Uruguai e Argentina anunciam candidatura conjunta para a Copa do Mundo 2030

Na Economia, Argentina e Uruguai caminham lado a lado no Mercado Comum do Sul (Mercosul), o bloco econômico que reúne praticamente cinco nações da América do Sul com o objetivo de fortalecer o continente. Segundo o acordo assinado pelos membros integrantes, os países que compõem o bloco podem realizar comércio sem maiores trâmites burocráticos e políticos entre si. Argentina e Uruguai foram dois dos fundadores do Mercosul.

Porém, dentro das quatro linhas, os dois países formam uma das maiores rivalidades do mundo. O Clássico do Rio da Prata é conhecido por sua tradição, pela raça dos jogadores de suas respectivas seleções e por caraterísticas que ambas as seleções adquiriram com a história, com o passar do tempo e com os capítulos históricos de cada confronto.

Mas a história pode ter um ponto fora da curva. Eternos arquirrivais, as duas nações firmaram um acordo com o objetivo de realizarem uma candidatura conjunta para sediarem a Copa do Mundo de 2030. O presidente da Argentina, Mauricio Macri, e o chefe do Poder Executivo no Uruguai, Tabaré Vásquez, se reuniram nesta quinta-feira (07), a fim de formalizar o acordo para tentar receber a maior competição de futebol do planeta.

Ao longo da história, os dois países já sediaram o evento e foram vencedores. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, o Uruguai sediou a competição entre os dias 13 e 30 de julho, e a Celeste Olímpica venceu os Hermanos por 4 a 2 e faturou o primeiro título do torneio. Entre os dias 1 e 25 de julho de 1978, foi a vez da Argentina sediar a Copa e conquistar o primeiro troféu mundial ao vencer a Holanda na prorrogação por 3 a 1.

“Não existe melhor oportunidade de consolidar os laços que nos comprometermos a nos candidatar juntos para sediar este Mundial”, afirmou o presidente argentino Mauricio Macri. Os dois políticos já foram dirigentes de clubes. Enquanto Macri comandou o Boca Juniors, Vásquez ocupou o cargo de mandatário do Progreso. Segundo os dois países, a intenção é de realizar uma competição na América do Sul novamente, inclusive para relembrar o fato da primeira edição da Copa ser realizada no Uruguai, que completa 100 anos em 2030. Se realmente for aprovado, o continente volta a receber o Mundial após o Brasil realizar o torneio em 2014.

Até lá, porém, haverá muita coisa a acontecer. Os Mundiais de 2018 e 2022 serão realizados na Rússia e no Qatar, respectivamente. Por causa dos escândalos de corrupção que envolvem a Fifa, o processo de escolha para a Copa do Mundo de 2026 foi adiado. Estados Unidos, Colômbia, Canadá e México manifestaram interesse em realizar a competição.