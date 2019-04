Volantes decidem, Sevilla bate Bétis no dérbi fora de casa e sai à frente na Copa do Rei

Nesta quarta-feira (6), Real Bétis e Sevilla fizeram o primeiro dos dois dérbis válidos pela fase de oitavas de final da Copa do Rei 2015/16. Em partida realizada no estádio Benito Villamarín, casa do Bétis, quem levou a melhor foram os visitantes, que venceram por 2 a 0, gols de Krohn-Dehli e Krychowiak.

O Sevilla leva um grande resultado para o Ramon Sanchez Pizjuan, podendo perder por até um gol de diferença que confirmará a classificação. O Bétis, por outro lado, terá de lutar bravamente para tentar a classificação. A partida de volta será realizada na próxima terça-feira (12), às 19h.

Ambos os times voltam à campo no próximo sábado (9). Pelo Campeonato Espanhol, o Bétis vai até o Coliseum Alfonso Pérez encarar o Getafe às 15h15. No mesmo horário, só que no Ramon Sanchez Pizjuan, o Sevilla tem um duelo bem complicado, quando encara o Athletic Bilbao.

Duelos entre Bétis e Sevilla são, normalmente, marcados por um jogo bem quente e pegado, como na partida do primeiro turno pelo Campeonato Espanhol, quando as duas equipes ficaram no empate. Mas agora a história foi diferente. Ambos os times começaram o jogo indo para cima, mas quem abriu o placar foram os visitantes, quando Krohn-Dehli recebeu na esquerda, fez ótima jogada individual, invadiu a área e bateu na saída de Dani Giménez: 1 a 0 Sevilla. Primeiro tempo ficou nisso.

Precisando urgente do gol, o Bétis se lançou para o ataque no segundo tempo, mas isso aconteceu com mais frequência após o segundo gol dos visitantes. Aos 3', após cobrança de falta, Coke desviou para o meio da pequena área e depois de pequena confusão, Krychowiak aproveitou a sobra e mandou para o fundo do gol, dobrando a vantagem sevillista: 2 a 0.

Sem ter nada a perder, o Bétis com tudo para frente, pois sabia que pelo menos um gol seria importante. E a grande oportunidade veio aos 35', quando Dani Ceballos foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Ruben Castro foi para a cobrança, mas mandou para fora, deixando a situação que já estava complicada, ainda mais difícil: 2 a 0 Sevilla.