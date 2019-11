Resultado Toulouse x Paris Saint Germain no Campeonato Francês 2015/2016

Desde 1944, o campeonato trocou muitas vezes a quantidade de participantes, revezando entre 18 e 20, sendo a última opção considerada a mais viável e a usada atualmente. Com 38 partidas, 19 de ida e 19 de volta, os três piores pontuadores ao fim dos confrontos são rebaixados à Ligue 2 (Segunda Divisão Francesa), dando lugar aos três melhores desta competição.

Pelo atual ranking de coeficientes da Uefa, o torneio tem direito a classificar dois clubes diretamente para a fase de grupos e um clube para a última fase classificatória da Uefa Champions League. Para a Uefa Europa League, classificam-se os quarto e quinto colocados. Sextos e sétimos colocados também tem chances de se classificarem, caso algum clube que esteja na frente conquiste alguma das Copas (que dão vaga direta à competição continental).

Embora campeonatos nacionais fossem realizados desde 1893 pela USFSA e pela FFF, eram todos amadores e a profissionalização fez com que os títulos desses certames anteriores perdessem crédito em relação à competição então organizada pela primeira vez na temporada 1932-33.

Nos primeiros anos, o equilíbrio entre vencedores reinou, tendo como primeiro campeão o Olympique Lillois num campeonato que foi motando em dois grupos. O primeiro bicampeonato aconteceu apenas em 1937-38, com o FC Sochaux-Montbéliard, que tinha saído vencedor também em 1934-35. Depois do bicampeonato do Sète, em 1938-39, a disputa foi interrompida, devido a Segunda Guerra Mundial, voltando apenas em 1944-45. Olympique de Marseille (que havia sido campeão em 1936-37) e Nice conseguiram suas segundas conquistas logo após a volta do certame, tendo este último conseguido o feito consecutivamente, nas temporadas 1950-51 e 1951-52.

O Nice foi também o time que dominaria a disputa nos anos seguintes, ao lado do Stade de Reims. Juntos, num intervalo de quatorze anos, se saíram vencedores em dez oportunidades (seis do Reims e quatro do Nice). Bordeaux, Monaco e Saint-Étienne conquistaram seus primeiros títulos entre esses anos de domínio da dupla Reims e Nice, diferentemente do Lille, que conquistou seu bicampeonato.

Após perder muita credibilidade no futebol europeu devido ao escândalo que acontecera, o Campeonato Francês viu mais times serem campeões pela primeira vez, comoAuxerre e Lens, ao mesmo tempo em que tradicionais agremiações saíam de jejuns de conquistas.

Entretanto, o que voltaria atenções do mundo inteiro ao certame francês seria uma das maiores hegemonias nacionais da história do futebol europeu. O Lyon, que passara por uma reformulação administrativa ambiciosa anos antes e que já havia sido vicecampeão por duas vezes, conquistou sete títulos consecutivamente, cravando de vez o nome do time como de ponta no país e na Europa.

Em 2008-09, porém, esse domínio teve, senão fim, um intervalo, com o Bordeaux conseguindo seu sexto título e dando fim à sequência do Lyon. Na temporada seguinte, oOlympique de Marseille conseguiu seu nono título, quebrando um jejum de dezoito anos. Outro jejum terminou quando o Lille conseguiu, depois de 57 anos, conquistar o certame pela terceira vez na temporada 2010-11. Na temporada 2011-12 o Montpellier conquistou seu primeiro titulo francês e em 2012-13 e 2013-14 o campeão foi o PSG. Em 6 anos, 5 clubes diferentes foram campeões, algo raro em um campeonato nacional europeu, algo que provavelmente irá acabar apos a compra do PSG.

