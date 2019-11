Resultado Málaga x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (1-2)

Agradedemos à todos pela presença. Fica o convite para as próximas partidas. Um grande abraço. Siga na VAVEL Brasil!

Um primeiro tempo horrível da defesa, bom e intenso do Málaga, mas uma etapa final com mais aparições de Messi e Iniesta. Vitória catalã.

Na raça, no talento de Messi e na bronca de Luis Enrique no intervalo, o Barcelona vence em Málaga e assume a ponta provisoriamente.

94' Acabou!

93' AMARELO, DUDA. Carrinho por trás após Messi fazer um carnaval na direita.

92' Barça gasta o tempo. Minutos decisivos.

91' QUE ERRO! Messi deixa Suarez no mano a mano com o goleir, mas o juíz da impedimento. Muito errado.

90' Mais quatro minutos!

89' Jogo segue aberto neste final.

88' KAAAAAMENI! Pedrada de Messi e o goleiro se virou como deu pra mandar em lateral.

87' A falta é longa, mas pra quem tem Messi...

86' AMARELO, FORNALS. Puxou Iniesta.

85' QUASE! Rosales cruza da direta, Charles tenta de voleio, mas manda por cima do gol!

84' Málaga aperta no final da partida.

83' Turan recebe na grande área, mas se mata sozinho com a bola.

82' MUDA O MÁLAGA: Wellington sai e entra Duda.

81' Depois de muita dúvida, jogo reiniciado.

80' E agora o jogo é parado mas ninguém sabe o porquê...

79' PRA FOOOOORA! Mascherano manda longa pra Messi, que domina de forma genial, mas perdeu ângulo e o toque de cobertura foi pra fora.

78' MÁLAGA MUDA: Cop sai e entra Roque Santa Cruz.

77' Mais uma posição para Sergi Roberto. Lateral-esquerdo. Já atuou em todas possíveis.

76' Jogo fica mais aberto para o time catalão, com espaços para o contra ataque.

75' Ataque muito veloz do Barça, puxado por Messi, aberta pra Sergi Roberto, mas o passe pra Turan o deixou impedido.

74' BRAAAAAAAVO! Camacho arrisca de fora, Bravo espalma e a bagunça aumenta, até sobrar novamente para o goleiro.

73' Depois de muito tempo, o jogo recomeça.

72' MUDA O BARÇA: Sergi Roberto entra no lugar de Adriano.

71' E Adriano sente no gramado. Vai ser atendido fora do campo.

70' AMARELO, ARDA TURAN. Carrinho desnecessário em Rosales.

69' E agora cabeça com cabeça entre Rakitic e Camacho. Pior para o espanhol, que tem corte na região.

68' MUDA O MÁLAGA: Recio dá a vaga para Fornaus.

67' Messi cobra, Turan cabeceia, mas por cima do gol.

66' Linda bola de Inieta e Rakitic sairia livre, mas Rosales afastou. Escanteio.

65' Málaga caiu fisicamente e não tem o mesmo ritmo.

64' Jogo piora. Barça é mais lento, mas erra menos.

63' AMARELO, MESSI. Carrinho atrasado.

62' Rosales buscou a inversão da direta pra esquerda, mas olha.....

61' QUASE! Messi dá por elevação à Suarez, mas faltou meio pé pro uruguaio mandar na rede.

60' Charles sairia livre, mas impedido.

59' Barcelona cadencia o jogo no seu melhor estilo.

58' Messi muito mais presente no segundo tempo, dá outro toque ao ataque.

57' Tática catalã surpreende e não deixa o Málaga mais trabalhar.

56' É uma outra postura do Barça na partida. Time muito mais vivo.

55' Luis Enrique já gasta duas mudanças na segunda etapa.

54' MUDA O BARÇA: Rakitic entra na vaga e sai Munir.

53' Pancada de fora de Charles e Bravo dá um soco na bola.

52' Novamente no começo, o Barça marca para tranquilizar.

51' Messi estava sumido, mas apareceu neste segundo tempo.

50' ELE DECIDE! Cruzamento de Munir da esquerda, Messi surgiu e mandou um voleio estiloso, virando o marcador.

49' GOOOOOOOOOOOLAAAAÇO, MESSI, DO BARÇA!

48' Messi arranca pela direita e manda de fora, mas a bola explode na zaga.

47' Começa mais ofensivo, o time catalão.

46' Arda Turan aparece pela primeira vez no ataque e manda com perigo na área. A zaga afasta.

45' Somente com essa mudança, a bola rola.

MUDA O BARÇA: Vermaelen sai para entrada de Mathieu.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Messi pouco aparece, assim como Turan e Iniesta. No Málaga, destaque para Charles, que luta muito contra a defesa catalã.

Málaga lutou muito para igualar a partida, mas diminuiu o ritmo após o gol e quase viu o Barça marcar o segundo.

Barcelona começou fulminante, mas sua defesa entregou várias vezes e o empate era questão de tempo.

47' Fim de papo!

46' Minuto final de primeiro tempo.

45' Entramos nos acréscimos da arbitragem.

44' Teremos mais dois minutos de jogo.

43' AMARELO, VERMAELEN. Levantou Cop.

42' SAAAAAAAAAAAAAALVA, TORRES! Messi arranca, dá pra Munir, que chuta cruzado pra milagre de Kameni. No rebote, Messi teve o gol aberto, mas Torres salvou no carrinho!

41' Muito trabalho para o sistema de defesa do Barça. mas agora afastam como dá.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Suarez é quem mais tenta algo no ataque catalão. Messi sumido.

38' Cop arrisca cruzado e Bravo pega em dois tempos.

37' Jogo fica mais cadenciado, mas com o Málaga ainda melhor.

36' Mais uma bola na área do Barça e Vermaelen afasta.

35' Tudo pronto, a partida reinicia.

34' E agora Adriano manda Cop nos bancos de reservas. Jogo parado para atendimento.

33' Resultado é justo pelo que não vinha fazendo, o time do Barcelona.

32' Málaga joga bem postado, mas perde muitos gols. Pode ser fatal.

31' DE TANTO ERRAR... Mais uma saída errada. Mais uma vez a defesa conseguiu tirar na primeira, mas o rebote sobrou pra Juanpi, na entrada da áea. O chute desvia em Mascherano e entra. tudo igual.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JUANPI, DO MÁLAGA!

29' Foi apenas um ataque do Barça. O do gol.

28' Defesa catalã hoje...

27' MEU DEUS! Agora foi Bravo quem mandou nos pés de Charles, mas ele não teve domínio.

26' É muita briga pela bola e pouco futebol.

25' São enormes erros. Técnicos e táticos.

24' Defesa do barça, toda remendada, erra muito.

23' IMPRESSIONANTE! Vermaelen foi afastar e fura de forma bizarra e Charles surge livre pra marcar. Mascherano tira na bola e a reclamação foi intensa demais.

22' AMARELO, CHARLES. Por reclamação.

21' Time azul e branco faz ótimo jogo tático, com defesa bem postada.

20' Iniesta e Messi aparecem mais no meio campo. Málaga se fecha bem.

19' O ritmo de posse de bola e trabalho curto vai controlando a partida.

18' Aos poucos, o time visitante vai se impondo.

17' Málaga marca forte e usa muito as duas laterais.

16' Meio campo do Barça inexiste. Não há posse e nem trabalho de toque.

15' O jogo todo é no campo catalão. Não há nem contra ataque.

14' NA TRAAAAAAVE! A bola é batida na área, a zaga afasta mal e Rosales manda de fora. Bravo nem viu a bola, tocou nela e mandou no poste.

13' Busquets fura, Rosales arrisca e Vermaelen afasta. Escanteio de novo.

12' Adianta o time e põe pressão, o time da casa.

11' QUAAAAAASE! Charles divide com Adriano e manda a bola muio próxima da trave. Escanteio.

10' Muitos erros do time catalão. Não tem sequencia no ataque.

9' Bola pipoca na área do Barça, mas Charles chuta a cabeça de Vermaelen.

8' Málaga começa a se soltar mais e encontra espaços nas laterais.

7' Bola mal batida. Iniesta afasta.

6' Vermaelen se complica todo na saída de bola e dá escanteio ao Málaga.

5' Jogo fica no meio campo, com erros e estudo dos times.

4' Tem muito jogo pela frente. Promessa de jogão.

3' A promessa de jogo complicado vai ficando no papel. Barcelona já abre o placar.

2' MAS JÁ?!? Messi enfiou pra Suarez, no meio da defesa. O uruguaio avançou pela direita, tocou na saída de Kameni e a bola estava debaixo do gol, chamando Munir pra empurrar nas redes.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MUNIR, DO BARÇA!

0' Começou! Tá valendo mais uma rodada do Campeonato Espanhol.

Barça com seu segundo uniforme. Camisa amarela com listras vermelhas nas costas, calção azul e meias amarelas.

Málaga com seu uniforme principal. Camisa listrada em branco e azul na vertical, calção branco e meias brancas.

A arbitragem fica por conta de Clos Gomez.

Sobem ao gramado! Vamos ao protocolo inicial.

Equipes na boca do túnel de acesso. A partida está prestes a começar.

O belo estádio na Andaluzia vai tomando forma e a bola vai rolar em breve.

Messi está confirmado após se recuperar de um problema na coxa. Vermaelen retorna pra defesa e os dois contratados, Vidal e Turan, iniciam o jogo.

Nos últimos três confrontos, apenas uma vitória do Barça e apenas um gol marcado. Málaga promete dificultar.

Barça com Bravo, Vidal, Mascherano, Vermaelen, Adriano, Arda Turan, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Munir. Técnico: Luis Enrique.

Málaga escalado com Kameni; Rosales, Angeleri, Weligton, Torres; Camacho, Recio, Juanpi, Chory Castro; Čop, Charles. Técnico: Javi Gracia.

Equipes definidas e prontas para a partida. Os dois times aquecem, enquanto o público ainda chega no estádio.

O La Rosaleda, em Málaga, será o palco da partida de logo mais. Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes à partir das 13h, horário brasileiro de verão.

O time catalão ainda tem um jogo atrasado para realizar, contra o Sporting Gijon, em março.

FIQUE DE OLHO Málaga x Barcelona: Camacho, meia: ainda jovem, o jogador tem passagens pela seleção espanhola e dita o meio campo com organização e ótimo passe.

FIQUE DE OLHO Málaga x Barcelona: Suarez, atacante: El Pistolero dispensa comentários. Com enorme faro de gol, raça, técnica e vontade, o uruguaio caiu como uma luva formando o trio MSN.

Em 12º, o Málaga tem 24 pontos e não vence há duas partidas.

Com gol de Vermaelen, o Barça bateu o Málaga por 1 a 0 em um jogo complicadíssimo.

O Málaga foi até Sevilla encarar o time da casa na abertura do returno e endureceu na derrota por 2 a 1. O time é encaixado, organizado e promete dificultar as coisas para o rival de logo mais.

Vice colocado, o Barça está a dois pontos do Atlético de Madrid, líder com 47 pontos. Na rodada passada recebeu o Athletic Bilbao e não tomou conhecimento, marcando um sonoro 6 a 0.

Já o Málaga quer usar a força de casa para se distanciar da zona de rebaixamento. No meio da tabela, o time está mais próximo da parte debaixo do que na busca por algo europeu.

Desfalcado de Neymar, com uma contusão,o Barcelona espera contar com Messi, dúvida, para fazer dupla de ataque com Luis Suarez. O melhor do mundo se recupera de um incômodo na coxa.

A 21ª rodada será aberta com um difícil duelo entre Málaga x Barcelona. Jogando em casa, o time de Rosaleda tomou apenas cinco gols, o mesmo que o Atlético de Madrid, melhor zaga do torneio.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora tudo sobre o duelo entre Málaga x Barcelona por mais uma rodada do Campeonato Espanhol!