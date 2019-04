Com Bas Dost lesionado, Wolfsburg faz sondagem por atacante Mame Diouf do Stoke City

Disputar um oitavas de final da Uefa Champions League não é nada fácil e ainda mais se o seu time perder seu principal goleador nas últimas temporadas, e foi isso que aconteceu com o Wolfsburg. O clube que faz um período de treinamentos em Portugal durante a parada de inverno na Bundesliga, sofreu uma grande baixa nesta semana quando o seu camisa 9 holandês sofreu uma grave lesão que vai tirar Bas Dost de ação por aproximadamente dois meses e contando somente com Bendtner para o setor ofensivo, os lobos vão atrás de um reforço ainda nesta janela de transferências.

Bas Dost é o principal nome do ataque do Wolfsburg nesta temporada com 9 gols marcados, mas na última semana durante o período de treinamentos o atacante holandês se lesionou após uma entrada grave de Dante, a lesão vai tirar o artilheiro dos lobos dos gramados por cerca de 8 semanas, desfalcando o clube na disputa da Bundesliga e também nas partidas decisivas contra o Gent-BEL pelas oitavas de final da Uefa Champions League.

Segundo os portais alemães Bild e Sport1, o nome mais cotado é o de Mame Diouf que está atualmente no Stoke City da Inglaterra e não vem tendo muitas oportunidades na atual temporada, tendo jogado apenas 14 partidas sendo a maior parte delas vindo do banco de reservas e marcou apenas 3 gols. Mas Diouf já teve uma boa passagem pela Bundesliga, quando atuou em um dos rivais do Wolfsburg, jogando com a camisa do Hannover ele atuou em 57 partidas entre 2012 e julho de 2014, marcando 26 gols gols.

Segundo o site Transfermarkt, o seu passe estaria avaliado em 7 milhões de euros e Mame Diouf tem vinculo contratual com o Stoke City até julho de 2018. As outras opções do Wolfsburg no elenco são o dinamarquês Nicklas Bendtner e o jovem da base Zawada que ainda não recebeu oportunidades de jogar nesta temporada.