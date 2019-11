Resultado Juventus x Internazionale pela semifinal da Copa Itália (3-0)

Agora, as duas equipes voltam as suas atenções para a Serie A. A Juventus vai visitar o Chievo para continuar na caça ao líder, Napoli e a Internazionale tem novo jogo duro, diante do Milan.

50'' FIM DE JOGO: A Juventus vence a Internazionale por 3 a 0 e fica muito próxima de mais uma final de Copa Itália. Os gols foram marcados por Morata (2) e Dybala. Murillo foi expulso quando a partida estava 2 a 0 para os juventinos. Vitória merecida dos donos da casa que mandaram na partida do início ao fim.

45'' Teremos 5 minutos de acréscimos.

45'' Última mudança na Juve: sai Cuadrado e entra Padoin.

44'' Kondogbia faz falta dura e também recebe cartão amarelo.

Momento do segundo gol juventino

38'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Asamoah dá belo passe para Dybala que chuta de primeira para o fundo das redes. A bola passou por baixo das pernas de Handanovic. Juventus vai conseguindo resultado excelente.

37'' Agora a segunda substituição na Juventus: sai muito aplaudido Evra e entra Alex Sandro.

34'' Última mudança na Inter: sai Ljajic e entra Juan Jesus.

33'' UUUUUHUHHHHH! Pogba cruza na área e Morata de frente para o gol chuta por cima, perdendo chance incrível.

31'' Na Inter, Icardi entra no lugar de Biabiany.

31'' Primeira mudança na Juventus: sai Mandzukic e entra Dybala.

30'' Agora é a vez da Internazionale reclamar de pênalti em bola que teria supostamente batido na mão de Cáceres.

26'' Pogba cobra a falta na barreira. Na cobrança de escanteio, Morata sobe mais que todo mundo, mas cabceceia sem direção.

25'' MURILLO EXPULSO! Cuadrado faz grande jogada individual e Murillo, já amarelado, pára a jogada com falta e vai pro chuveiro mais cedo.

18'' Mancini resolve mexer na Internazionale, sai muito vaiado Felipe Melo e entra Brozovic.

17'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! De novo Morata! Bela jogada de Cuadrado que é desarmado, mas a bola sobra pra Asamoah que dá belo passe para Evra que invade a área e cruza, Felipe Melo rebate mal e Morata chuta de primeira para o fundo do gol.

16'' Depois de grande troca de passes, Jovetic tenta o passe em profundidade para Biabiany, mas Chiellini intercepta o passe.

13'' O jogo fica com o ritmo bem mais brando nesse momento, as duas equipes apenas trocam passes e não ousam muito.

8'' A Inter toca passes na frente da area da Juventus, mas na hora do último passe, Biabiany erra e a bola fica fácil com Neto.

6'' Na cobrança de escanteio, Felipe Melo e Chiellini se trombam na área e a arbitragem para a jogada.

5'' Nagatomo cruza na área e Evra tira paara escanteio.

3'' Pogba e Cuadrado fazerm bola tabela, mas o colombiano acaba sendo travado na hora da conclusão.

0'' Bola rolando para o segundo tempo de Juventus 1x0 Internazionale. Nenhuma alteração nas equipes.

Morata comemora o seu gol diante da Internazionale. Atacante passa por má fase técnica e só marcou o seu terceiro gol na temporada.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! A Juventus vai vencendo a Internazionale por 1 a 0 com gol de Morata de pênalti. Placar merecido pelo ímpeto ofensivo do time da casa que buscou a todo momento atacar, já os visitantes faziam um bom trabalho defensivo, mas a única falha, resultou no pênalti encima de Cuadrado. Ofensivamente o time é quase nulo até aqui.

46' Cuadrado bate falta na área e Morata cabeceia nas mãos de Handanovic.

45' Miranda pára Morata com falta em rápido contra-ataque e também fica amarelado.

42' Marchisio arrisca chute de canhota de longe e a bola passa perto.

41' Partida fica mais faltosa nesse momento.

40' A Internazionale tenta reagir, mas a Juventus se defende muito bem e não deixa espaços.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Morata cobra com extrema categoria e abre o placar em Turim. Handanovic nada pôde fazer.

33' PÊNALTI PARA A JUVENTUS! Murillo derruba Cuadrado na área e Tagliavento não tem dúvidas em marcar a penalidade. Cartão amarelo para o defensor da Internazionale.

32' Boa jogada da Internazionale com Ljajic que rola na direita para D'Ambrosio que cruza na área, Jovetic antecipa a marcação, mas cabceceia mal pra fora.

30' Jogo reiniciado.

28' Miranda faz belo desarme em Morata que fica reclamando de falta, na sequencia, o jogo é paralisado para atendimento médico a Medel.

24' A Juventus é ligeiramente superior a Internazionale, apesar da partida estar muito equilibrada e disputada. A Vecchia Signora toma as iniciativas do jogo e os Nerazzurri se defendem muito bem, mas são pouco criativos na frente.

22' Mais uma boa chegada da Juve. Mandzukic ganha disputa com Murillo e cruza na área, D'Ambrosio se enrola e deixa a bola com Morata que chuta, mas Miranda desvia para escanteio.

20' UUUHHHHH! Primeira grande chance do clássico da Juve com Cuadrado que passa por um defensor e bate pra fora, mas com muito perigo.

18' Bonucci comete falta dura em Ljajic e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

17' Morata dá belo drible e cruza na área, mas Mandzukic comete falta e a jogada é paralisada.

13' POLÊMICA! Cuadrado bate falta na área e Medel desvia para escanteio. Os jogadores da Juventus ficaram pedindo pênalti por um toque de mão do volante chileno.

12' Chiellini dá chutão, Handanovic fica na indecisão e tromba com Mandzukic, na sequencia da jogada, Miranda comete falta em Asamoah. Boa chance pra Juve.

10' Agora foi a vez de Felipe Melo arriscar chute de longe, mas mandou nas mãos de Neto.

9' Biabiany rola para Medel da entrada da área e o volante arrisca chute, mas manda pra fora, sem muito perigo.

7' Pogba tenta passe na área pelo alto, mas sem direção.

6' Depois de boa troca de passes, Biabiany recebeu lançamento, mas na hora de cruzar, pega mal e a bola fica fácil para Neto.

5' Jogo reiniciado.

4' Cuadrado divide bola com Nagatomo e fica sentindo no gramado. Jogo momentaneamente paralisado.

1' Morata recebe passe e toca para Asamoah que entra na área, mas chute torto pra fora. Boa chegada da Juventus.

1' Chiellini tenta lançamento para Evra, mas muito forte e a bola sai pela linha de fundo.

0' Tá rolando a bola no Juventus Stadium. A primeira bola é da Juve.

Equipes entram em campo nesse momento.

Público excelente no estádio e a torcida da Juventus canta o hino do time. Belíssimo espetáculo.

A Juventus também já está escalada: Neto; Cáceres, Bonucci e Chiellini; Cuadrado, Pogba, Marchisio, Asamoah e Evra; Morata e Mandzukic. Treinador: Massimiliano Allegri.

A Internazionale já está escalada oficialmente: Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda e Nagatomo; Kondogbia, Felipe Melo e Medel; Biabiany, Jovetic e Ljajic. Treinador: Roberto Mancini

Sturaro sentiu uma lesão de última hora e é desfalque da Juventus. Asamoah deve substituí-lo.

O árbitro da partida será Paolo Tagliavento.

O zagueiro da Juventus, Giorgio Chiellini também falou sobre o confronto e disse esperar uma Internazionale difícil de enfrentar, especialmente pela qualidade demonstrada na vitória diante do Napoli: “Eles perderam dois pontos inesperados que não agradou a ninguém e por isso eu espero uma Inter muita força física, sólida e perigosa no ataque. É um time de qualidade e mostraram isso contra o Napoli.”, elogiou o italiano de 31 anos.

Copa Itália: Juventus x Internazionale em tempo real

A partida de ida da semifinal será no moderníssimo Juventus Stadium que foi inaugurado em 2011 e tem capacidade para 41.475 pessoas e deve ter um público excelente para o Derby d’Itália.

Mas os nerazzurri poderão contar com o retorno de Kondogbia que não atuou no empate diante do Carpi e deve atuar no meio de campo como titular.

Já na Internazionale, o zagueiro Ranocchia está acertando a sua transferência por empréstimo para a Sampdoria e não estará disponível para o duelo. Perisic sentiu uma lesão no último treino e é dúvida.

Em compensação, o treinador terá a volta de Sturaro e Asamoah que deverão ficar no banco de reservas.

Para armar a equipe, Allegri não vai contar com Zaza suspenso e Khedira que será poupado pelo treinador. Bonucci também é dúvida para o duelo.

FIQUE DE OLHO: Adem Ljajic, atacante da Internazionale: Ljajic começou a temporada como apenas uma opção no banco de reservas, mas aos poucos foi conquistando seu espaço no time e hoje é a principal aposta ofensiva para buscar uma vitória diante do rival.

FIQUE DE OLHO: Paul Pogba, meio-campista da Juventus: O francês vem mostrando um ótimo futebol nesse início de 2016, sendo decisivo com gols e assistências e seu futebol pode crescer ainda mais nesse clássico que promete ser quente.

Já o treinador da Internazionale, Roberto Mancini, mostrou paciência ao explicar o momento negativo de seu time e indicou muita luta e suor de seus comandados para conseguir um bom resultado: “Não temos medo, afinal é uma semifinal e obviamente que vamos enfrentar uma grande equipe. Devemos nos portar bem em campo, lutar e suar muito para conquistar um resultado que nos dê a possibilidade de brigar pela classificação em casa. As coisas não estão dando certo, mas não porque os rapazes não deem tudo em campo, mas é uma fase ruim e espero que seja passageira.”, analisou o italiano de 50 anos.

Juventus x Internazionale

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, reconheceu a importância de se conquistar a final, afirmou que a classificação não será decidida em Turim e que a Internazionale virá com muitas motivações, tornando a partida mais difícil: “É uma competição que vale muito pra nós, mas também para eles. Queremos chegar a final, mas encontraremos uma Inter muito motivada e que não está com dificuldades, por isso, deveremos estar muito bem em campo para conseguir a vitória.”, salientou o treinador de 48 anos.

Pela Copa Itália, a última vez que se enfrentaram foi em 2010, quando a Internazionale bateu a Juventus por 2 a 1. Os gols foram anotados por Lucio e Balotelli para os donos da casa e Diego para os visitantes.

A última vez que essas equipes se enfrentaram em Turim, também foi empate, mas por 1 a 1, gols marcados por Carlos Tevez e Mauro Icardi.

O último duelo foi pela Serie A, Inter e Juve se enfrentaram em San Siro e apesar de um bom jogo, o placar não saiu do zero.

Chamado de Derby d’Italia por conta da alta rivalidade entre as equipes, o confronto tem vantagem da Juventus que venceu 101 vezes, contra 69 vitórias da Internazionale e ainda 56 empates, num total de 225 partidas.

Na última partida, os nerazzurri não passaram de um decepcionante empate contra o Carpi em casa por 1 a 1. Leia mais.

Já a Internazionale, chega a uma semifinal depois de quatro anos eliminando o Cagliari e o Napoli.

Em seu último compromisso, bateu a Roma em casa por 1 a 0. Saiba mais.

A Juventus chega a sua segunda semifinal consecutiva depois de eliminar Torino e Lazio.

Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora Juventus x Internazionale pela semifinal da Copa Itália, partida a ser disputada a partir das 17h45, no Juventus Stadium.

