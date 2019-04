Manchester City recebe Everton na partida de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa

Na tarde dessa quarta-feira (27), às 17h45 (Brasília), Manchester City e Everton decidem, no Etihad Stadium, quem chegará a final da Capital One Cup e enfrentará o Liverpool na decisão, ou Copa da Liga Inglesa. Na partida de ida, os Toffees venceram os Citizens pelo placar de 2 a 1 e possuem a vantagem do empate.

No jogo realizado no Goodison Park, no início de janeiro, o Everton marcou o gol da vitória com Lukaku após ter tomado empate com gol de Jesus Navas, que não marcava um gol desde setembro de 2014 numa espera de 66 jogos. O atacante belga, destaque do time da terra dos Beatles marcou quatro vezes nos últimos cinco compromissos pela Copa da Liga. Pela Premier League, há aproximadamente duas semanas, os dois times empataram por 0 a 0, no mesmo Etihad.

Nos últimos confrontos entre as duas equipes, o Manchester City leva vantagem, tendo a última vitória em partida válida pela primeiro turno da Premier League, quando fez 2 a 0 fora de casa com gols do francês Nasri e do lateral Kolarov. O duelo marca mais uma vez o reencontro de Raheem Sterling com o seu rival da época quando jogava pelo Liverpool e marcará novamente, também, a volta do volante inglês Garreth Barry ao Etihad Stadium.

Nos últimos seis compromissos dos donos da casa pela competição de mata-mata, os Citizens saíram vitoriosos em cinco deles, tendo marcado 27 vezes. E nos últimos 25 jogos, entre todas as competições, o time treinado por Pellegrini não marcou em uma oportunidade, justamente contra o rival da semifinal, em partida realizada no último dia 13. Já a equipe de Martinez vem de três vitórias seguidas longe de Goodison Park. O Everton nunca conquistou o título da competição, tendo chegado mais perto em 1984 quando foi vice para o rival da cidade, o Liverpool.

Pellegrini confirmou e Hart será poupado mais uma vez, tendo Caballero como substituto imediato. O chileno também confirmou as ausências de Eliaquim Mangala, Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Wilfried Bony e Samir Nasri. Do outro lado, Besic e Mirallas, peças chaves de Roberto Martinez, estão fora devido a lesões sofridas na última rodada da PL.

Pellegrini quer final em Wembley, mas vê Everton com muita disposição pela classificação

O técnico dos Citizens novamente ressaltou a importância da final em Wembley e analisou a vitória como possível: “A coisa mais importante é tentar jogar mais uma final em Wembley. Essa é a nossa meta. Depois que perdemos para o Everton, por 2 a 1, eu disse que, se não se qualificar para a final, não é por causa desse jogo, mas porque não podemos vencer em casa, pelo menos, 1 a 0.”

O chileno também destacou o espírito que os Toffees devem apresentar, por não chegarem à final há muito tempo: “Talvez pelo Everton não ter estado em uma final por muitos anos eles estarão motivados, mas nossa equipe irá fazer todo o possível para chegar lá também.”

Martinez ressalta importância da final e a vê como um grande feito

O técnico do Everton falou sobre a coletividade do elenco e o pensamento que passa na cabeça dos jogadores: “Você quer que todos os jogadores mostrem a mentalidade de estarem prontos e que a equipe pode contar com esse indivíduo. Cada jogador tem de ter essa mentalidade.”

O espanhol frisou a importância da final para a história do clube de Liverpool: “Obtendo uma grande conquista e chegarmos a algo muito especial poderia ajudar a criar uma perspectiva positiva nos nossos jogos. Será um enorme marco para o clube se podermos chegar à final da Copa da Liga.”