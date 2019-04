Atacante El Shaarawy chega à Roma para fazer exames médicos e concluir transferência

Buscando alternativas para reencontrar o bom futebol na temporada, a Roma foi ao mercado para reforçar sua equipe. O técnico Luciano Spalletti já havia sinalizado em coletiva de imprensa que o clube precisava de um zagueiro e mais um ou dois atacantes, dependendo das negociações que já estavam em andamento. O primeiro reforço a chegar na capital italiana na janela de inverno foi o italiano Stephan El Shaarawy.

O atacante, que jogou a primeira metade da temporada pelo Monaco, depois de ser emprestado pelo Milan, desembarcou em Roma e se mostrou animado com a transferência para o novo clube.

"Me sinto preparado e espero poder dar minha contribuição. Não acho que possa falar de muita coisa, mas temos muito trabalho a fazer. Estou entusiasmado, motivado, pronto para agir e espero poder ajudar nesse período complicado", declarou o jovem de 23 anos, que já posou para fotos com um cachecol do novo clube no aeroporto. O pequeno faraó, como é chamado por sua ascendência egípcia, realizará exames médicos amanhã (26) para que o negócio possa ser concretizado.

El Shaarawy chega à Roma para possivelmente suprir a saída de Gervinho. O marfinense e o clube estão em negociações com clubes do futebol chinês e a sua saída deve ser anunciada nos próximos dias. O marfinense já deixou de treinar junto com o grupo e as negociações foram confirmadas por Mauro Baldissoni, um dos diretores da equipe giallorossa: "Posso confirmar que existem negociações que envolvem a ida de Gervinho para a China. Não faz sentido manter um jogador no clube se ele já se manifestou dizendo que quer ir embora", afirmou Baldissoni.

As primeiras notícias davam conta de que o ponta seria negociado com o Jiangsu Suning, mas em uma reviravolta, o novo favorito parece ser o Hebei China Fortune, segundo a imprensa italiana. A Roma receberia cerca de 15 milhões de euros pelo jogador, que chegou ao clube em 2013, para a disputa da temporada 2013/14, mediante um pagamento de 8 milhões feito ao Arsenal. Gervinho fez 71 partidas pelo clube italiano desde a transferência e foi peça importante até agora. O jogador é o vice-artilheiro do elenco na atual temporada, com seis gols.