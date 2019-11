Resultado Roma x Milan pelo Campeonato Italiano 2015/16 (1-1)

48'' FIM DE JOGO! Roma e Milan ficam no empate e o resultado acaba sendo ruim para os dois que permanecem estacionados na tabela de classificação. A Roma foi melhor no primeiro tempo e saiu na frente com Rudiger. Na segunda etapa, o panorama mudou e o Milan foi melhor, conseguindo o empate com Kucka.

45'' Teremos três minutos de acréscimos.

43'' Nainggolan reclama muito de falta não marcada e também está amarelado.

41'' Bertolacci pára contra-ataque de Salah e recebe cartão amarelo.

39'' Última mudança no Milan: sai Bonaventura e entra Niang.

38'' Florenzi recebe bola de frente para o gol e chuta, mas sem direção.

37'' Vem aí Niang no Milan.

33'' Segunda mudança no Milan, sai lesionado Abate e entra Antonelli.

32'' Pjanic entra na área e tenta o arremate, mas a zaga do Milan afasta para escanteio.

25'' Última mudança na Roma, saiu Sadiq e entrou Totti.

24'' UUUUUUUH! Boa tabela entre Salah e Gervinho que termina na conclusão do marfinense pra fora.

18'' QUAAAAAASE A VIRADA DO MILAN! Ótima bola de Bonaventura para Bacca que dribla Rudiger e manda um chutaço no travessão. Milan é outro time nessa segunda etapa.

15'' Milan muito melhor em campo nesse momento e a Roma parece ter sentido bastante o gol de empate.

14'' INCRÍVEL! Rudiger falha feio e deixa a bola com Boateng que entra na área e toca para Bacca, o colombiano faz o corta-luz e Kucka de frente para o gol, chuta por cima perdendo chance incrível para o Milan.

13'' Zapata dá lindo lançamento para Bacca que não alcança a bola por pouco.

10'' Milan muda pela primeira vez, sai Luiz Adriano e entra Boateng.

10'' Segunda mudança na Roma: sai Falque e entra Salah.

5'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN ! Honda faz belo cruzamento na área e encontra Kucka que cabeceia firme e empata o jogo em Roma.

0'' Começa a segunda etapa em Roma. O time da casa fez uma mudança: saiu o já amarelado Manolas e entrou Leandro Castan.

Rudiger no momento em que realizava o gol da momentânea vantagem giallorossa.

46' E o árbitro apita o final do primeiro tempo! A Roma vai vencendo merecidamente o confronto até o momento por 1 a 0, gol marcado por Rudiger e poderia estar um placar mais elástico, se não fosse duas grandes defesas do jovem Donnarumma. O Milan buscou o ataque, mas sem criatividade, pouco incomodou a defesa romanista.

45' Gervinho faz boa jogada pelo lado esquerdo e rola para Falque que de boa posição, chuta mal, nas mãos de Donnarumma.

42' Pjanic cobra a falta na barreira e na sequencia, o Milan fica com o tiro de meta.

41' Falta dura de Luiz Adriano em Florenzia na entrada da área e cartão amarelo para o centroavante brasileiro. Boa bola para Pjanic.

38' Florenzi tenta chute de longe e manda muito alto, por cima do gol.

35' Em cobrança de escanteio ensaiada, Bonaventura chuta de longe, mas Sczeszny defende com segurança.

33' Outra falta dura, agora de Florenzi que também está amarelado.

28' Agora foi a vez de Manolas cometer falta em Luiz Adriano e receber cartão amarelo.

26' Cartão amarelo para Zapata por falta cometida em Gervinho.

25' Boa chance para o Milan! Kucka dá passe em profundidade para Bacca que chuta prensado e Sczeszny consegue abafar o chute.

23' Bacca recebe bola na área e faz o cruzamento rasteiro, mas Manolas afasta para escanteio.

21' Bonaventura faz jogada individual e arrisca chute de longe, mas fraco, sem problemas para o goleiro polonês da Roma.

19' UUUUUUUUUUUUH! Mais uma chegada da Roma em cobrança de escanteio, Rudiger antecipa e chuta para o gol, Donnarumma desvia e a bola ainda bate na trave antes da defesa milanista afastar.

17' O jogo deu uma caída brusca de intensidade, com a Roma que toca mais a bola e o Milan que tenta ir em busca do empate, mas sem criatividade.

9' Nova chegada do Milan, dessa vez com Kucka que arrisca chute da entrada da área, mas manda longe do gol.

8' Milan chega pela primeira vez com Abate que faz boa jogada e cruza na área, a defesa da Roma afasta parcialmente e De Sciglio fica com a sobra, mas chuta fraco, sem problemas para Sczeszny.

6' UUUUUUUUUUH! Sadiq faz boa jogada e rola para Pjanic que chuta de primeira, mas manda pra fora. Quase o segundo gol da Roma.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! Pjanic cobra falta para a area e Rudiger sozinho e livre de marcação, chuta para o fundo das redes. Roma em vantagem no clássico.

0'16'' UUUUUUH! Logo no primeiro lance da partida, Sadiq ganha disputa de bola com Romagnoli e chuta pro gol, mas Donnarumma faz bela defesa e evita a vantagem romanista.

0' Tá rolando a bola para Roma x Milan.

As duas equipes já estão em campo para o clássico italiano.

O Milan também já foi confirmado pelo técnico Sinisa Mihajlovic: Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli e De Sciglio; Honda, Kucka, Bertolacci e Bonaventura; Bacca e Luiz Adriano.

A Roma já está confirmada oficialmente pelo treinador Rudi Garcia: Sczeszny; Florenzi, Manolas, Rudiger e Digne; De Rossi, Nainggolan e Pjanic; Falque, Sadiq e Gervinho.

O jogo deste sábado marcará o reencontro do zagueiro Alessio Romagnoli, do Milan, com a Roma. O jovem defensor, que passou a temporada anterior emprestado à Sampdoria, iniciou sua trajetória no futebol profissional no time da capital e chegou ao time milanês na última janela de transferências por 25 milhões de euros.

O jogo será disputado no tradicionalíssimo Olímpico de Roma, estádio construído em 1937 e com capacidade total para 73.261. O público entretanto não deve ser bom, já que a principal torcida organizada da Roma realiza protesto contra a atual situação do time na temporada.

Além deles, Cerci não foi convocado por opção técnica de Mihajlovic, já que o jogador deve deixar o Milan nessa janela de transferências.

Já no Milan, os desfalques são quatro por lesão: Diego López, Alex, Ménez e Balotelli.

Entretanto, Rudi Garcia terá a volta do craque Totti, além de De Rossi e Salah que estavam lesionados.

O time também terá os desfalques de Keita e Strootman, lesionados.

A Roma não poderá contar com o seu camisa 9, Edin Dzeko, que foi expulso contra o Genoa na 17ª rodada e pegou três jogos de suspensão. A Roma ainda tentou reduzir a pena, mas foi negado.

FIQUE DE OLHO: Giacomo Bonaventura, meia do Milan: O italiano de 26 anos vem fazendo uma temporada muito boa até o momento com cinco gols e sete assistências e mesmo com os resultados ruins da equipe, consegue se destacar e é a principal arma do Diavolo para buscar uma vitória.

FIQUE DE OLHO: Miralem Pjanic, meia da Roma: O bósnio de 25 anos é o artilheiro da equipe na Serie A com sete gols e é o jogador mais regular na temporada. Por isso, Pjanic é o principal perigo para a defesa adversária, além de ser praticamente fatal nas bolas paradas.

Enquanto isso, o treinador do Milan, Sinisa Mihajlovic que vem sofrendo muita pressão após a derrota diante do Bologna, afirmou que não pensa em pedir demissão e que aposta no seu trabalho para tirar a equipe dessa situação ruim e admitiu que somente com bons resultados, seu cargo será mantido. “Eu nunca demiti e não vai ser dessa vez que farei. Só faria algo do tipo se eu tivesse a certeza de que os jogadores não estivessem dando o seu máximo, mas não é isso que vejo dos meus jogadores. Eu trabalho no futebol a 30 anos, estou acostumado com esse tipo de pressão, eu estou tranquilo e trabalhando duro para melhorar as coisas”, analisou o sérvio de 46 anos.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador da Roma, Rudi Garcia, disse não se achar em perigo de perder o cargo e que só pensa na vitória diante do Milan. “Demissão? Não penso nisso agora, penso somente em trabalhar duramente pela Roma e seus componentes. Devemos voltar a vencer e não pensar na classificação”, afirmou o comandante francês de 51 anos que, de acordo com a imprensa italiana, corre risco de demissão caso perca do Milan.

A última vitória da Roma sobre o Milan aconteceu em 2014, quando os romanistas venceram por 2 a 0, com gols de Pjanic e Gervinho.

O último duelo ocorreu na 35ª rodada da Serie da temporada passada e o Milan venceu por 2 a 1. Os gols foram anotados por Van Ginkel e Destro para os donos da casa, enquanto Totti descontou de pênalti para os visitantes.

Roma e Milan já se encontraram 170 vezes na história com vantagem do Diavolo que conquistou 76 vitórias, contra 42 dos romanistas e ainda 52 empates.

Em seu último compromisso, decepcionou sua torcida e perdeu em casa para o Bologna por 1 a 0. Leia mais.

O Milan, visitante, está em sétimo lugar na tabela de classificação com 28 pontos.

Na última rodada, a equipe dirigida por Rudi Garcia empatou fora de casa contra o Chievo por 3 a 3. Saiba mais.

A Roma, mandante do confronto, ocupa atualmente a quinta posição na tabela de classificação com 33 pontos.

Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Roma x Milan, pela 19ª rodada da Serie A, partida que será disputada às 17h45 (de Brasília) no estádio Olímpico, em Roma.