Granada derrota Sevilla, volta a vencer e sai do Z-3

Pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o Granada voltou a vencer sob seus domínios e saiu da zona de rebaixamento. Os garotos Success e Peñaranda foram os destaques dos donos da casa na partida. O Sevilla volta a perder pontos importantes para chegar em uma competição continental na próxima temporada e continua oscilando na competição.

Todos os gols saíram ainda na primeira etapa. Os Rojiblancos até começaram bem a partida, tendo posse de bola superior a do adversário. Em um jogo muito equilibrado nos quinze primeiros minutos, surge Isaac Success aos 17', o meia Rochina arriscou de fora da área, Rico rebateu e o jovem nigeriano abriu o placar.

Após o gol, o Sevilla buscou ainda mais o ataque. Aos 26', Rami perdeu grande chance. Se aproveitando dos contra-ataques, Adalberto Peñaranda fez linda jogada individual aos 37', invadiu a área e ampliou a vantagem do Granada. Já nos acréscimos da primeira etapa, Vitolo fez o gol que deixou os rojiblancos vivos no confronto.

No segundo tempo, o Sevilla voltou com duas mudanças. Cristóforo e Banega, que foram destaques na vitória do meio de semana diante do Espanyol, entraram respectivamente no lugar de Iborra e Llorente. As mudanças deixaram os visitantes mais confiantes, e o nome da segunda etapa foi Andrés Fernandez. O goleiro do Granada foi muito exigido, e correspondeu à altura com grandes defesas, a melhor delas um verdadeiro milagre aos 11', com uma defesa à queima roupa com a ponta do pé em um chute do experiente Reyes.

Banega entrou muito bem, arriscando uma ótima finalização de fora da área aos 16' também interceptada por Fernandez. Success continuou sendo muito acionado nos contra-ataques, mas o placar foi o mesmo dos 45' primeiros minutos. Com um show de cartões amarelos para ambos os lados, Rami foi expulso de campo aos 40'.

Com a vitória, o Granada chega aos 17 pontos e ultrapassa o Sporting Gijón. Já o Sevilla estaciona nos mesmos 26 pontos e cai para a nona posição com a vitória do Eibar.

Na próxima rodada, os Rojiblancos enfrentam o Athletic Bilbao no sábado (9), dentro de casa, mas antes, tem o clássico diante do também derrotado Bétis, pela primeira partida das oitavas de finais da Copa do Rei. Também no sábado, o Granada tem tarefa complicada ao enfrentar o Barcelona, no Camp Nou.