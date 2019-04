Resultado Milan x Fiorentina pelo Campeonato Italiano 2015/16 (2-0)

O Milan construiu essa vitória graças a um excelente trabalho defensivo, onde o time concedeu pouquíssimo espaço para o adversário e foi muito eficiente na frente, aproveitando as chances de teve durante o jogo. Já a Fiorentina, manteve o seu estilo de jogo e até chegou a esboçar uma reação quando perdia de 1 a 0, mas no geral da partida, assustou pouco o time adversário e coleciona sua segunda derrota seguida na competição.

50'' FIM DE JOGO! Milan bate a Fiorentina por 2 a 0 com gols de Bacca e Boateng e volta a vencer na Serie A. Com o resultado, o Diavolo sobe para a sexta posição com 32 pontos e a Viola estaciona na quarta colocação com 38 pontos.

48'' Abate ganha dividida no meio de campo e cruza para Balotelli, livre na pequena área, finalizar na trave, mas o impedimento já havia sido assinalado.

45'' Teremos cinco minutos de acréscimos.

43'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Kucka dá lindo lançamento para Boateng que dribla o goleiro e toca para o fundo das redes.

42'' Última mudança no Milan: sai muito aplaudido Bacca e entra Balotelli.

40'' A Fiorentina tenta o empate na base do abafa, enquanto o Milan se fecha bem e busca um contra-ataque pra definir o resultado.

37'' Última mudança na Viola: saiu Ilicic e entrou Babacar.

36'' Jogo fica mais tenso nesse momento com as duas equipes com os objetivos bem claros.

33'' Segunda mudança no Milan: sai Niang e entra Boateng.

30'' Saiu Alonso lesionado e entrou Pascual na Fiorentina.

28'' Honda faz boa jogada individual e chuta para o gol, mas a bola sai por cima.

27'' Na cobrança de Ilicic, Kucka faz intervento providencial evitando o gol da Fiorentina.

26'' Bertolacci comete falta em Alonso e recebe cartão amarelo.

24'' Primeira mudança no Milan: saiu Montolivo e entrou Kucka

23'' Borja Valejo arrisca chute de longe, mas manda pra fora.

22'' Primeira mudança na Fiorentina: saiu Mario Suarez e entrou Giuseppe Rossi.

19'' Niang faz boa jogada individual, mas erra o cruzamento e perde boa chance.

17'' Bernardeschi invade a área e chuta pro gol, mas Abate desvia em escanteio.

15'' Grande chance para o Milan ampliar o marcador com Antonelli que recebeu passe de Bertolacci e de frente para o gol, chutou fraco nas mãos de Tatarusanu.

13'' Vecino pára contra-ataque em Bonaventura e também recebe cartão amarelo.

11'' Outra vez a Viola no ataque com Borja Valejo que cruza para Kalinic que ganha na disputa aérea com Alex e cabeceia por cima.

10'' Kalinic recebe ótimo passe de Ilicic, mas finaliza muito mal pra fora.

8'' Mais uma chance da Fiorentina com Borja Valero que entretanto não aproveita falha de Donnarumma e arremata mal.

7'' Fiorentina encima! Bernardeschi desce pela direita e chuta pro gol, mas Romagnoli desvia para escanteio.

5'' Boa cobrança de falta de Borja Valejo e Roncaglia cabeceia bem, mas Donnarumma consegue defender.

1'' Tá rolando a bola para a segunda etapa entre Milan x Fiorentina.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Milan vai vencendo a Fiorentina por 1 a 0, gol marcado por Bacca. Partida que começou muito boa para o Milan que pressionou a saída de bola da Fiorentina e forçou muitos erros da saída de bola da Viola que por sua vez, manteve o seu estilo de jogo de manter a posse de bola, mas encontrou pouquíssimos espaços na bem postada defesa do Diavolo e não ofereceu perigo ao goleiro Donnarumma.

44' Bernadeschi bate falta na área e Kalinic tenta colocar a mão na bola. Cartão amarelo para o croata.

40' Cobrança de escanteio batido por Bernardeschi para a área e Vecino sobe bem, mas cabeceia mal.

37' UUUHHH! Bom cruzamento de Alonso e Kalinic por pouco não alcança a bola, na sequência, Alonso comete falta dentro da área rossonera.

34' Bernadeschi lança Kalinic, mas o atacante croata comete falta em Abate.

33' Boa trama ofensiva do Milan que termina no passe de Bonaventura para Bertolacci que entretanto, não consegue dominar a bola e Astori tira para escanteio.

30' Primeiro cartão amarelo da partida para Mario Suarez após falta em Honda.

25' Outro contra-ataque do Milan dessa vez com Niang que tenta um passe em profunidade para Honda, mas Roncaglia consegue evitar o passe.

22' O Milan por sua vez marca muito bem e quando sai no contra-ataque sempre leva perigo ao gol adversário.

20' Linda jogada de Bonaventura em cima de Vecino, mas na hora do cruzamento, a defesa afastou o perigo.

19' A Fiorentina mantém o seu estilo de jogo de muita posse de bola, mas não acha espaços na defesa do Milan,

16' Ilicic arrisca arremate de longe, mas manda muito longe do gol.

13' Jogo fica mais truncado nesse momento, com mais faltas e erros de ambas as equipes.

10' Bernadeschi recebe belo passe e tenta o chute, mas Antonelli consegue abafar e desviar para escanteio.

8' Honda rouba bola no meio de campo e toca para Bertolacci que devolve para o japonês que de boa posição, cruza rasteiro e a defesa afasta.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Rápido ataque do Milan com Bonaventura que dá passe em profundidade para Bacca que dribla um defensor e bate forte no canto, sem chances para Tatarusanu. Milan em vantagem.

3' Após boa troca de passes da Fioretina, a bola fica com Alonso que cruza, mas nas mãos de Donnarumma.

2' Borja Valero recebe passe em bom posição na frente da área, mas Alex desarma a jogada.

0' Bola rolando para Milan x Fiorentina no San Siro.

Equipes em campo e o hino do Milan sendo executado.

A Fiorentina também já está escalada: Tatarusanu; Tomovic, Astori e Roncaglia; Bernardeschi, Mario Suarez, Vecino e Alonso; Ilicic; Borja Valero e Kalinic. Técnico: Paulo Sousa

O Milan já está anunciado oficialmente: Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli e Antonelli; Honda, Bertolacci, Montolivo e Bonaventura; Bacca e Niang. Técnico: Sinisa Mihajlovic

O árbitro da partida será Daniele Doveri.

Campeonato Italiano 2015/16: Milan x Fiorentina em tempo real

O palco do jogão de mais tarde será o famosíssimo San Siro que foi construído em 1925 e inaugurado um ano depois e com capacidade para 80.074. Porém, o público deve ser apenas razoável, por conta da crise que afeta o Milan nesses últimos anos.

Para reforçar o meio de campo, a Viola está muito próxima de fechar a contratação de Tino Costa, do Genoa, por empréstimo. Falta apenas alguns detalhes para a contratação ser anunciada.

Já a Fiorentina tem dois desfalques importantes para o duelo, trata-se do zagueiro Gonzalo Rodríguez e do meio-campista Milan Badelj. O defensor argentino está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e o croata sofreu uma lesão muscular.

Em compensação, Mario Balotelli voltou a ser relacionado e ficará no banco de reservas, podendo entrar no decorrer da partida diante da Fiorentina.

O Milan não vai poder contar com alguns atletas que estão se recuperando de lesão como: Diego López, Rodrigo Ely, Jérémy Ménez e Phillipe Mexès. Além deles, Cerci não foi convocado porque está no meio de uma negociação com o Genoa.

FIQUE DE OLHO: Nikola Kalinic, atacante da Fiorentina: Artilheiro da Viola na Serie A com 10 gols, o croata já mostrou que jogar em estádio conhecido não lhe trás medo, já que marcou três vezes diante a Internazionale numa vitória da Fiorentina por 4 a 1. Por isso, Kalinic deverá ser vigiado de perto pela defesa rossonera.

FIQUE DE OLHO: Carlos Bacca, atacante do Milan: O colombiano de 29 anos é o artilheiro do Diavolo na temporada com 10 gols e é a principal arma do time para conseguir uma vitória. Contratado por 30 milhões, Bacca é um dos poucos nomes que a torcida confia para fazer o clube ressurgir.

Já o treinador da Viola, Paulo Sousa, afirmou que a sua equipe precisará ter a mesma vontade que o Milan em campo para poder conquistar uma nova vitória, assim como no primeiro turno: “Nessas últimas semanas, o foco da equipe não está 100% por conta das notícias de transferências, mas temos que esquecer tudo isso e focar no duelo diante do Milan que será muito difícil. O Milan fez grandes investimentos e esperava outros resultados em campo, mas a Fiorentina terá que ter a mesma vontade em campo para vencer. Devemos nos mexer em campo mais rapidamente do que eles para colocá-los em dificuldade.”, analisou o português de 45 anos.

Milan x Fiorentina

Na tradicional coletiva antes do jogo, Sinisa Mihajlovic, treinador do Milan, afirmou que a sua equipe tem totais condições de bater a Fiorentina, se jogar tudo o que pode, pediu atenção defensiva, elogiou o adversário e mostrou confiante em um segundo turno melhor do Diavolo: “Se jogarmos como sabemos, temos todas as condições de vencer a partida. Obviamente que teremos de ter uma atenção defensiva como um time pequeno e aproveitar a chances que aparecerem. É preciso cumprimentar Sousa que está fazendo um grande trabalho e na Fiorentina tem vários jogadores de qualidade, por isso, será uma partida difícil. Vencer a Fiorentina significa começar o segundo turno muito bem e ficar apenas seis pontos atrás do adversário, por isso, creio que faremos um bom trabalho.”, indicou o sérvio de 46 anos.

A última vez que essas duas equipes mediram forças em Milão, a partida terminou empatada por 1 a 1, gols marcados por De Jong e Ilicic.

O último encontro entre os dois foi na primeira rodada da Serie A, onde a Fiorentina conseguia a vitória com dois gols de bola parada: Alonso de falta e Ilicic de pênalti anotaram na vitória por 2 a 0.

Apesar do momento difícil do Milan atualmente, o Diavolo possui vantagem no duelo que já ocorreram 151 vezes pela Serie A. Foram 68 vitórias contra 42 da Fiorentina e ainda 41 empates.

No seu último compromisso, a Viola perdeu em casa para a Lazio por 3 a 1. Saiba mais aqui.

Já a Fiorentina, está em quarto lugar na competição com 38 pontos.

Na última rodada, o Diavolo visitou a Roma e ficou no empate por 1 a 1. Leia mais aqui.

O Milan ocupa atualmente a oitava colocação na tabela de classificação com 29 pontos.

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora Milan x Fiorentina, pela 20ª rodada da Serie A, partida a ser disputada às 17h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.

Minuto a minuto de Milan x Fiorentina pelo Campeonato Italiano 2015/16