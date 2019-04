Jornal inglês crava Diego Simeone como o próximo treinador do Manchester United

O Manchester United está numa fase complicada. Sem vencer há oito jogos, o treinador holandês Louis Van Gaal está na corda bamba, e rumores acerca da sua saída e do próximo treinador a dirigir os Diabos Vermelhos crescem a cada dia. Um dos nomes cotados é José Mourinho, recentemente demitido do Chelsea. No entanto, nessa sexta-feira (1º), o jornal inglês The Sun publicou que os jogadores do clube de Manchester têm preferência por outro técnico, Diego Simeone, atualmente no Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal, existe o interesse de a diretoria em contratar o argentino, além de várias fontes ligadas ao clube terem afirmado que o treinador colchonero é o favorito para assumir o United.

"Toda a aposta pode ser em Mourinho chegar, mas a conversa entre os jogadores é sobre Simeone", disse uma das fontes.

Com contrato até 2017, Van Gaal, de 64 anos, chegou a Manchester em agosto de 2014, logo após a Copa do Mundo, quando treinou a Seleção Holandesa. Desde então, vem colecionando atritos, sendo apontado como estopim para as saídas do argentino Angel Di María e do holandês Robin Van Persie. Recentemente, viu sua equipe ser eliminada precocemente na Liga dos Campeões, ainda na fase de grupos. Terminou na terceira colocação, atrás do Wolfsburg e PSV, à frente apenas do CSKA Moscou.

Simeone, de 45 anos, já venceu uma Copa do Rei, um Campeonato Espanhol, uma Supercopa Europeia e uma Supercopa Espanhola, além de um vice-campeonato na Liga dos Campeões, em 2014. Atualmente, o Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol, com 38 pontos, empatado com o Barcelona, atual líder, e a dois pontos acima do terceiro colocado, o Real Madrid. Porém, o treinador só pretende ouvir propostas ao fim da temporada atual, que se encerrará no fim do primeiro semestre de 2016.