Resultado Espanyol x Barcelona  pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (0-0)

Sem gols e muita festa da torcida do Espanyol. Barça pode deixar a liderança se o Atlético de Madrid vencer sua partida.

92' Fim de jogo!

91' Minuto final de jogo!

90' Mais dois minutos!

89' QUAAAAASE! Batida colocada assusta Lopez.

88' É de longe, mas tem Messi.

87' AMARELO, DIOP. Pegada forte em Busquets.

86' Muita briga pela bola. Ninguém alivia.

85' Reta final de jogo.

84' AMARELO, NEYMAR. Por reclamação.

83' Suarez comete falta ofensiva. Posse ao time da casa.

82' Espanyol não desiste e tenta segurar o rival.

81' Barça adianta o time nesse final.

80' Torcida do Espanyol se inflama nas arquibancadas.

79' Messi escapa de dois e apanha da defesa. Nervosismo à mil.

78' Jogo segue muito pegado e com muitos erros.

77' MUDA O ESPANYOL: Jordan sai para Abraham entrar.

76' Tudo bem com atacante, jogo retomado.

75' Caicedo sente no gramado e o jogo é parado.

74' QUAAAAAAAAAAASE! Alba cruza à meia altura, Neymar manda de voleio e obriga o goleiro a boa defesa.

73' Raça e vontade do time do Espanyol é enorme.

72' Neymar cruza fechado na área, Suarez desvia, pega em Sergi Roberto e perde o ataque.

71' Messi cobra na área e a defesa do Espanyol afasta o perigo.

70' Na primeira jogada do camisa 20, Sergi descola escanteio pela direita.

69' MUDA O BARÇA: Rakitic sai e Sergi Roberto entra.

68' Piqué erra, dá o contra ataque de 4 contra 2, mas Gerard se atrapalha todo no chute.

67' Rakitic faz linda jogada pelo meio, mas o passe final foi pra Suarez, impedido.

66' Barça erra muitos passes e não tem muita aproximação do ataque.

65' Messi entorta dois, abre pra Iniesta, mas o camisa 8 falha na enfiada para Suarez.

64' Dioup arrisca de fora e manda a bola quase no mar catalão.

63' PEGA O GOLEIRO! Neymar desmonta a defesa com dribles e dá pra Messi ajeitar de esquerda e bater, mas no meio do gol.

62' Messi bate forte demais e desperdiça o ataque.

61' Daniel Alves arruma escanteio para o Barça.

60' Jogo cheio de erros, nervoso e pegado. Clássico catalão.

59' AMARELO, ALVAREZ. Agarrou Rakitic.

58' MUDA O ESPANYOL: Sai Burgui e entra Gerard.

57' Rakitic dá passe errado e perde grande chance de ataque culé.

56' Bola pipocada na área do Barça até Mascherano afastar com um balão.

55' Ascensio responde pelo Espanyol e consegue escanteio.

54' IMPRESSIONANTE! Suarez recebe por elevação de Rakitic, domina, corta o goleiro e um zagueiro, mas manda na trave, livre!

53' Dani tenta enfiar para Messi, a zaga tira e quase Neymar fica com a sobra.

52' Culés empurram o time da casa pra sua defesa. Pressão segue.

51' PRA FOOOOOOOOORA! Iniesta escorrega, Perez avança pela direita, chuta cruzado e assusta Bravo!

50' TRAVAAADO! Ataque do Barça deixa a bola pipocada na área e Messi chuta contra a marcação.

49' Pressão do Barça! Afunda a defesa do Espanyol.

48' IMPEDIDO! Messi dá um passe fantástico pra Suarez, que rolou pra Iniesta amrcar, mas o uruguaio estava impedido.

47' Espanyol não faz uma marcação tão alta. Messi começa aberto pela direita.

46' PEEEEEEEEEEERDEU! Suarez dá lindo corte, leva na pequena área, cruza travado e a bola sobra pra Neymar, que bate contra a defesa. Espanyol se salva.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Equipes retornam e a partida vai começar.

Barça tem a bola, mas encontra um forte bloqueio na intermediária. Trio MSN brilha pouco e Messi é quem mais aparece para armar.

Espanyol marca duro, até com deslealdade, mas não tem muito poder de criação e só teve um bom chute.

Jogo muito truncado, picado e nervoso. Placar zerado e com algumas boas chances de gol.

45' Fim de papo no primeiro tempo.

44' Não teremos acréscimo.

43' AGOOOOORA SIM! Iniesta arrisca de canhota, de fora da área, mas manda em linha de fundo.

42' NINGUÉM CHUTA! Messi deixa Iniesta de frente ao gol, mas o camisa 8 não chuta e a zaga tira.

41' AMARELO, JORDAN. Agarrou Messi por trás.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Daniel Alves surge livre pela direita, mas explode na defesa e ganha escanteio.

38' Caicedo busca a enfiada de bola, mas manda um tijolo nas mãos de Bravo.

37' Suarez parte em velocidade, mas a cobertura foi bem feita pela defesa.

36' É a vez do Barcelona marcar na frente e tirar a saída do time rival.

35' NO TRAVESSÃO!!!!! Messi mandou no canto do goleiro, tirando a reação e acertou na junção das traves esquerda.

34' Messi sofre um ippon e Barcelona tem falta fronta muito perigosa.

33' Ascensio mandou na barreira. Sorte que o Barça errou no contra ataque.

32' Toque de mão de Mascherano muito próxima da área e fica enorme reclamação por pênalti e expulsão. Boa chance para o Espanyol.

31' Neymar não faz bom jogo e erra muitos passes.

30' Jogo picado e com os ânimos exaltados.

29' AMARELO, LOPEZ. Chegadas duras e sem bola em Neymar.

28' Lançamento longo de Mascherano, mas ficou fácil nas mãos do goleiro.

27' Messi joga mais recuado e trabalha a criação de jogadas.

26' Agora foi Busquets quem tomou no meio. Muita reclamação novamente.

25' BRAAAAAAVO! Escanteio rasante, desvio do Alvaro e por muito pouco o time do Espanyol não abre o placar.

24' Segue pressão do Espanyol. Mais um escanteio.

23' Escanteio no primeiro poste, Alvaro desvia e manda em linha de fundo.

22' A briga é enorme, muita provocação, torcida próxima, discussão... Muita irritação.

21' AMARELOS, MASCHERANO E ALVARO. Confusão enorme na área do Barcelona. Muita briga.

20' Messi bate com curva e Suarez finaliza, mas em impedimento.

19' Chegada forte de Perez em Neymar. Muita reclamação do lance, mas só a falta para o Barça.

18' Batida na área e a zaga afasta.

17' CHUUUUUUUUUUTA! Tabela muito rápida, envolvente e objetiva entre Messi e Neymar, mas o brasileiro preferiu tocar pra Suarez ao chute e a defesa cortou pra escanteio.

16' Posse de bola é do Barcelona, mas não encontra espaço.

15' Messi arranca pelo meio, tenta o passe em profundidade para Daniel Alves, mas a defesa corta.

14' Espanyol parece mais pilhado do que o necessário e os erros aparecem.

13' Neymar recebe lançamento de Daniel Alves, mas o jogo foi parado por impedimento.

12' Bola recuada para Bravo quase complica a vida do goleiro do Barça.

11' Pressão do Espanyol usa a velocidade e as laterais para atacar.

10' Jogo é muito faltoso e até com alguma maldade. Sem nenhum brilho ainda.

9' Nervosismo dos jogadores inflamam a torcida e dificulta a arbitragem.

8' Pancadas em Suarez e Messi deixam os jogadores nervosos e a arbitragem já começa a se perder.

7' PEEEEEERDEU! Suarez escapou livre pela direita, cruzou no segundo pau e Jordi Alba apareceu livre, mas chutou totalmente torto em linha de fundo.

6' Até agora, muita marcação e nenhuma chance de gol.

5' Aos poucos, Barcelona tenta impor seu ritmo e seu controle de bola.

4' Marcação e começo forte do time da casa. Correm demais.

3' Espanyol marca muito na frente e pressiona neste início.

2' Felipe Caicedo recupera a bola pela direita e descola escanteio.

1' Por questões políticas, todo toque de Piqué na bola, recebe enorme vaia.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em 2016!

Barcelona com seu uniforme azul e grená, calção vinho e meias azul.

Espanyol com seu uniforme principal. Camisa listrada em azul e branco, calção azul e meias brancas.

Equipes se comprimentam, torcida faz festa e a partida se aproxima do início.

Times posicionados nos vestiários e a torcida canta alto no estádio. A festa é enorme.

Equipes treinam no belo gramado do estádio do Espanyol. Em instantes, a bola rola.

Espanyol definido com Pau López; Javi López, Álvaro, Rocco, Víctor Álvarez; Diop, Jordán, Hernan Pérez, Asensio, Burgui, Caicedo. Técnico: Constantin Galca.

Barcelona escalado com Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Neymar, Suárez, Messi. Técnico: Luis Enrique.

O palco do confronto entre Espanyol x Barcelona é o Cornella El-Prati, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time azul e branco contra o poderoso rival.

FIQUE DE OLHO Espanyol x Barcelona: Felipe Caicedo, atacante: equatoriano é referência no time da Catalunha, sendo o principal ponto de técnica e finalização da equipe.

FIQUE DE OLHO Espanyol x Barcelona: Luis Suarez, atacante. Sem precisar fazer muitas cerimônias, o uruguaio tem sido o verdadeiro camisa nove do time catalão, liderando a tabela de artilheiros.

No último confronto entre as duas equipes, o time culé venceu fora de casa.

Atualmente, o Espanyol ocupa a 11ª posição, enquanto o Barça é líder.

O Espanyol quer a recuperação após perder para o Sevilla, fora de casa. Hoje, tentará um bom resultado.

Por outro lado, o Espanyol segue buscando esperanças para conquistar uma vaga nos torneios europeus, o que seria um enorme feito.

Na rodada passada, o time do Barça recebeu o Betis em pleno Camp Nou e não tomou conhecimento, aplicando sem dó e nem piedade, um sonoro 4 a 0.

Líder, o Barcelona vem atropelando seus rivais. Messi vai se recuperando em sua forma ideal e comanda o ataque, ao lado de Suarez e Neymar. O trio MSN é a aposta para o duelo.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Espanyol x Barcelona pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!