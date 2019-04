Resultado Juventus x Roma no Campeonato Italiano 2015/2016 (1-0)

A Juventus vence com gol de Paulo Dybala e chega à 11ª vitória consecutiva. Com domínio de posse de bola desde o início da partida, os donos da casa chegaram mais próximos ao gol adversário. A Roma não conseguiu quebrar sua sequência ruim e agora amarga apenas uma vitória nas últimas 12 partidas. Os giallorossi pouco chegaram ao campo de ataque e não exigiram quase nada de Buffon, que assistiu à partida de dentro do campo. Obrigado a todos que acompanharam a partida conosco e sigam ligados na VAVEL Brasil para mais informações a respeito do futebol italiano!

49" FIM DE JOGO! O árbitro Luca Banti apita e aponta o centro de campo para terminar a partida. A Juventus chega a 45 pontos na Serie A, ficando na segunda colocação e se mantendo a dois do líder Napoli. Enquanto isso, a Roma não consegue se recuperar e se vê cada vez mais distantes dos líderes, ficando com 35 pontos, a seis da quarta colocada Internazionale

47" Substituição na Roma: sai Florenzi, entra Torosidis

47" Em tentativa de contra-ataque, Nainggolan derruba o jogador da Juventus e recebe cartão amarelo

45" O quarto árbitro sinaliza que teremos mais 4 minutos de acréscimo

44" Substituição na Roma: sai Salah, entra Sadiq

43" POR MUITO POUCO! Pjanic cobrou bem e a bola passou rente à trave, mas teve desvio na barreira. É escanteio!

42" Em tentativa de finalização de Florenzi, a bola toca na mão de Evra. O francês recebe amarelo e é falta perigosa para a Roma, que tem o bósnio Miralem Pjanic

40" Evra aparece de novo! Pela esquerda o lateral cortou para o meio e tentou da entrada da área, mas chutou em cima de Szczesny

39" Substituição na Juventus: sai Dybala, entra Morata

35" A Roma tem um gol anulado depois que o árbitro marcou falta de Dzeko em disputa pela bola com Barzagli. O próprio Dzeko havia completado para o gol na sequência

31" GOOOOOOOOOOOLLLL DA JUVENTUS! É de Dybala! Pogba acerta bela enfiada de bola para o argentino, que toca na saída do goleiro Szczesny com categoria. O camisa 25 conseguiu desviar com a ponta dos dedos, mas não foi suficiente para evitar o gol! Juventus 1 a 0!

30" Mais uma vez a Juventus chega arriscando de longe, dessa vez com Pogba. O francês recebeu na entrada da área com espaço e tentou achar o canto de Szczesny, que só acompanhou a saída da bola

25" Substituição na Roma: sai Vainqueur, entra Keita

23" POR POUCO! Szczesny salva a Roma depois de lindo lance da Juventus. Cuadrado fez o cruzamento, Pogba escorou para Mandzukic que, no pivô, serviu Evra. O francês emendou de primeira e o camisa 25 da Roma defendeu com o corpo evitando o gol da Juve

22" Cuadrado entrou na partida buscando jogo. Do canto esquerdo da grande área, o colombiano arriscou de longe no cantinho de Szczesny, mas o goleiro da Roma fez boa defesa

20" Substituição na Juventus: sai Lichtsteiner, entra Cuadrado

18" QUASE! Depois de lateral cobrado para dentro da área, a defesa afastou mal e Nainggolan pegou o rebote dentro da área, tentou a finalização, mas a bola saiu desviada por cima.

12" A segunda etapa começa da mesma forma que a primeira, com a Roma tendo problemas na saída de bola e pressão da Juventus. No entanto, os donos da casa não conseguem achar espaços pela defesa giallorossa, que se apresenta bem até agora.

5" Mandzukic apanhou da bola, sofreu pressão de Rüdiger e soltou o braço no rosto do defensor da Roma. Amarelo para o centroavante da Juventus. Além disso, Pjanic também recebeu amarelo depois do lance, por reclamação

0" Mexe na bola a Juventus e o segundo tempo já está valendo no Juventus Stadium!

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Em jogo relativamente morno, a Juventus teve controle total da posse de bola e pressionou muito a Roma até a metade da primeira etapa. No entanto, os bianconeri esbarraram em boas defesas de Szczesny, que não teve tanto trabalho com as finalizações adversárias. Os visitantes acabaram acuados no campo defensivo e tiveram dificuldade para ir ao ataque, errando muitos passes na saída de bola e tentando ligações diretas com o bósnio Dzeko, que sofre marcação implacável de Chiellini. Buffon, por sua vez, foi um mero espectador da partida, tendo que fazer apenas uma defesa em finalização longa de Florenzi

44' No finzinho do primeiro tempo, mais uma vez Dybala tentou a finalização de fora da área, mas Szczesny, muito bem posicionado, faz a defesa sem dar rebote

38' Muitas reclamações dos jogadores da Juventus pedindo pênalti em toque de mão de Pjanic dentro da área, mas o árbitro Luca Banti marcou falta para a Roma em lance anterior

36' A Roma chega bem pela esquerda. Depois de cruzamento de Digne, Dzeko brigou no alto e a bola sobrou para Florenzi, que encheu o pé e soltou uma bomba para muito longe do gol

31' Depois de dividida com Manolas, Mandzukic ficou no chão sentindo dores no tornozelo

24' Chega mais uma vez a Juventus. Khedira fez cruzamento pela direita e achou Pogba, pelo centro, mas o francês cabeceou mal e mandou por cima

23' Evra desperdiça grande chance! Dybala fez a inversão e o francês chutou cruzado duas vezes, mas pegou mal na bola e mandou pra fora. Por pouco Pogba não conseguiu um desvio na segunda tentativa.

19' Por pouco a Juve não abre o placar. Bonucci acertou lindo lançamento para Dybala. O argentino dominou bonito e tocou por cobertura, acertando o travessão, mas a jogada já estava parada por conta de impedimento do camisa 21 da Juventus

17' A Roma chega pela primeira vez. Depois de troca de passes, Florenzi recebeu e arriscou de longe para defesa fácil de Buffon

15' E só dá Juventus! Os donos da casa pressionam muito a saída de bola da Roma e não deixam os giallorossi saírem do campo de defesa

13' Rüdiger comete falta dura em Dybala no meio de campo e recebe o segundo cartão amarelo do jogo

11' O argentino Dybala arriscou de fora da área, a bola desviou em De Rossi e quase traiu o goleiro Szczesny, mas saiu pela linha de fundo

10' Na cobrança, Dybala bateu no meio do gol e Szczesny, bem posicionado, fez a defesa sem dar rebote

8' De Rossi, fora do lance de bola, dá um pisão em Mandzukic e recebe cartão amarelo. É falta perigosíssima para a Juventus!

5' Primeira chegada da Juventus! Pogba fez boa jogada pela ponta-esquerda, tentou o cruzamento, e depois da rebatida da defesa, Bonucci arriscou de muito longe, mas Szczesny fez defesa tranquila

0' Rola a bola para Juventus e Roma em Turim! A primeira posse de bola é dos visitantes

Com direito a belíssimo mosaico, a torcida da Juve canta o hino do clube para recepcionar os jogadores

Faltando menos de dez minutos para o início da partida, os dois times já estão de volta aos vestiários

As duas equipes estão em campo fazendo o último trabalho de aquecimento antes da partida

A Roma também irá a campo com três zagueiros: Szczesny; Manolas, De Rossi, Rudiger; Florenzi, Pjanic, Vainqueur, Digne; Nainggolan; Salah, Dzeko. O treinador é Luciano Spalletti.

A Juventus vem a campo com: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Marchisio, Pogba, Evra; Dybala, Mandzukic. O técnico é Massimiliano Allegri.

Faltando uma hora para o começo da partida, as escalações das equipes já foram divulgadas.

O árbitro responsável pela condução da partida será Luca Banti.

O palco que receberá a partida será o Juventus Stadium, estádio que começou a receber jogos da Juve em 2011. O novo estádio foi construído no mesmo local onde antes ficava o Delle Alpi, antiga casa da Velha Senhora. Com capacidade para 41.475 pessoas, a expectativa é de casa cheia para a partida de logo mais.

Por outro lado, o veterano Francesco Totti voltou a ser relacionado e poderá ser utilizado, depois de retornar à equipe contra o Milan.

Pelo lado da Roma, Kevin Strootman continua a desfalcar a equipe, recuperando-se de cirurgia no joelho. Além disso, Gervinho, Maicon e Salih Uçan também não foram convocados pelo treinador Spalletti, depois de treinarem separados do grupo durante a semana.

No entanto, a boa notícia fica por conta da volta dos defensores Andrea Barzagli e Patrice Evra, além do volante alemão Sami Khedira, que também está recuperado de lesão.

A Juventus não poderá contar com dois jogadores: os meias Mario Lemina e Roberto Pereyra, que vêm se recuperando de lesão.

FIQUE DE OLHO: Miralem Pjanic, meia da Roma: o bósnio tem sido um dos principais jogadores da equipe na atual temporada, sendo decisivo principalmente nas bolas paradas. Com sete gols marcados na temporada em 17 jogos disputados, além de seis assistências, o camisa 15 é uma das maiores esperanças da torcida giallorossa e pode decidir a partida em apenas um lance, com uma cobrança de falta mortal.

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, atacante da Juventus: O jovem argentino foi contratado por cifras altas junto ao Palermo, apesar de ter apenas 22 anos, e não vem decepcionando. O camisa 21 é o atual artilheiro da equipe na Serie A, com 11 gols marcados. Além disso, Dybala também anota sete assistências, ficando muito próximo de ter média de participação em um gol a cada partida pela Velha Senhora na liga italiana.

Enquanto isso, Luciano Spalletti, que vai comandar a equipe pela segunda vez desde que sacramentou seu retorno à cidade eterna, demonstrou acreditar na vitória e afirmou que tudo depende da mentalidade de seus jogadores: "A Juventus tem ido bem, mas se nós formos lá e entrarmos em campo com o pensamento de que somos capazes de vencer, nós provavelmente vamos ter chances de conseguir isso. Mas se entrarmos pensando que nunca vamos conseguir chegar próximos deles, nunca vamos conseguir os três pontos. Vejo que os jogadores têm se mostrado abertos a mudanças e determinados a se recuperar. Contra o Hellas Verona precisamos fazer isso e conseguimos, mas a sorte não esteve conosco", reiterou o italiano.

Em coletiva de imprensa concedida após o último treinamento, Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, declarou que ainda vê a Roma na briga pelo scudetto e fez muitos elogios aos seus adversários de logo mais. Além disso, confirmou o retorno do zagueiro Barzagli e explicou a decisão de não utilizar Khedira e Evra no jogo de meio de semana contra a Lazio: "A Roma ainda briga pelo título. Eles têm um elenco cheio de jogadores de qualidade, um novo técnico e tenho certeza que isso trará uma reação, como sempre acontece. Além disso, é Juventus e Roma, então esse é sempre um jogo difícil para nós. Barzagli está bem. Ainda vamos observá-lo, mas ele poderia jogar. Eu preferi deixar Khedira ter uma semana total de treinamentos e se ele fosse para Roma só para ficar no banco, perderia um dia. Além disso, preferi deixar Evra de fora porque preciso dele descansado", afirmou Allegri.

A última vez em que a Roma visitou a Juventus em Turim foi no dia 5 de outubro de 2014. A partida teve clima muito tenso e foi recheada de polêmicas, terminando com uma vitória da Juventus por 3 a 2. Relembre aqui.

O jogo mais recente entre as duas equipes ocorreu na segunda rodada da Serie A, no estádio Olimpico de Roma e terminou com vitória da Roma por 2 a 1, com gols de Miralem Pjanic e Edin Dzeko. O argentino Dybala descontou para os visitantes

Na história do confronto, a Juventus tem larga vantagem, com 78 vitórias, contra 38 vitórias da Roma na Serie A, além de 49 empates. No total, são 165 partidas entre as duas equipes na história.

Em seu último jogo, os giallorossi empataram com o Hellas Verona por 1 a 1, resultado considerado decepcionante por Alessandro Florenzi. Leia aqui.

Por outro lado, a Roma enfrenta má fase e está na quinta posição do campeonato

Em sua última partida, os bianconeri venceram a Lazio por 1 a 0, pela Copa da Itália. Pela Serie A, outra vitória, uma goleada por 4 a 0, fora de casa, sobre a Udinese.

A Juventus vem de bom momento e ocupa atualmente a segunda colocação na Serie A, com 42 pontos, apenas dois atrás do líder Napoli

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora Juventus x Roma, pela 21ª rodada da Serie A, partida a ser disputada às 17h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim.