Em jogo truncado, Olympique de Marseille empata sem gols com Guingamp

Neste domingo (10), Olympique de Marseille e Guingamp se enfrentaram em jogo válido da 20ª rodada da Ligue 1, no Stade Velodrome. O time da casa faz campanha irregular nesta temporada e encarou um time que está na zona de rebaixamento. Os Phocéens empataram em 0 a 0 com o rubro-negro.

O Marseille está em 11º com 26 pontos. Este foi o quarto empate seguido da equipe no Campeonato Francês. O Guingamp é o 19º com 20 pontos. O EAG não vence deste novembro. A próxima partida do OM será fora de casa contra o Toulouse no Stade Municipal. Enquanto que o Guingamp recebe no Stade du Roudourou a equipe do Lille, os jogos são válidos pela Coupe de la Ligue e ocorrerão na próxima quarta-feira (13).

Em um jogo com poucas chances de gol, a equipe da casa começou pressionando nos minutos iniciais e teve chances de abrir o marcador com N’Koudou, que chutou por cima do gol. Pouco depois, N’Koudou cruzou e Batshuayi mandou de cabeça para fora. O Marseille seguiu pressionando, o argentino Lucas Ocampos arriscou em cima do defensor.

O time visitante ficou mais acuado no campo de defesa e buscou sair nos contra-ataques. Mas o OM por pouco não abriu o marcador aos 13 minutos, com N’Koudou que aproveitou um vacilo de Martins-Pereira, só que arriscou em cima do goleiro Lossl que conseguiu abafar o arremate do jogador. No decorrer da partida, Ocampos saiu lesionado depois de disputa de bola com Sankharé, em seu lugar entrou o camaronês Anguissa.

A melhor chance da equipe casa foi aos 43 minutos: depois de levantamento na área a bola sobrou para o lateral Javi Manquillo que se livrou de três marcadores e mandou uma bomba, mas Lossl fez ótima defesa.

No inicio da segunda etapa o Marseille perdeu a oportunidade de abrir o marcador no arremate de Barrada, mas o marroquino mandou em cima de Kerbrat. Depois em cobrança de escanteio batido pelo mesmo Barrada, o zagueiro Rolando subiu livre e mandou de cabeça no travessão.

Os visitantes não conseguiram acertar um chute no alvo de Mandanda, e o capitão do OM apenas ficou com expectador, até então. Depois o time da casa tentou aos 35 minutos, quando Barrada cobrou falta, a defesa afastou e sobrou para Isla, mas o chileno mandou para longe. Sankharé arriscou de fora da área e a bola passou ao lado da trave, assustando o goleiro.

Nos instantes finais a equipe visitante teve duas chances de abrir o marcador com Erdinç, mas o turco parou em Mandanda que fez a defesa e em outra oportunidade mandou pra fora uma ótima chance de cabeça.