Atacante Dario Lezcano reforça o Ingolstadt por quatro temporadas e meia

O Ingolstadt anunciou um reforço para a continuidade da temporada, e trouxe o atacante paraguaio Dario Lezcano, que estava no Luzern da Suíça. O jogador, de 25 anos, assinou contrato até a metade de 2020. O valor da negociação saiu entorno de 2,5 milhões de euros (cerca de 11 milhões de reais).

Lezcano foi à contratação mais cara da história da equipe em onze anos de existência ddo clube bávara, que disputa pela primeira vez a elite do futebol alemão. A equipe terminou o primeiro turno em décimo primeiro, com apenas 20 pontos.

Além de ter jogado no Luzern, Lezcano passou por outras equipes do futebol suíço, como pelo Wil 1900 e o Thun, e começou sua carreira profissional no Sportivo Trinidense, do país sulamericano. Pela seleção guarani, jogou três partidas com apenas um gol marcado.

Em sua chegada ao novo clube o jogador falou da expectativa de atuar na Bundesliga: “É uma grande honra jogar um grande campeonato que é a Bundesliga, todo jogador tem essa ambição de atuar em uma liga tão importante. Será um grande desafio que terei na minha carreira, mas vou encarar e mostrar o meu futebol atuando pelo meu novo clube. Tem uma grande estrutura e farei o melhor para conseguir mostrar o meu valor”.

Para o diretor esportivo Thomas Linke é um jogador de qualidade: “Contratamos um jogador que irá nos ajudar nesta segunda metade de temporada. Ele é versátil e com certeza será muito útil para a equipe. Espero que consiga repetir as boas atuações que mostrou em seus clubes anteriores”.

Os Schanzer estão em fase final de intertemporada, que está sendo feita no próprio país e já realizou amistosos durante esse mês. Em jogo treino, pega a equipe do Kaiserslautern, antes da retomada da Bundesliga que para a equipe será no dia (23), no Audi-Sportpark contra a equipe do Mainz 05.