Rooney se desculpa com Oscar após dura entrada: "Não havia intenção de machucá-lo"

Na última segunda-feira (28), Manchester United e Chelsea fizeram um clássico movimentado em Old Trafford, pela 19ª rodada da Premier League, porém terminou sem alteração de placar. O jogo ficou marcado pelas grandes defesas dos goleiros De Gea e Courtois.

Todavia, não foram apenas os lances perdidos e as belas defesas que marcaram o duelo. O encontro teve entradas mais fortes, resultando na punição com cartão amarelo em seis casos, tendo sido quatro para os Red Devils e dois para os Blues: Obi Mikel, Morgan Schneiderlin, Chris Smalling, Eden Hazard, Bastian Schweinsteiger e Wayne Rooney foram os amarelados.

Wayne Rooney, já perto do final da partida, deu uma dura entrada no brasileiro Oscar. No lance, o atacante inglês pisou na canela do meia brasileiro e muitos analisaram o lance como passível para expulsão, entretanto o árbitro Martin Atkinson apresentou apenas o cartão amarelo para o camisa 10 Red Devil. Os jogadores do Chelsea e a direção do clube londrino se manifestaram criticando o árbitro pela não expulsão de Rooney.

Após a partida, o maior artilheiro da história da Seleção Inglesa se desculpou pelo lance violento, admitiu a culpa, mas acredita que foi apenas um acidente de jogo. “É claro que foi um lance acidental. Eu soube no momento em que o atingi que eu poderia ter causado um dano sério à perna dele. Eu me desculpei a ele ainda no campo e digo novamente que não havia intenção nenhuma de machucá-lo. O árbitro viu o lance e me deu um cartão amarelo, que certamente eu mereci”, declarou.

A imprensa inglesa, principalmente os comentaristas de arbitragem, também criticaram o árbitro Martin Atkinson, sobretudo pelo fato de Martin ter deixado acontecerem mais lances como esse, além de recriminarem a entrada de Wayne Rooney.

Oscar realizou exames depois da partida, mas não foi detectado nenhum grave dano. O meio brasileiro já treinou nesta terça-feira (29), em Conham, e provavelmente estará à disposição do técnico Guus Hiddink no próximo domingo (3), para a partida diante do Crystal Palace.