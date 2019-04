Com pedreiras para Grêmio e Palmeiras, Conmebol define confrontos e grupos da Libertadores 2016

Na noite desta terça-feira (22), em Assunção, a Conmebol definiu os duelos de fase preliminar e os grupos da Copa Libertadores 2016. Único brasileiro que irá disputar a Pré-Libertadores, o São Paulo vai enfrentar a Universidad César Vallejo, do Peru. O Palmeiras caiu no Grupo 2, ficando ao lado de Nacional-URU, Rosario Central-ARG e o vencedor de Universidade do Chile e River Plate-URU.

Outro representante do nosso país, o Atlético-MG dividirá o Grupo 5 com Colo Colo, Melgar-PER e o ganhador de Independiente del Valle-EQU e Guaraní-PAR. O Grêmio, entretanto, está no Grupo 6 com os campeões San Lorenzo e LDU, além do Toluca-MEX. Atual campeão, o River Plate está no Grupo 1, assim como The Strongest, Trujillanos-VEN e quem levar a melhor em São Paulo e César Vallejo.

O campeão do certame ganhará aproximadamente 40% a mais do que o vencedor da edição de 2015. O ganhador pode faturar US$ 7,3 milhões (R$ 29 milhões) ou US$ 7,7 milhões (cerca de R$ 31 milhões), a depender da etapa que inicie o torneio. Com participação especial do atacante uruguaio, o evento promoveu ainda outras homenagens, principalmente para os recordistas na última edição, incluindo Bou, artilheiro pelo Racing-ARG.

Confira os duelos de Pré-Libertadores

G1: Oriente Petrolero-BOL x Santa Fé-COL

G2: Huracán-ARG x Caracas-VEN

G3: Puebla-MEX x Racing-ARG

G4: River Plate-URU x Universidade de Chile

G5: Independiente del Valle-EQU x Guaraní-PAR

G6: Universidad César Vallejo-PER x São Paulo

Confira os oito grupos definidos após sorteio