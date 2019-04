Pelas quartas da Copa da Itália, pressionado Milan enfrenta o 'intruso' Carpi

Em meio à turbulência, o Milan tem nesta quarta-feira (13), às 18h (de Brasília), um encontro marcado com o Carpi pelas quartas de final da Copa da Itália. Pressionado pelos recentes resultados na Serie A, o treinador Sinisa Mihajlovic tem sua permanência nos rossoneri em cheque, precisando de uma vitória para se manter no cargo. Do outro lado, o clube da província de Modena vem de uma importante vitória sobre a Fiorentina em Florença, que o levou ao duelo contra o clube de Milão.

Ocupando a modesta oitava colocação da Serie A, o Milan vive um momento de indecisões. O projeto iniciado sob o comando de Mihajlovic corre risco de ser interrompido, principalmente após a derrota para o Bologna no San Siro. No entanto, após a boa atuação e no empate com a Roma no último sábado, o cargo do treinador foi assegurado, ao menos que provisoriamente. Na Copa da Itália, a equipe vem de uma vitória contra a Sampdoria, em Gênova, por 2 a 0, e, caso vença o Carpi, enfrentará o Spezia ou o Alessandria, que se enfrentarão na próxima segunda-feira (18).

Atualmente na vice-laterna da Serie A, o Carpi vive um momento distinto na Copa da Itália. Após a 'ressurreição' ao fim da temporada 2013-14, o clube sonha com a façanha de chegar à final da competição e, quem sabe, alcançar o inédito título.

Luiz Adriano de fora; Baloltelli volta

Foto: Dino Panato/Getty Images

Para o jogo desta quarta, esperava-se ver o brasileiro Luiz Adriano em campo. No entanto, o jogador foi cortado de última hora, por conta da iminente saída do clube rumo ao futebol chinês. Em seu lugar, deverá jogar o francês M'Baye Niang, que vem sendo titular do time de Mihajlovic. Por outro lado, o atacante italiano Mario Balotelli está de volta ao time, após se recuperar de uma lesão, conforme confirmou o treinador sérvio, em coletiva de imprensa. No entanto, o jogador não deve iniciar a partida, podendo ser opção no segundo tempo.

O jovem Gianluigi Donnarumma deverá ser, mais uma vez, o arqueiro titular. Na lateral direita, Ignazio Abate poderá dar lugar a Mattia De Sciglio, que deixará a esquerda para Luca Antonelli. Na zaga, o italiano Alessio Romagnoli deverá ter o brasileiro Alex ao seu lado. No meio de campo, Keisuke Honda, o capitão Riccardo Montolivo, Juraj Kucka e Giacomo Bonaventura deverão começar jogando, e, no ataque, Niang e o artilheiro Carlos Bacca.

Questionado sobre Kevin-Prince Boateng, Sinisa deixou em aberto sua escalação, sem confirmá-la.

"É uma opção, mas nós teremos que ver, porque ele não vem jogando há algum tempo. Nós veremos", disse o treinador, que também falou sobre o francês Jérémy Ménez.

"Ménez vem treinando com o grupo. O importante é que ele não está sentindo qualquer dor, queremos tê-lo de volta o mais rapidamente possível, talvez antes do final de janeiro", disse Mihajlovic.

"Um feito histórico para o Carpi"

Apesar da complicada situação atual do Carpi, o treinador Fabrizio Castori está confiante para o duelo. Em entrevista coletiva, o comandante destacou que o jogo desta quarta é especial para o clube, além de ter valorizado seus comandados.

"É, sem dúvidas, um jogo especial para nós, um feito histórico para o clube, para mim e para os rapazes", disse, esperançoso, Castori.

Ainda em entrevista coletiva, o treinador reconheceu a grandeza do rival rossonero e mostrou confiança em sua equipe.

"Estamos ansiosos para fazer bem em uma etapa tão prestigiada. O Milan é uma grande equipe, certamente mais acostumados a este tipo de jogo do que nós, mas nós vamos fazer o nosso melhor", finalizou o técnico italiano.