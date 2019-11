Resultado Bétis x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2016 (1-1)

Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam. Sigam a VAVEL Brasil no Twitter e no Facebook e fiquem ligados nas coberturas do esporte pelo mundo.

Na estreia do técnico Juan Merino, o Bétis conseguiu empatar contra o Real Madrid. Mas, vale destacar a vontade da equipe diante de um dos líderes do campeonato.

No primeiro jogo de Zidane como técnico do Real Madrid fora de casa, a equipe merengue empatou.

Com o empate, o Real Madrid estaciona na terceira colocação com 44 pontos, ficando cada vez mais longe dos líderes. O Bétis se mantém em 14º lugar agora com 22 pontos.

49' FIM DE JOGO! Real Bétis e Real Madrid empataram por 1 a 1. Gols de Cejudo e Benzema.

45' Acréscimos: +4 minutos.

44' QUASE GOL DO BÉTIS! Rubén Castro faz ótima jogada individual, se livra de dois marcadores e bate com força. A bola passa muito perto do gol de Navas.

42' SAAAALVA ÁDAN! Jesé faz jogada individual e cruza para CR7. O gajo entrou em velocidade e parou nas mãos de Ádan.

39' QUAAAAASE CR7! Cristiano Ronaldo fez jogada individual e finalizou de fora da área, mas a bola vai para fora.

33' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai James Rodriguez, entra Jesé.

33' SALVOU ÁDAN!!! Goleiro fez grande defesa em finalização de James e na sequência fez milagre em finalização de Benzema.

30' SUBSTITUIÇÃO NO REAL BÉTIS: Sai Cejudo, entra Portillo.

29' Real Madrid pressiona e busca a virada

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! BENZEMA!!! Kroos da lindo passe para James que só rolou para Benzema empatar o jogo.

24' QUASE O EMPATE! Marcelo deu lindo passe para Carvajal. O lateral entrou em diagonal e bateu cruzado. Quase o empate do Real Madrid.

21' O meio campo do Real Madrid não tem muita criatividade. As melhores oportunidades são pelas laterais.

19' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai Danilo, entra Carvajal.

19' Parece que Zidane vai fazer a primeira alteração no Real Madrid. Carvajal conversa com o treinador.

19' CARTÃO AMARELO PARA DANILO!

18' O jogo começa a ter mais faltas. Zidane ainda não mudou o Real Madrid.

15' Finalmente o árbitro deu cartão amarelo para Petros. O meia já havia cometido algumas faltas duras, mas o árbitro deixou passar. Agora, após parar Isco em contra-ataque, não teve como não punir.

15' CARTÃO AMARELO PARA PETROS!

12' CARTÃO AMARELO PARA JUAN VARGAS!

11' SUBSTITUIÇÃO NO REAL BÉTIS: Sai Kadir, entra Joaquín.

11' Kadir sente a coxa e pede substituição.

9' QUAAAASE! Após cobrança de escanteio, James apareceu livre na área e finalizou, mas Ádan estava bem colocado e fez grande defesa.

7' SUBSTITUIÇÃO NO REAL BÉTIS: Sai Fabian Ruiz, entra Dani Ceballos.

4' UUUUUUH! Isco cruza buscando CR7, que dá um belo toque para Modric. O croata finaliza e a bola sobra com Benzema. O francês tenta completar para o gol, mas Ádan salva.

3' Kroos arrisca de fora da área, mas a finalização sai fraca e sem perigo.

2' Real Madrid tenta pressionar o adversário. Benzema arriscou a finalização de fora da área mas carimbou a defesa.

0' BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bétis vai vencendo o Real Madrid por 1 a 0.

37' Real Madrid pressiona mas não consegue igualar o placar.

35' PRA FORA! Cristiano Ronaldo arrisca de longa distância e quase marca.

34' NÃO FOI NADA! Benzema foi derrubado dentro da área e pediu pênalti. Árbitro mandou seguir, mas errou. Era pênalti.

33' POR CIMA! Após cobrança de escanteio, Pepe cabeceou para fora.

32' Real Madrid segue no ataque, Danilo tenta o cruzamento e a bola é afastada para escanteio.

31' QUASE CR7! O craque do Real Madrid iniciou a jogada e saiu de frente para o gol, mas a finalização saiu torta. Perdeu uma grande chance o Real Madrid.

29' Isco faz jogada individual pela esquerda e cruza, mas a bola passa por toda a grande área e não fica com Cristiano Ronaldo na ponta esquerda. Mas, na sequência o Real Madrid perdeu a bola.

28' Danilo tenta o lançamento por cima buscando Cristiano Ronaldo, mas a defesa afasta.

27' As melhores chances do Bétis surgem pela ponta esquerda de ataque, em cima da marcação do Danilo e Varane.

27' Bétis tenta investida pela esquerda na jogada individual, mas a defesa do Real Madrid consegue ficar com a bola e sair jogando.

26' Cristiano Ronaldo trocou de chuteiras e já está de volta no campo.

24' Na cobrança da falta, a bola ficou nas mãos de Keylor Navas.

24' Cristiano Ronaldo aproveita a paralisação do jogo para trocar as chuteiras.

24' Bétis tem oportunidade na bola parada. É de longa distância, vem bola na área do Real Madrid.

23' ÁDAN! Nova investida do Real Madrid pela direita, desta vez James Rodriguez recebeu e finalizou rasteiro. Ádan defendeu.

21' Mais uma boa troca de passes do Real Madrid pela direita. James deixou com Danilo que cruzou para área. Isco testou fraco de cabeça e Ádan defendeu com segurança.

18' Cristiano Ronaldo pediu para trocar a chuteira.

16' O Real Madrid segue no ataque. Benzema avançou pela ponta direita na grande área e chutou no canto, mas o goleiro Ádan defendeu.

16' Na cobrança de escanteio, a zaga do Bétis conseguiu afastar.

15' ESCANTEIO! Real Madrid chega no ataque trabalhando bem a bola. James abre com Benzema na ponta, o francês espera a passagem de Danilo e deixou com o lateral, que cruzou rasteiro para o meio da área. A zaga do Bétis afastou para escanteio.

14' Cristiano Ronaldo é flagrado em impedimento.

11' A torcida vibra a cada bola que o time ganha, e joga junto em todo lance. A pressão é grande.

9' O Real Bétis marca muito forte, não deixando o Real Madrid trabalhar direito a bola.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BÉTIS!!! CEJUDO!!! Na sequência do lance, Pepe não conseguiu afastar e Cejudo pegou de primeira de fora da área, acertando o ângulo do goleiro Navas.

6' NAVAS! Rubén Castro avançou pela direita, se livrou da marcação de Varane e finalizou, mas Navas defendeu com o pé.

0' BOLA ROLANDO! Começa o jogo no estádio Benito Villamarín.

Equipes entram em campo. Torcida do Bétis faz linda festa.

O zagueiro Sergio Ramos havia sido liberado para o jogo, mas Zidane optou por Varane. O espanhol nem ficou relacionado para o banco de reservas. Nacho é a única opção.

O brasileiro Marcelo é o capitão do Real Madrid.

Confirmado: James Rodriguez será titular. O técnico Zidane preferiu o meia ao atacante Jesé para substituir o lesionado Bale. No primeiro turno, o camisa 10 comandou a vitória merengue por 5 a 0.

BANCO DE RESERVAS DO REAL MADRID: Kiko Casilla, Nacho, Casemiro, Carvajal, Kovacic, Lucas Vazquez e Jesé

REAL MADRID ESCALADO: Keylor Navas; Danilo, Varane, Pepe e Marcelo; Kroos, Modric, Isco e James Rodriguez; Cristiano Ronaldo e Benzema.

Técnico: Zinedine Zidane.

BANCO DE RESERVAS DO REAL BÉTIS: Dani Giménez, Varela, Digard, Portillo, Ceballos, Joaquin, Molina.

REAL BÉTIS ESCALADO: Ádan; Molinero, Pezzella, Bruno e Vargas; N'Diaye, Petros, Kadir e Fabián; Cejudo e Rubén Castro. Técnico: Juan Merino.

Ainda sob o comando de Rafa Benítez, o meia James Rodriguez sofreu com lesões depois de um bom início de temporada. Desde a chegada de Zidane, o meia ainda não ganhou muitos minutos e viu Isco recuperar a titularidade e ganhar a confiança do treinador.

Sem Bale, Zidane poderá optar por escalar o meia colombiano James Rodriguez. No primeiro turno, o camisa 10 anotou um gol de falta e outro de bicicleta, além de ter dado uma assistência para o gol de cabeça de Bale.

Se Zidane perdeu o atacante galês Bale para o confronto, ele poderá com o retorno do zagueiro Sergio Ramos.

Com lesão na coxa, o Real Madrid não poderá contar com Gareth Bale. O atacante se lesionou contra o Gijón e vinha de quatro gols em dois jogos sob o comando de Zinedine Zidane.

Depois de cinco jogos sem vitória, o Real Bétis mudou seu treinador. Agora, o novo comandante é o Juan Merino, que iniciou os trabalhos já nesta semana para encarar o Real Madrid.

Real Madrid sobre o comando de Zinedine Zidane:

2 Jogos

10 Gols

1 Gol sofrido

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, enfim, se reencontrou com as redes na goleada do Real Madrid sobre o Gijón, a segunda seguida sob o comando de Zinedine Zidane. Depois de passar em branco na goleada sobre o La Coruña, o gajo marcou duas vezes contra o Gijón.

FIQUE DE OLHO: Ruben Castro é o artilheiro da equipe e terá a missão de furar a defesa merengue.

Com 43 pontos, o Real Madrid busca a vitória para continuar na cola dos líderes Atlético de Madrid e Barcelona. É a oportunidade também para se afastar da cola do Villarreal, que tem 41 pontos e tropeçou na rodada ao empatar com o Espanyol.

Em 14º lugar na tabela, o Real Bétis busca a vitória para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe está apenas três pontos de distância.

Relembre os gols da goleada do Real Madrid sobre o Real Bétis no primeiro turno:





LEIA MAIS: Ronaldo passa em branco, mas Bale e James comandam goleada do Real Madrid ante Bétis

No primeiro turno, em jogo válido pela 2ª rodada, no dia 29/08/2015, o Real Madrid goleou o Real Bétis por 5 a 0, em jogo realizado no estádio Santiago Bernabéu.

O palco do jogo será o estádio Benito Villamarín, do Real Bétis.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o tempo real do jogo entre Real Bétis x Real Madrid. A bola rola às 17h30 (de Brasília).