David Luiz elogia Diego Costa e revela desejo de vê-lo no PSG: "Seria bem-vindo aqui"

O Paris Saint-Germain encara o Chelsea no dia 16 e fevereiro, em jogo válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Será o reencontro destas duas equipes, o time francês levou a melhor nesta mesma fase na edição passada da competição europeia. Ex-jogador do clube inglês, David Luiz falou sobre um dos principais jogadores do futuro adversário.

Em entrevista ao jornal The Mirror, David Luiz comentou sobre Diego Costa. O zagueiro elogiou o brasileiro naturalizado espanhol: “Diego é um dos atacantes mais letais da Europa, seria um grande reforço para qualquer equipe do mundo.”

A imprensa europeia especula a saída de Diego Costa do Chelsea, o destino mais falado seria o Atlético de Madri. Porém, o zagueiro disse que deseja vê-lo na França: “Acho que o PSG já deixou claro, ao longo das últimas três ou quatro temporadas, a intenção de apenas contratar os melhores jogadores. Se Diego decidir que já viveu o suficiente na Inglaterra, e quiser um novo desafio, é claro que seria bem-vindo aqui.”

Sobre os problemas que eles tiveram dentro de campo no último encontro pela Uefa Champions League, onde o PSG levou a melhor, o camisa 32 do time da capital francesa falou: “Eu e ele já tivemos nossas brigas dentro de campo, mas vocês têm que entender que existem dois Diegos: no gramado, ele é físico, te confronta, vai até a sua cara. É parte do jogo. Fora dos gramados ele é um bom amigo, uma das pessoas mais legais que você pode conhecer, uma pessoa que eu sairia para jantar”

Titular do PSG ao lado de Thiago Silva, David Luiz comentou sobre a partida contra o Chelsea. A diretoria dos parisienses coloca a UCL como principal objetivo há algumas temporadas: “Nós temos dois grandes jogos contra o Chelsea. Com eles fazendo uma campanha tão ruim na liga, estarão ainda mais motivados para fazerem bem na Europa. Eu espero duas grandes batalhas com Diego. Tenho certeza que eles usarão muito do físico, mas ambos os jogos terminarão em abraços.”