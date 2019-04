Götze admite possibilidade de deixar Bayern se não ganhar mais oportunidades

O meio-campista do Bayern de Munique, Mario Götze, pode estar fazendo sua última temporada na liga alemã de futebol. De acordo com o jornal Mirror, da Inglaterra, o Liverpool de Jürgen Klopp pode estar oferecendo cerca de 37 milhões de libras (R$ 218 milhões) pelo jogador. Esta não seria a primeira parceria entre os dois que já se conheciam quando Götze era titular do Borussia Dortmund e Klopp era técnico.

“Tenho seis meses pela frente. É sempre um incômodo não poder jogar ou contribuir com o time” disse o meio campista ao Mirror.

Mario Götze saiu do Borussia Dortmund e estreou no time bávaro na temporada 2013/14, mas não se adaptou sob o comando do técnico Pep Guardiola. Era raramente escalado como titular.

Götze também comentou sobre atuar sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, treinador que irá assumir o Bayern na próxima temporada. Segundo o camisa 19 bávaro, Toni Kroos, seu companheiro de Seleção Alemã, lhe falou sobre o ex-treinador do Real Madrid. “Não posso descartar que não vou sair do Bayern. Gostaria de trabalhar com o Carlo Ancelotti, pois Toni Kroos me disse boas coisas sobre ele”, explicou.