Bruno Peres rechaça interesse de gigantes europeus e garante foco no Torino

Em entrevista ao canal italiano Sky Sports, o lateral-direito Bruno Peres, do Torino, respondeu nessa quinta-feira (14) sobre as especulações envolvendo seu nome nos últimos dias. Grandes clubes do futebol mundial têm como desejo ter o futebol do brasileiro ainda nesta janela de inverno.

Segundo noticiado durante a semana, o treinador Zinédine Zidane pensa em reforçar o setor defensivo do Real Madrid antes que a punição imposta pela Fifa entre em vigor. Já o italiano Carlo Ancelotti teria feito uma lista de jogadores para reforçar o Bayern de Munique a partir de julho deste ano, quando assumirá o comando do clube alemão no lugar de Pep Guardiola. Por fim, o nome de Bruno Peres estaria presente nesta lista de reforços do Manchester United.

Desde que chegou ao Torino, em 2014, o lateral tem se destacado muito pelo vigor físico e raça demonstrada, o que fez com que torcida e diretoria do Torino valorizassem o jogador ainda mais. Contratado por 6 milhões de reais junto ao Santos, Bruno Peres ganhou destaque na mídia na temporada passada, quando marcou um golaço no dérbi de Turim diante da Juventus e desde então tem se tornado um nome desejado em vários outros clubes do continente europeu.

Mesmo diante do assédio, o jogador disse estar tranquilo e calmo no atual clube, “É agradável e estou lisonjeado, já que cada jogador, quando ele começa a jogar futebol, seu sonho de carreira é chegar a um grande clube", disse à Sky Sports. “Neste momento, porém, estou focado em ajudar o Torino. Eu tenho que, antes de tudo ajudar a minha equipe e pensar sobre o meu futuro mais tarde”, completou.

O jornal Gazzetta dello Sport crava que Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester United estariam de olho no lateral de 25 anos, e o valor da transferência pode chegar até 100 milhões de reais. No clube madrilenho, Bruno disputaria vaga com o também brasileiro Danilo, ex-Santos e Porto, e o espanhol Daniel Carvajal. Já no clube alemão a disputa também seria com outro lateral tupiniquin: Rafinha, ex-Coritiba.

Mas o caso mais curioso fica mesmo para o possível interesse do Manchester United no lateral-direito, já que o clube inglês contratou no último mês de julho outro ex-lateral do Torino, Mattia Darmian, e que vem tendo dificuldades por ter uma série de lesões.