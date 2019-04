Stuttgart vence Colônia fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento

Neste sábado (23), Colônia e Stuttgart se enfrentaram pela 18ª rodada da Bundesliga 2015/16 no Rhein Energie Stadion em Colônia. Os bodes, que fizeram campanha de altos e baixos no primeiro turno, encarou uma equipe que luta contra o rebaixamento e queria apagar a impressão ruim na segunda metade de temporada.

Em duelo movimentado, os visitantes venceram pelo placar de 3 a 1. Os gols foram marcados por Didavi, Werner e Gentner. Para o time da casa, Modeste marcou em cobrança de pênalti. Com o resultado, os suábios se afastaram da zona de rebaixamento e subiram para a décima quarta colocação com 18 pontos. Já os bodes continuam em nono com 24 pontos.

A próxima partida do Colônia será fora de casa contra o Wolfsburg na Volkswagen Arena. Enquanto que o Stuttgart recebe na Mercedes-Benz Arena a equipe do Hamburgo. Os jogos serão no próximo sábado (30).

Modeste abre o marcador de pênalti, mas Didavi empata para os suábios

Os bodes queriam melhorar sua posição na tabela enfrentando uma equipe que luta contra o rebaixamento. Na primeira descida, que aconteceu aos três minutos, o brasileiro naturalizado alemão Leonardo Bittencourt foi pra cima do estreante Grosskreutz e ariscou por cima da meta de Tyton.

A equipe suábia deu a resposta aos sete minutos em arremate de longe de Kostic, que saiu sem direção. Depois, na tabelinha feita entre Gentner e Didavi, a bola sobrou para Werner, que acabou desperdiçando o lance.

Mas aos 19 minutos os bodes tiveram um pênalti a seu favor. Risse entrou na área e foi derrubado por Niedermeier. Na cobrança, Modeste bateu e converteu para a equipe da casa.

Mesmo em desvantagem, a equipe visitante não se abalou e continuou indo pra cima. Aos 30 minutos, Didavi foi acionado e mandou a oportunidade de empatar para longe. Só que aos 36 minutos, conseguiram o empate. Olkowski saiu jogando errado e deu nos pés de Kostic: o sérvio foi até a linha de fundo, cruzou para Werner que arriscou. O goleiro Horn deu rebote e a bola sobrou livre para Didavi deixar o duelo empatado.

Stuttgart vira na etapa final e conquista os três pontos

No inicio da segunda etapa, os suábios conseguiram a virada aos seis minutos, em cobrança de escanteio batido por Kostic que mandou na cabeça de Werner que, sem marcação, mandou no cantinho de Horn, deixando sua equipe na frente do marcador.

A equipe da casa continuou indo pra cima e quase conseguiu empatar com Risse, que foi interceptado por Niedermeier. O japonês Osako também perdeu uma grande chance de deixar sua marca.

O jogo estava lá e cá com ambos buscando o campo de ataque. Quando chegava, o time suábio era mais perigoso com as descidas de Didavi, que foi o jogador que levou mais perigo à meta adversária.

Os bodes ainda foram parados por Tyton, que defendeu o arremate de Lehmann. Em seguida o arqueiro pegou outro chute de Modeste, evitando o empate.

O Stuttgart quase ampliou em arremate de Gentner, que mandou colocado e obrigou Horn a fazer linda defesa. Só que aos 38 minutos a vitória foi decretada em boa jogada de Gentner. O capitão rolou para Rupp que o devolveu novamente e mandou para o gol vazio, marcando o terceiro gol na partida.