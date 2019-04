No duelo da crise, Manchester United e Chelsea empatam sem gols

Partida válida pela 19ª rodada da Premier League, realizada no Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 19ª rodada da Premier League, realizada no Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

Na tarde dessa segunda-feira (28), Manchester United e Chelsea empatarm por 0 a 0, em clássico válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Premier League. O jogo foi bom e movimentado e os goleiros se destacaram pelas grandes defesas efetuadas.

Com o empate o United chega a marca de 30 pontos e segue sem vencer e na sexta posição, já o time londrino segue perto da zona de rebaixamento e agora soma 20 pontos na 13ª colocação.

Na próxima rodada, os Red Devils recebem o Swansea e os Blues visitam o Crystal Palace.

Primeiro tempo movimentado com domínio vermelho, mas 0 a 0 no placar

O clássico começou com tudo. Logo aos dois minutos Young cobrou o lateral para Rooney que ajeitou para Mata bater no travessão do gol defendido por Courtois. Pouco após a bola na trave, em mais uma rápida jogada, o número 8 do United quase finalizou mais uma vez.

Um minuto depois da bola na trave o Chelsea chegou rápido pela direita com Hazard, que cruzou para Pedro mas Young chegou antes do espanhol e cortou para escanteio. Na cobrança do escanteio, Terry cabeceou bem e quase abriu o placar, fazendo De Gea realizar uma excelente defesa.

O time da casa dominava o jogo, chegando bem no ataque e comandando o meio de campo. Aos 9 minutos, em mais uma boa jogada de Rooney como pivô, o atacante inglês tocou para Schneiderlin finalizar com perigo à esquerda do gol do time londrino.

Só dava United na partida e na esquerda do ataque dos Red Devils Martial infernizava Ivanovic: aos 16 minutos, o jovem atacante francês fez boa jogada, cortou o sérvio, entrou na área e finalizou bem, mas mais uma vez na trave, dessa vez no canto direito do goleiro belga.

Pouco tempo depois, Martial realizou mais uma bela jogada, entrou na área e caiu, pedindo pênalti, que não foi marcado pelo árbitro.

Courtois errou uma saída de bola e deu a chance do United ter uma boa chance de marcar, mas Mata não conseguiu cruzar a bola para Rooney.

Se de um lado Rooney buscava muito o jogo, do outro quem chamou o jogo foi o belga Hazard. O atacante inglês trabalhou bem como pivô e chutou uma bola com muito perigo, porém bem defendida por Courtois. Já o belga puxou contra-ataques e foi o jogador mais visado pelos comandados de Louis van Gaal.

Jogo continua movimentado e goleiros confirmam o empate

A segunda etapa começou como a primeira, muito movimentada, todavia quem voltou melhor foram os Blues. Logo nos primeiros minutos Pedro fez boa jogada e finalizou para mais uma grande defesa do goleiro De Gea e no rebote Azpilicueta chutou para o espanhol salvar o seu time mais uma vez.

Ao decorrer do tempo, o United foi retomando o controle do jogo e voltou a dominar a partida, com o Chelsea se defendendo a espera de um contra-ataque para marcar um gol.

Na esquerda Martial continuou infernizando Ivanovic. E em bela jogada, o atacante francês cortou para a esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para a área, onde o espanhol Herrera finalizou para o goleiro Courtois fazer uma difícil e belíssima defesa, salvando o clube londrino.

Após esse lance, a bola bateu no braço do brasileiro Willian e os jogadores do United pediram pênalti no lance e o árbitro seguiu o jogo.

O Chelsea o esperou e ele veio: Pedro puxou rápido contra-ataque pela direito e passou a bola para o volante sérvio Matic, que sozinho carregou a bola até a área defendida por De Gea e finalizou mal, por cima do gol, perdendo a melhor chance da partida.

Rooney se esforçou, chamou jogo, entretanto não conseguiu marcar seu gol. Primeiramente foi lançado por Mata e furou a bola, todavia o auxiliar já marcava impedimento. Em seguida, numa jogada pela esquerda, do lateral Jackson, que havia entrado no lugar do italiano Darmian, a bola foi cruzada e o camisa 10 finalizou por cima do gol, perdendo a última chance de gol da sua equipe