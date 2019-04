Ex-capitão da equipe, Cláudio Caçapa é anunciado como técnico especifico de defensores do Lyon

O Lyon anunciou através de um comunicado em seu site oficial que o ex-capitão da equipe, Claudio Caçapa, fará parte da comissão técnica do efetivado Bruno Genesio. O brasileiro será o encarregado de comandar os treinamentos específicos dos defensores do OL. Segundo a nota oficial, ele ficará por um período mínimo de 12 meses.

Cláudio Roberto da Silva, conhecido como Claudio Caçapa, começou nas categorias de base do Atlético Mineiro. Em 2001, foi para o Olympique Lyonnais, onde permaneceu até 2007. Com os gones, atuou em 176 partidas e marcou oito gols. Capitão da equipe, Caçapa conquistou a Ligue 1 em seis oportunidades, a SuperCopa da França cinco vezes e foi importante no título da Copa da Liga em 2002. O zagueiro ainda jogou no Newcastle United, Cruzeiro, Evian TG, onde ergueu o troféu da Ligue 2, e encerrou a carreira no Avaí em 2011.

Caçapa foi auxiliar de Alexandre Gallo na seleção brasileira sub-20 e no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O brasileiro ainda não assinou o contrato com o clube, ele ainda irá ter uma reunião com Jean-Michel Aulas, presidente do clube.

“O retorno de Cláudio Caçapa é consequência do desejo de Bruno Genesio expresso em entrevista coletiva na segunda-feira de ter a experiência de um renomado especialista que conheça o clube para aconselhar diariamente os defensores”, disse o comunicado oficial.

A primeira metade da temporada não foi boa para o Lyon. A equipe está em nono no Campeonato Francês, com 26 pontos. Na competição, sofreu 23 gols. Apontado como um dos que poderiam parar o PSG, o time não desempenha bom papel e está há seis jogos sem vencer na elite. Classificado na Copa da Liga, mas eliminado da Uefa Champions League, o antigo técnico Hubert Fournier acabou demitido.