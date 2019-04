Málaga domina, bate Celta e chega à quarta vitória seguida

Neste sábado (2), Málaga e Celta de Vigo duelaram pela 18ª rodada, penúltima do primeiro turno, do Campeonato Espanhol 2015/16. Em partida realizada no estádio La Rosaleda, os donos da casa não deram chances aos visitantes e venceram por 2 a 0, com gols de Charles e Albentosa.

Vindo de três vitórias seguidas, sendo uma delas contra o Atlético de Madrid, o Málaga estava com moral e foi com tudo para cima do Celta no primeiro tempo, chegando muito bem ao ataque. E logo aos 8', saiu o primeiro gol do confronto, quando Recio cobrou escanteio, a zaga cortou e a redonda chegou em Rosales, que cruzou meio prensado na cabeça do brasileiro Charles, ex-Celta, e o centroavante de Los Boquerones cabeceou sem chances para Ruben Blanco, abrindo o placar em La Rosaleda: 1 a 0 Málaga.

Mesmo após o gol, o Málaga seguiu melhor. Mesmo com o Celta saindo mais para o jogo, chegando até bem, o Málaga voltou a balançar às redes da equipe de Vigo. Aos 26', após mais uma cobrança de escanteio de Recio, Albentosa nem precisou pular para cabeçar na pequena área e aproveitou a falha de Ruben Blanco, que não saiu e ficou sem reação após o cabeceio: 2 a 0 Málaga e fim do primeiro tempo.

Tudo estava sobre o controle dos donos da casa, que voltaram para o segundo no mesmo tempo, pressionando demais o Celta. Aos 18', Charles roubou a bola no campo de defesa do Celta e passou para Amrabat, que foi derrubado por Ruben Blanco e Vicandi Garrido marcou pênalti, além de expulsar o arqueiro do Celta. O próprio Amrabat foi para a cobrança, mas cobrou muito mal e Sergio Alvarez defendeu.

O Málaga continuou dominando a partida e perdendo muitos gols, enquanto os visitantes só tentavam chegar, e sem sucesso, nos contra-ataques. E não deu para o Celta de Vigo, que chegou a sua segunda derrota seguida, enquanto o Málaga conseguiu o seu quarto triunfo seguido.

Com o resultado, o Málaga continua subindo na tabela, chegando, agora, a 10ª colocação com 23 pontos. O Celta segue na quinta colocação com 31 pontos, e não perde esta colocação nesta rodada, tendo em vista que o Deportivo La Coruña tem quatro pontos a menos.

Na próxima rodada, 19ª, última do primeiro turno, o Málaga vai até o estádio Gran Canaria encarar o Las Palmas no domingo (10), às 15h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, só que às 17h30 (horário de Brasília), o Celta terá um duelo dificílimo, quando recebe o líder Atlético de Madrid. Antes de encarar o líder, o Celta entra em campo pelas oitavas de finais da Copa do Rei no meio de semana, quando encara o Cádiz na quinta-feira (7) às 17h30 (horário de Brasília).