Marcelo Lippi: "O projeto de juventude do Milan me cativa muito"

Marcelo Lippi continua observando com atenção o Calcio. O ex-campeão mundial pela seleção italiana em 2006 falou com o jornal Leggo de Milão sobre os projetos do Milan e como o retorno de atletas lesionados podem ajudar nos objetivos para o resto da temporada do técnico Sinisa Mihajilovic.

Lippi elogia o novo curso que o Milan, aparentemente, planeja seguir, focando especialmente em jogadores jovens: " O projeto de juventude do Milan me cativa muito, Donnarumma, Romagnoli, De Sciglio, Bonaventura, Bertolacci. Enfim, o caminho tomado pelos rossoneri é o ideal a se seguir. Eu imagino um futuro muito interessante para a equipe. A Serie A sente falta da competitividade de um clube tão importante como o Milan", declarou. O técnico não vê um Milan tão ruim como foi dito frequentemente pela imprensa italiana nessa primeira parte da temporada 2015/2016. Segundo Lippi, uma equipe italiana jovem, em torno de astros internacionais como Carlos Bacca é o percurso correto para se chegar em uma equipe equilibrada.

Mihajlovic teve que lidar com a ausência de alguns jogadores importantes em 2015. Lesionados, Balotelli e Menez desfalcaram a equipe nesta primeira parte da temporada. O francês foi artilheiro na passagem do ídolo Filippo Inzaghi pelo rossoneri e nunca esteve disponível para o técnico sérvio. Já Mario Balotelli, jogou muito pouco desde seu retorno ao clube. Lippi está convencido de que os retornos desses jogadores importantes serão essenciais para o Milan engrenar no restante da temporada do Calcio : " Ainda há tempo para o clube se Mihajilovic o campeonato, certamente os retornos de Balotelli e Menez serão fundamentais para o trabalho de Mihajilovic", finalizou Lippi.