridgestone, fala agora no palco em Luque.

O atual campeão, River Plate, foi derrotado recentemente na final do Mundial de Clubes contra o Barcelona, por 3 a 0.

São mostradas no telão cenas da edição passada da Copa Bridgestone Libertadores.

Representantes do clube de Assunção recebem agora a homenagem no palco e discursam.

Agora, o Club Olímpia do Paraguai está sendo homenageado com um vídeo por ter ido a pelo menos uma final em cada década do torneio.

Após a homenagem, o presidente do clube uruguaio discursou no palco.

Com a classificação para a Copa Libertadores de 2016, o time de Montevidéu soma agora vinte participações seguidas na competição, um novo recorde.

A apresentadora destaca agora os feitos do Nacional-URU, equipe que mais disputou partidas na história da competição (349).

Um vídeo promocional da competição é exibido no telão do Centro de Convenções da CONMEBOL.

Agora o atacante e craque da Copa do Mundo de 2010, Diego Forlán, fala para o salão.

Pablo Forlán discursa no momento.

Diego e Pablo Forlán são chamados ao palco para receber homenagens

Agora, está sendo apresentada uma homenagem a família Forlán, que foi vencedora em três gerações pelo Uruguai.

Valdéz ressalta agora a importância da transparência e responsabilidade para dirigir o futebol sul-americano.

O presidente destaca que, em Abril, completarão-se 56 anos da primeira partida da competição.

Wilmar Valdéz, presidente da Conmebol, agora discursa no palco do Centro de Convenções CONMEBOL.

O casal de apresentadores do sorteio apresenta a taça da Libertadores.

Está começando o evento!

"Nós estamos preparados para enfrentar qualquer equipe." afirma Maurício Gagliotti, vice-presidente do Palmeiras.

Dentro de dez minutos, começará oficialmente o sorteio dos grupos e confrontos da Copa Bridgestone Libertadores!

"O Corinthians tem capacidade de passar em qualquer grupo."

Roberto também afirma que o clube paulista não tem interesse algum em Rafael Sóbis, atacante do Tigres-MEX.

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, afirmou que "Não está fácil concluir os negócios no mercado."

Edinho sobre o sorteio da Libertadores: "A gente não tem que temer ninguém, eles tem que temer o Grêmio."

"Estamos buscando no mínimo três reforços." divulgou o presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno.

O Corinthians e o São Paulo podem se orgulhar: são os únicos clubes brasileiros com treinadores já campeões da Libertadores (Tite em 2012 e Edgardo Bauza em 2008 e 2014).

Dentre os brasileiros que irão participar da Copa Bridgestone Libertadores em 2016, o Corinthians é o único que possui um título invicto, em 2012. (8V e 6E).

O começo do sorteio está marcado para as 20:30, horário de Assunção. (22h pelo horário de Brasília).

Representantes dos clubes dos onze países que disputarão a Copa Bridgestone Libertadores vão chegando ao Centro de Convenções da CONMEBOL, em Luque.

Já o Atlético Mineiro jogará a competição pela oitava vez. Em 2013, fez uma campanha milagrosa e venceu o Olímpia para conquistar o título.

O Corinthians vai para a décima terceira participação, tendo vencido a competição no ano de 2012, quando bateu o Boca Júniors na final.

Com 16 participações cada um, Grêmio e Palmeiras empatam na segunda colocação. Os gaúchos, porém, levam vantagem nos títulos: dois a um.

Em participações, o time brasileiro mais frequente na competição é o São Paulo, que vai para a 18° campanha, tendo conquistado três títulos.

O sorteio da Copa Libertadores da América será realizado em Luque, no Paraguai.

Fazendo diversas contratações, o Palmeiras vem para o sorteio da Libertadores tendo recém divulgado a última delas: a contratação do zagueiro Edu Dracena.

Depois de toda a confusão envolvendo a divulgação de gravações polêmicas do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, o São Paulo já esqueceu isso e foca hoje exclusivamente na preparação para a Copa Libertadores.

Do Rio Grande do Sul, boas notícias vieram nesta semana: a renovação de contrato do zagueiro Geromel e a compra do volante Maicon, dão esperanças ao Grêmio para 2016.

Segundo colocado do Brasileirão, o Atlético Mineiro tem boa participação momentânea no mercado, tentando contratar vários jogadores estrangeiros, segundo o dirigente Alexandre Kalil.

O Corinthians, atual campeão brasileiro, tem grande parcela de responsabilidade no aumento das premiações da Conmebol, que reajustou as cotas da Copa Libertadores nesta terça-feira (22).

Ranking da Conmebol é publicado; Corinthians e Atlético-MG serão cabeças de chave na Libertadores

Pote 1 (cabeças de chave): Corinthians, Atlético-MG, River Plate, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Olimpia, San Lorenzo.

Pote 2: Grêmio, Emelec, Cerro Porteño, Atlético Nacional, Bolívar, Colo Colo, Palmeiras, The Strongest.

Pote 3: LDU, Sporting Cristal, Deportivo Cali, Deportivo Táchira, Rosario Central, Melgar, Cobresal, Trujillanos.

Pote 4: G1, G2, G3, G4, G5, G6, Pumas, Toluca.

Os possíveis adversários do São Paulo na pré-Libertadores são Oriente Petrolero (BOL), Huracán (ARG), Independiente del Valle (EQU), Cesar Vallejo (PER), River Plate (URU) e Puebla (MEX).

Corinthians e Atlético-MG serão os brasileiros cabeças de chave, com River Plate, Boca Juniors, Peñarol, Nacional (Uruguai), Olimpia e San Lorenzo, todos no Pote 1.

Palmeiras e Grêmio estarão no Pote 2. O São Paulo, que terá de passar pelo mata-mata da primeira fase para chegar aos grupos, decidirá a vaga em casa.

O campeão da Copa Libertadores 2016 vai ganhar cerca de 40% a mais do que o vencedor do mesmo torneio em 2015. A Conmebol anunciou que o vencedor pode faturar US$ 7,3 milhões (R$ 29 milhões), ou US$ 7,7 milhões (aproximadamente R$ 31 milhões).

São 38 equipes classificadas para Copa Libertadores da América 2016. Mas apenas 32 estarão na fase de grupos. O sorteio definirá também os confrontos da primeira fase do torneio.

Argentina: River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Rosario Central, Racing, Huracán.

Bolívia: Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero.

Brasil: Corinthians, Atlético-MG, Grêmio, São Paulo, Palmeiras.

Chile: Cobresal, Colo-Colo, Universidad de Chile.

Colômbia: Deportivo Cali, Atlético Nacional, Santa Fe.

Equador: Emelec, LDU, Independiente Del Valle.

México: Pumas, Toluca, Puebla.

Paraguai: Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní.

Peru: Melgar, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo.

Uruguai: Nacional, Peñarol, River Plate-URU.

Venezuela: Deportivo Táchira, Trujillanos, Caracas.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2016! Fique conosco!