Real Sociedad domina partida e vence Valencia com dois do brasileiro Jonathas

Real Sociedad e Valencia se enfrentaram pela 19° rodada do Campenato Espanhol neste domingo (10), no estádio Anoeta. A Real, jogando em casa, acabou dominando a partida e vencendo por 2 a 0, com dois gols de Jonathas na segunda etapa.

Com a vitória, a Real Sociedad chegou a 20 pontos, na 15° colocação, á cinco pontos do Rayo Vallecano, primeiro da zona de rebaixamento. Já o Valencia continua sem vitória no Campeonato Espanhol sob o comando de Gary Neville, permance com campanha inconstante, está na 10° posição com 23 pontos.

A primeira etapa foi equilibrada, a Real Sociedad teve boas chances com o lateral-direito Carlos Martínez em finalização na trave e com o atacante Bruma, em contra-ataque ganhou da zaga do Valencia, mas acabou concluindo para fora, a direita do goleiro Jaume. O Valencia teve sua única grande oportunidade no jogo, com Rodrigo Moreno, que acertou a trave depois de cobrança de escanteio.

O Valencia acabou sendo totalmente dominado no segundo tempo, a Real Sociedad voltou sufocando. O mexicano Vela achou Ruben Pardo, que bateu de primeira, o goleiro Jaume fez boa defesa. Depois de muito apertar a Real conseguir furar a defesa valencianista aos 33. Carlos Martínez recebeu na direita e cruzou, Jaume acabou passando pela bola, que sobrou para o atacante brasileiro Jonathas desviar para as redes.

O segundo gol foi da mesma maneira, quatro minutos mais tarde, de novo Carlos Martínez foi acionado e cruzou, só que desta vez Jonathas livre, cabeceou sem chances para Jaume. Nos minutos finais a Real Sociedad apenas admistrou, enquanto o Valencia não teve forças para reagir.

A Real Sociedad volta a campo no próximo sábado (16), de novo em casa, contra o Deportivo La Coruña. O Valencia terá na quarta, o jogo de volta contra o Granada pela Copa do Rei, No primeiro confronto a equipe valencianista abriu boa vantagem, acabou vencendo por 4 a 0.