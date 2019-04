Simeone elogia elenco e regularidade de Griezmann após novo triunfo no Espanhol

Neste domingo (17), o Atlético de Madrid visitou o Las Palmas pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, e conquistou uma vitória importantíssima no caminho pelo título. O brasileiro Filipe Luís abriu o placar na primeira etapa. No segundo tempo, foi a vez de Antoine Griezmann brilhar, marcando mais duas vezes e garantindo a vitória dos rojiblancos no estádio Gran Canaria. Com a vitória, o Atlético segue na liderança de La Liga.

Diego Simeone falou sobre a ansiedade que vem tendo a equipe nos últimos jogos em busca da liderança: "Eu entendo a ansiedade de nossa equipe, mas não vamos abandonar a linha que nós estamos seguindo, e nos focar no Celta. Os primeiros minutos da partida de hoje o Las Palmas jogou bem, eles tiveram bons ataques mas pararam em Oblak. Porém, após o gol de Filipe, nós crescemos na partida, tivemos paz na mente e não pensamos no Celta", afirmou Simeone.

O argentino também elogiou todo seu elenco, valorizando muito as suas opções no banco de reservas: "Eu diria que escalo 18 jogadores para cada partida. Alguns iniciam o jogo, outros não. Carrasco tem sido fundamental nos últimos 30 minutos das partidas. Com o cansaço do adversário jogadores rápidos no decorrer do jogo se tornam ótimas opções, o banco está nos dando muitas alternativas, e seguiremos neste objetivo, nesta linha", elogiou.

Sobre Griezmann, o treinador disse que o garoto ainda não está entre os melhores, mas tem talento e potencial para chegar no topo: "Ele vem tendo uma regularidade muito grande desde dezembro. Ainda não o coloco entre os melhores, mas sempre converso pra ele ter foco, e continuar evoluindo. Ele é jovem, trabalha duro e tem talento, ao longo do tempo tudo virá naturalmente", disse o técnico esperançoso com o futuro de Griezmann.

O Atlético de Madrid volta a campo na quarta-feira (20) pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Rei, diante do Celta no estádio Balaídos.