Resultado Valencia x Real Madrid na Liga (2-2)

Agradecemos à todos pela presença em mais um jogo. A VAVEL Brasil estará presente em muito mais neste 2016. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Vamos encerrando por aqui, a transmissão deste grande jogo do Campeonato Espanhol. Fique ligado no nosso site para saber mais sobre o mundo dos esportes.

Empate sensacional e na raça entre Valencia e Real Madrid. O primeiro jogo do ano foi intenso, com grandes chances até o fim e muita briga.

93' ACABOU!

92' INACREDITÁVEEEEEEEEEEL! Contra-ataque de 5 contra 2, Negredo recebeu de frente pra Navas, bateu contra o goleiro e o rebote ficou para Andre gomes, que bateu de primeira e mandou pra fora!

91' Real ainda tenta nos minutos finais, as tentativas decisivas para o jogo.

90' Mais três minutos!

89' QUAAAAAAAASE! Bola na área do Real, Negredo desvia a quase sobra para Rodrigo mandar nas redes.

88' Levantamento na área do Valencia, Pepe divide com o goleiro e o juíz da falta do zagueiro.

87' Real tenta por pressão nesses minutos finais.

86' MUDA O VALENCIA: Sai De Paul e entra Javi Fuego.

85' Reta final de partida.

84' MUDA O VALENCIA: Sai Parejo e entra Negredo.

83' NEM DEU TEMPO! Ataque na sequencia, pela esquerda, cruamento de Cancelo, Rodrigo testa pra quem chega e Alcacer foi livre, em posição legal, para deslocar Navas e empatar!

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALCACER, DO VALEEEEEENCIA!

81' TESTADA FIRME! Falta da direita batida no primeiro poste, Bale subiu, testou para o alto, ela desceu, pegou na trave e entrou! Tá na frente, o Real!

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALE, DO REAL MADRID!

79' MUDA O VALENCIA: Orban dá a vaga para Rodrigo.

78' Vazquez tentou o passe em profundidade para Danilo, mas mandou forte demais.

77' Torcida canta alto no Mestalla.

76' Vazquez avança pela direita, toma um carrinho lateral, mas na bola. Segue o jogo.

75' Real aposta na velocidade de Cristiano Ronaldo e Bale para buscar o gol da vitória.

74' Parejo lança André Gomes, mas Marcelo recua bem de cabeça.

73' Valencia busca por pressão mas confunde pressa com velocidade.

72' QUE SUSTO! Modric manda de fora, mas Jaume pega firme!

71' NOOOOOOOOOOOOOOSSA! Recuo de bola parou no meio do caminho e dividiram Navas e Alcacer, quase virando o jogo.

70' Torcida joga com o time e pressiona dentro do gramado.

69' Real agora vai sofrer e sairá apenas na velocidade. Time jogará com um a menos.

68' EXPUUUUUUULSO! Entrada criminosa de Kovacic em Parejo, matando o contra-ataque após uma voadora com os dois pés por trás.

67' OOOOOOOOOOOOOPA! Bola longa pra CR7, o goleiro calcula errado, o português salta por cima, reclama de pênalti, mas o jogo segue.

66' MUDA O REAL: Benzema sai e entra Vazquez.

65' PRA FOOOOOOOOOORA! Cristiano Ronaldo pega o rebote, arma de direita e fuzila, por cima do gol.

64' Pressão na marcação ofensiva do time do Real.

63' Real Madrid sai rápido com Kovacic, mas o goleiro foi bem e saiu nos pés do jogador rival.

62' Orban manda na área, mas Sergio Ramos corta de cabeça.

61' ESPAAAAAAAAALMA, NAVAS! Pedrada de fora de Andre Gomes, obrigando o goleiro à grande defesa. Escanteio.

60' Valencia sai rápido de contra-ataque e usa bem as laterais.

59' Bale domina e rola pra Danilo, que manda de esquerda nas mãos do goleiro.

58' Troca de passes na intermediária ofensiva do Real mas sem muito objetivo.

57' Real busca a pressão para virar o jogo.

56' Muita discussão, bate boca, empurrões... Jogo é pesado.

55' AMARELO, BARRAGAN. Entrada dura por baixo em tentativa de cruzamento. Muita reclamação.

54' Marcelo arranca pela esquerda, tromba com a defesa e reclama de pênalti. Jogo segue.

53' Jogo é muito bom, aberto e com alta velocidade.

52' Benzema poderia ter chutado, preferiu passar para Marcelo e a bola sobrou para o goleiro do Valencia.

51' Valencia joga muito aberto e parte ao ataque pela lateral.

50' Cristiano Ronaldo cruza da esquerda, mas a defesa do valencia afasta do jeito que deu.

49' Jogo recomeça com alta intensidade. Boa partida.

48' SAAAAAAAAAAAAALVA! Benzema leva na raça pela esquerda, cruza pra trás e Marcelo é travado por Orban, tirando o gol.

47' Benzema tenta na jogada individual, mas é travado na bola.

46' Valencia já parte para o ataque na primeria posse , mas Navas saiu bem do gol.

45' Recomeça o jogo!

Sem mudanças, vamos para o segundo tempo.

Valencia começou nervoso, sem ajustar o passe, mas acertou a marcação, André Gomes surgiu no ataque e terminou melhor na primeira etapa.

Jogo muito bom, nervoso, pegado e com boas chances. Real começou bem, abriu o placar, mas não conseguiu manter o ritmo.

Fim de papo!

46' NO LANCE FINAL! Bola rasteira, no canto esquerdo, rasteiro de Navas, que pulou no outro lado. Tudo igual.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PAREJO, DO VALENCIA!

45' AMARELO, PEPE. Pelo pênalti.

44' PEEEEEEEEENALIDADE MÁXIMA! André Gomes arranca pela esquerda, leva na linha de fundo e atropela o português.

43' Real espera pelo erro para sair no contra ataque neste fim de primeiro tempo.

42' Pressão do Valencia! Empurra o Real em seu campo.

41' Bale arrisca de fora e o goleiro pega firme.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Cancelo cobra na área e a defesa do Real tem dificuldades pra afastar.

38' Saída errada do Real e Cancelo toca pra chute de Alcacer. Pepe travou. Escanteio.

37' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOORA! Escanteio da esquerda, a bola fica pipocada e a bola sobrou pra Parejo. A confusão aumentou e o juíz só deu tiro de meta.

36' IMPRESSIONANTE! Tabela entre Alcacer e André Gomes, o português recebe livre e manda pra fora, travado pela defesa.

35' Modric arrisca de fora e manda a bola quase em Portugal. Tiro de meta, apenas.

34' Time da casa erra muito na saída de bola e perde bons contra-ataques.

33' Marcação do Valencia é pesada e tira os espaços do Real.

32' Agora é Bale quem fica no chão e o jogo fica parado.

31' Modric apanha no meio campo e o jogo fica parado.

30' Real cadencia o jogo e trocas passes em seu campo de defesa.

29' PRA FOOOOOOOOOOOOORA! De Paul cruza da esquerda, Cancelo surge livre, testa, mas manda muito, mas muito próximo do gol.

28' Orban cruza fechado e Navas teve trabalho. Fez golpe de vista perigoso.

27' QUAAASE! Defesa do Real quase entrega o gol de bandeija, batendo cabeça. Navas segurou.

26' Duas linhas próximas de marcação e ocupação dos espaços. Valencia não consegue sair e espera o Real.

25' Bom ataque do Valencia, mas André Gomes empurrou Sergio Ramos e o jogo parou com falta.

24' Marcelo arranca pela esquerda, mas peca no domínio e a defesa afasta.

23' Dividida entre Orban e Benzema e o jogo ficou parado. Muita reclamação do Valencia.

22' Real toca a bola em seu campo e busca abrir espaços entre a defesa rival.

21' Maior qualidade técnica do Real é a diferença até. A raça e a vontade também são altas.

20' Partida é nervosa, picada e com muitas reclamações.

19' Parejo vai aos trancos e barrancos, sofre a carga de Pepe, mas o jogo segue normalmente.

18' Bale é quem controla as ações ofensivas do Real. Melhor do time.

17' Valencia aperta no campo de ataque e Real espera em seu campo.

16' PINTURA COLETIVA DO TRIO BBC! Benzema recupera erro da defesa, rola pra Bale, que toca de letra pra Cristiano. O português só rolou pra Benzema mandar no cantinho do goleiro!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAÇO, BENZEMA, DO REAL MADRID!

14' Jogo é movimentado e muito disputado nesse começo.

13' Parejo bate contra a barreira e Danilo matou contra ataque em rasteira em CR7.

12' Kroos pega pesado em Danilo e Valencia tem ótima chance frontal.

11' Benzema gira e chuta da meia-lua, mas o goleiro pegou sem problemas.

10' Cruzamento perigoso de Danilo e quase Orban manda contra. Jaume pegou atento.

9' QUAAAAAAAAAAASE! Escanteio de André Gomes e cabeçada de Parejo, assustando Navas.

8' Arrancada linda de André Gomes, passando pelo meio da defesa do Real, mas Pepe trava. Escanteio.

7' Real é perigoso pela direita e na velocidade com Bale.

6' Jogo parado pela entrada forte de Pepe, rasgando a orelha do atacante do Valencia.

5' OOOOOPAAA! Alcacer e Pepe dividem e Navas foi junto pra travar. Reclamação enorme e o jogo seguiu.

4' DANILO... Real trabalha bem pela direita, Bale e Benzema tabelam mas o lateral brasileiro finaliza muito mal.

3' Cristiano Ronaldo arranca pela meia e perde sem ter acontecido nada.

2' Reclamação de toque de mão da defesa do Real e a arbitragem manda seguir.

1' É a chance da equipe merengue encostar de vez na briga pelo título.

0' Autoriza o árbitro! A bola rola em Valencia.

Real Madrid com seu terceiro uniforme, da cabeça aos pés de azul-marinho.

Valencia com seu uniforme principal. Camisa branca com detalhes pretos, calção preto e meias brancas.

Detalhes finais de partida e já já a bola vai rolar.

Equipes no gramado e perfilados. Protocolo inicial de entrada.

O gramado é molhado e os preparativos finais acontecem no Mestalla.

Os dois times já encerraram o processo de aquecimento e já se preparam no túnel de acesso.

A torcida faz sua parte, lota as dependências do Mestalla e promete empurrar sua equipe.

O Valencia tem Jaume; Barragán, Abdennour, Santos, Orban; Parejo, Danilo, Gomes; Cancelo, De Paul, Alcácer. Técnico: Gary Neville.

Real Madrid definido para o jogo com Navas; Pepe, Ramos, Danilo, Marcelo; Kroos, Modric, Kovacic; Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema. Técnico: Rafa Benitez.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes deste grande duelo à partir das 17h, horário brasileiro de verão.

O palco do confronto Valencia x Real Madrid é o Mestalla, que está reformado e muito lindo, pronto para iniciar a recuperação do time da cidade.

FIQUE DE OLHO Valencia x Real Madrid: Paco Alcácer, atacante. O jovem espanhol é uma das esperanças da seleção e de seu clube, aliando técnica, oportunismo e juventude.

FIQUE DE OLHO: Valencia x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante: O português vive às vésperas da eleição de melhor de mundo e terminou 2015 como artilheiro do mundo. Quer iniciar o ano bem e deixar boa impressão na eleição.

No último confronto entre Valencia x Real Madrid, o time da casa conseguiu se impor e virou pra cima do time merengue.

Atualmente, o líder é o Atlético de Madrid, que, após vencer ontem, se tornou líder isolado, com 41 pontos.

O bom elenco do time do Valencia não condiz com a atual posição da equipe. Contando com bons nomes, o grupo tem falhado, mas conta com o novo ano e o clássico para mudar a fase.

Por outro lado, o Valencia precisa reagir e dar uma resposta ao seu torcedor. Apenas na 11ª posição, o time vem de derrota fora de casa para o Villarreal.

Na última semana, o Real recebeu a Real Sociedad e venceu o jogo, apesar da enorme polêmica. Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti, mas converteu outro.

3º colocado, o Real Madrid não vem muito bem com sua torcida, apesar das vitórias e da posição na tabela. Uma vitória hoje o coloca na mesma pontuação do rival Barcelona.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Valencia x Real Madrid pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!