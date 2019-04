Barcelona recebe Granada em busca da liderança

JOGO VÁLIDO PELA 19ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, A SER REALIZADO NO CAMP NOU, BARCELONA, CATALUNHA.

Neste sábado (9), o Barcelona receberá o Espanyol, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, às 13h (de Brasília). O histórico na temporada passada entre as equipes dá vantagem para o Barcelona, que venceu com propriedade os últimos confrontos: o primeiro, na Catalunha, foi vencido por 6 a 0, com três gols de Neymar; já o segundo jogo, na Andaluzia, a vitória foi por 1 a 3.

O Barcelona empatou com o Espanyol em 0 a 0; assim, acabou sendo ultrapassado pelo Atlético de Madrid e é vice, com 39 pontos, porém tem um jogo a menos, atrasado por conta do Mundial de Clubes. Já os rojiblancos foram derrotados pelo Valencia, por 4 a 0, porém, com a derrota do Sporting Gijón, subiu duas posições e terminou a rodada na 17ª posição, com 17 pontos.

O Granada não conta com Foulquier, por estar com gripe. Outros desfalques são Nico López, Musavu-King, Piti, Neuton, Babin e Thievy, este último por decisão técnica. Já a equipe blaugrana não conta com Rafinha, que se recupera de cirurgia no joelho.

Luis Enrique evita a polêmica e foca no Granada: “É um jogo importante”

O treinador do Barcelona, Luis Enrique, falou à imprensa sobre o confronto contra o Granada e ressaltou a necessidade dos andaluzes por pontos. “Eles estão muito bem, com jogadores de bom nível e jogadores que podem gerar problemas. Estão em linha ascendente, estão bem defensivamente e tem chances no contra-ataque. É um jogo importante, principalmente por ser o último do primeiro turno”, disse.

“Encontraremos dificuldades lógicas e agravadas, pois Success e Peñaranda são fisicamente fortes e aproveitam os espaços. Devemos estar atentos no inicio do jogo e nas transições”, completou.

Questionado sobre a posição de Messi, o asturiano respondeu de forma sucinta: “Com Leo, nós temos tais possibilidades, dependendo da sua posição. Procuramos que jogue de forma que toque bastante na bola, seja posicionado mais aberto ou fechado. Queremos que participe o máximo possível da partida”, disse.

Sobre o estado de Sergi Roberto, ‘Lucho’ afirmou que o catalão está “100%”. O jogador sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Espanyol, após uma entrada dura, e acabou por não jogar pela Copa do Rei. “Ele está muito bem. Recebeu a liberação do departamento médico e está à disposição”, finalizou.

Sandoval afirma: “Não é impossível vencer o Barcelona”

O treinador do Granada, José Ramón Sandoval, falou aos meios de comunicação sobre o encontro com o Barcelona. Na coletiva, o técnico destacou a importância do jogo para sua equipe e explanou sua ideia para a partida: “É um jogo diferente, daqueles complicados que temos durante o ano contra um rival excelente. Sabemos claramente o que devemos fazer, do primeiro ao último minuto: jogar com alta intensidade, assim como fizemos contra o Sevilla”, disse.

“Temos que estar bem juntos, chegar ao limite e contar com a pontaria quando chegarmos ao gol. Estou seguro que teremos chances para marcar e tentaremos marcar. Não queremos ser uma presa fácil e tenho esperanças que iremos bem. Não é fácil ganhar do Barcelona, mas não é impossível”, completou.

Questionado sobre o sistema tático que pretende usar, o espanhol afirmou que focará sua equipe nos “pontos fracos” dos catalães. “Teremos o sistema mais apropriado para causarmos dano ao Barcelona. Não devemos perder a fé, mas procurar e fazer nosso jogo, com ideias claras. Sabemos que as individualidades são difíceis de controlar, mas já contamos com isso”, finalizou.