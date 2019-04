Osvaldo retorna ao Boca Juniors após rescindir contrato com o Porto

Na tarde desta sexta-feira (08), o Boca Juniors confirmou a volta do atacante Osvaldo ao clube xeneize. No Porto desde julho do ano passado, o jogador participou de apenas sete partidas, marcando apenas um gol no clube português e decidiu voltar a Argentina.

O centroavante jogou pelo clube argentino no início de 2015, sendo a estrela da equipe na primeira parte invicta da Libertadores. Foram 16 partidas disputadas juntamente com o campeonato argentino e 7 gols marcados, além das 2 assistências. A caminhada do jogador com o Boca porém foi interrompida quando o clube foi eliminado da Libertadores contra o River Plate por conta do incidente envolvendo uma bomba caseira. Com o incidente, o jogador se encaminhou para o clube português Porto.

Porém, após a volta de Tevez para o Boca, o clube conseguiu novamente se consagrar campeão do Campeonato Argentino e da Copa Argentina e com isso, voltou a se classificar para a Libertadores. Novamente motivado, o centroavante já participou de exames médicos, treinou junto com a equipe de Arruabarrena e foi apresentado esta manhã. O contrato do jogador com o clube é de um ano e meio, sem valores divulgados. O atacante deverá utilizar a camisa 9 da equipe no campeonato local e na Copa Libertadores.

Ao ser apresentado, o jogador afirmou que sabia que voltaria e se mostrou contente por voltar a jogar com Tevez. "Desde o momento que fui, sabia que o Boca estava de acordo com a minha volta, pois eu tinha vontade de voltar. Eu precisava de seis meses fora para pensar em muita coisa e como disse o presidente, parece que eu nunca fui. Estou disfrutando dos primeiros dias de pretemporada, é uma alegria enorme. Jogar com Tevez é uma alegria enorme, para qualquer um." - afirmou o jogador.

Sobre a Libertadores, Osvaldo foi claro ao elogiar a equipe e dizer que o principal foco da equipe é ganhar a competição. "Temos uma grande equipe e estamos muito entusiasmados para jogar a Copa e para ganha-la obviamente, jogamos para ganha-la. A Libertadores é muito complicada, mas pensamos em nós e temos um time para ganhar a Copa. Daremos o máximo para que a equipe triunfe, estou confiante que será um grande ano." - concluiu.

Boca Juniors apresenta lateral Jonathan Silva e meia Leonardo Jara para 2016

A volta de Osvaldo será o terceiro reforço do clube argentino que já conta com um novo lateral Jonathan Silva e com o meia Leonardo Jara. Os reforços deverão ser chave para uma equipe mais forte para esta Libertadores. A equipe já iniciou sua pré temporada há uma semana em Cardales e após se apresentar, o centroavante deverá novamente integrar o elenco para treinamento e preparação para a nova temporada.

Na Libertadores, o clube argentino faz parte do Grupo 03 juntamente com Bolívar (BOL), Deportivo Cali (COL) e Puebla (MEX) ou Racing (ARG)