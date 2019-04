Atlético de Madrid anuncia contratação do meia argentino Augusto Fernández

A diretoria do Atlético de Madrid anunciou a primeira contratação do ano de 2016 no começo desta sexta-feira (01). O meio-campista Augusto Fernández deixou o Celta de Vigo e se junta ao clube madrileno. O contrato foi assinado após a realização dos rotineiros exames médicos. Depois de ser aprovado, o vínculo foi concluído, com extensão até a temporada 2018/2019.

O novo reforço colchonero tem 29 anos de idade e nasceu em Pergamino, Argentina. Após se destacar no Vélez Sarsfield, Augusto Fernández foi negociado junto ao Celta de Vigo antes do início da temporada 2012/2013. Em 2011, Fernández foi campeão do Torneio Clausura e considerado o melhor jogador da competição. Com a camisa celeste, marcou 10 gols em 121 jogos.

O meia foi revelado nas categorias de base do River Plate em 2005. Durante a temporada 2007/2008, foi treinado por Diego Simeone, atual treinador do Atlético de Madrid. Juntos, conquistaram o Torneio Clausura. Após se destacar, foi transferido ao Saint-Étienne. No clube francês, não se destacou e passou apenas uma temporada, quando regressou ao futebol argentino e jogou no Vélez Sarsfield, após se destacar mais uma vez e se transferir definitivamente ao futebol espanhol.

O diretor de futebol da equipe, José Luiz Pérez Caminero, comentou a contratação de Augusto Fernández. Para o mandatário, o reforço veio em uma hora certa para aumentar o elenco com qualidade. “Se trata de um jogador com experiência destacada na Liga, que vai contribuir com qualidade e competência a um grande meio de campo como o nosso. Sua incorporação ao elenco vai nos ajudar na missão de disputar três competições muito complicadas nos próximos meses”, afirmou.

O dirigente também comentou a competitividade entre o grupo para ser titular no setor. “É muito importante o aumento da competitividade do grupo com a chegada de Augusto. Temos jogadores muito jovens que verão muito bem a experiência que ele tem, o seu equilíbrio e a sua presença em campo. Ele era capitão no Celta de Vigo e essas qualidades de liderança serão muito positivas para a equipe”, concluiu Caminero.