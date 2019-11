Vágner Love assina com Monaco por uma temporada e meia: "Vou procurar fazer o máximo de gols"

O Monaco anunciou de oficialmente, na noite desta quarta-feira (13), a contratação de Vagner Love, de 31 anos. O atacante assinou contrato até junho de 2017 e vestirá a camisa 9 do time do principado. A transferência custou aos monegascos um milhão de euros, cerca de R$ 4,4 milhões.

Vagner Love valou ao site oficial do clube e disse: “Estou muito feliz e orgulhoso de me juntar a este grande clube. Espero trazer toda a minha experiência ao elenco monegasco e ajudar o clube a atingir todos os objetivos. Quando surgiu a possibilidade, eu fiquei muito feliz e contente, já tinha vindo jogar aqui uma vez. Eu sabia que a cidade é extraordinária e o Monaco é um grande clube.”

“Não vejo a hora de poder estar jogando com meus companheiros e estar fazendo o meu melhor. Vou disputar uma grande competição que é o Campeonato Francês, com grandes jogadores, em um time grande da Europa. Vontade e raça não vão faltar. Eu não gosto de perder nem treino e pode ter certeza que a torcida vai ver um Vagner brigador. Vou procurar fazer o máximo de gols possível”, disse Love que volta à Europa após quatro anos.

Vadim Vasilyev, vice-presidente do time do principado, também comentou sobre a nova contratação: "Vagner é um atacante que provou o seu valor durante seu desafio na Europa e no Corinthians. Tivemos um problema de eficiência no início da temporada e estamos convencidos que Vagner Love pode agregar qualidades nessa área. Ele está muito motivado em atuar com a gente, o que é um sinal importante para ajudar o Monaco nos objetivos da segunda metade da temporada."

O atacante não atua desde dezembro, quando o Corinthians, se ex-clube, sagrou-se Campeão Brasileiro. Love disse que precisará de alguns dias para entrar em forma: “Eu estava há um mês de férias, vou precisar de uns dias para me preparar fisicamente e tecnicamente para que eu tenha condições e esteja apto a fazer buns jogos. Eu vou ter que estudar muito para o francês, mas a melhor linda para falar é dentro de campo que é o que eu quero. Vou me dedicar muito e suar muito essa camisa do Monaco.”

Esta será a primeira experiência de Vagner Love no futebol francês. Ele atuou no Palmeiras, CSKA Moscou, Flamengo, Shandong Luneng e Corinthians. O Monaco ocupa a terceira posição da Ligue 1, atrás de PSG e Angers. A diferença para o time da capital é de 21 pontos. Fora das competições europeias e da Copa da Liga, resta ao time alvirrubro à disputa da Copa da França.



