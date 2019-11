Resultado Norwich City x Liverpool no Campeonato Inglês 2015/2016 (4-5)

O Chelsea é o atual campeão inglês e tem cinco conquistas ao todo. O maior vencedor é o Manchester United com 20 títulos no total. Colado com 18 conquistas, aparece o Liverpool, seguido do Arsenal com 13. Confira a lista completa.

Clubes Número de títulos Manchester United 20 conquistas Liverpool 18 conquistas Arsenal 13 conquistas Everton 9 conquistas Aston Villa 7 conquistas Sunderland 6 conquistas Chelsea 5 conquistas Manchester City, Newcastle United, Sheffield Wednesday 4 conquistas Leeds United, Wolverhampton, Huddersfield Town, Blackburn 3 conquistas Preston North End, Tottenham, Burnley, Derby County, Portsmouth 2 conquistas Ispwich Town, Sheffield United, West Brom, Nottingham Forest 1 conquista

Disputado pela primeira vez ainda no século XIX, em 1888, o campeonato inglês passou por algumas mudanças no decorrer da história. Primeiramente conhecido apenas como Football League, teve o Preston North End como campeão na estreia da competição.

A primeira alteração na nomenclatura surgiu em 1892, quando ficou conhecido como Football League First Division, nome que seguiu por um século inteiro. As condições financeiras tornaram-se uma influência maior a partir de 1992, quando as equipes da primeira divisão se desertaram para a formação da FA Premier League, como é conhecida até os dias de hoje.

A Premier League é o torneio de maior peso a nivel nacional na Inglaterra. Com o formato de pontos corridos, fica acima dos torneios mata-mata como a FA Cup (Copa da Inglaterra) e a Capital One Cup (Copa da Liga Inglesa), o campeonato inglês tem início no mês de agosto e vai até maio do ano seguinte.

