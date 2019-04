Fiorentina quebra sequência ruim e vence Torino em dia de estreias

Depois de duas derrotas consecutivas, para Lazio e Milan, a Fiorentina voltou a dar motivos para sua torcida comemorar. No Artemio Franchi, a Viola bateu o Torino por 2 a 0, com gols de Ilicic e Gonzalo, e subiu momentaneamente para a 3ª colocação da Serie A, com 41 pontos, enquanto o time de Turim permanece em 11º, com 26.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo (31), às 12h (horário de Brasília). A Fiorentina viaja para enfrentar o Genoa, enquanto o Torino recebe o lanterna Hellas Verona.

Ilicic decide e Viola larga na frente

Com uma escalação bem ofensiva, com nenhum volante realmente marcador, a Fiorentina demorou a se acertar em campo, deixando o Torino com algum espaço para atacar. Aos 6, em contra-ataque puxado por Immobile, o atacante invadiu a área e cruzou para trás. Gonzalo afastou de forma esquisita e a bola sobrou de frente para o gol para Zappacosta, que tocou de cabeça por cima do gol.

Com o decorrer do tempo, a Viola conseguiu o domínio de jogo, terminando a primeira etapa com 63% de posse de bola. Aos 16, em cruzamento de Borja Valero na segunda trave e Astori subiu livre de cabeça, mas mandou para fora. Na sequência, o goleiro Ichazo saiu jogando mal e Ilicic recebeu livre, mas se precipitou e bateu errado de pé direito, mandando para fora uma grande chance para a Viola.

Depois de conseguir aproveitar os espaços no início da partida, o Torino ficou com poucas alternativas para chegar próximo do gol de Tatarusanu e via a Fiorentina pressionar sua saída de bola e chegar cada vez mais perto da sua meta. Aos 22, após grande lançamento de Ilicic, Babacar chegou até a linha de fundo e cruzou para trás. A zaga rebateu e sobrou para Bernardeschi, que girou batendo de primeira, mas mandou para fora.

Dois minutos depois, em cobrança de falta sofrida por Babacar frontal à área, Ilicic mandou no ângulo e não deu chances para Ichazo, abrindo o placar no Franchi e igualando Kalinic na artilharia da Viola, com 10 gols na Serie A. Daí para frente, a Fiorentina controlou o jogo até o fim do primeiro tempo sem chegar com grande perigo, mas sofrendo pouco para segurar o ataque rival.

Com poucos problemas, Fiorentina garante três pontos

Mesmo com a vantagem no placar, a Fiorentina voltou assustando para o segundo tempo. Aos 3, em ótima jogada pelo meio, Babacar tocou de calcanhar para Ilicic, que invadiu a área e bateu de pé esquerdo, mas Glik se lançou para a bola e afastou o perigo. Dois minutos depois, foi a vez do Torino chegar. Baselli bateu o escateio para a área e Moretti subiu e cabeceou, mas Tatarusanu defendeu sem problemas. Um minuto depois, Zappacosta cruzou da linha de fundo, Immobile desviou e Baselli bateu de primeira, exigindo boa intervenção do goleiro viola.

Apesar desse começo movimentado de segunda etapa, a Fiorentina controlou bem o segundo tempo, e limitou o Torino a tentativas pelas alas e cruzamentos para a área. Aos 22, Paulo Sousa promoveu a estreia do volante Tino Costa, que entrou lugar do autor do gol, Ilicic. Três minutos depois, em jogada individual pela direita, Bernardeschi passou por dois, trouxe para o meio e arriscou de fora da área, mas mandou longe do gol.

Aos 37, foi a vez de Mauro Zárate fazer sua primeira aparição com a maglia viola, entrando na vaga de Kalinic. E um minuto depois, em cobrança de escanteio de Pasqual, Gonzalo subiu mais alto que a defesa e, posicionado na primeira trave, cabeceou forte para ampliar a vantagem dos mandantes e matar o jogo no Artemio Franchi.