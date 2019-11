A Copa da Liga Inglesa (Football League Cup ou League Cup em inglês), oficialmente chamada de Capital One Cuppor motivos de patrocínio, é uma competição inglesa de futebol, a qual é jogada no sistema eliminatório simples.

Porém, ao contrário da FA Cup, apenas os 72 clubes membros da Football League (que organiza a competição) e os 20 daPremier League podem entrar, totalizando 92 clubes.

A Copa da Liga, como também é chamada, é menos prestigiada pelos clubes ingleses do que a FA Cup (Copa da Inglaterra), sendo muito comum o envio de times reservas pelos grandes clubes para a disputa dos jogos da competição.

O maior vencedor deste campeonato é o Liverpool, com 8 títulos, seguido por Aston Villa e Chelsea com 5, e Nottingham Forest, Tottenham Hotspur e Manchester United, com 4 conquistas.

A competição foi idealizada durante os anos 1950 com o advento da iluminação nos campos ingleses, que proporcionou os jogos noturnos. Para ocupar as datas durante as noites dos dias de semana a Football League criou a Copa da Liga.

A primeira edição foi disputada na temporada 1960-61 e foi vencida pelo Aston Villa, que bateu o Rotherham United pelo agregado de 3-2 ao final dos dois jogos.

Nos primeiros anos a competição foi ignorada pelos clubes maiores, fato que só mudou com a vaga para a Taça UEFA dada ao campeão. A competição só passou a ser disputada em jogo único em 1967, na vitória do Queens Park Rangers sobre o West Bromwich, em Wembley.

O Liverpool é o maior campeão do torneio, com 8 conquistas, sendo 4 delas consecutivas (1981-1984), o que também é um recorde.

Apesar de ter pouca importância para as maiores equipes, a Copa da Liga tem muito prestígio com as equipes médias e pequenas, que tem uma chance real de alcançar a vaga na Liga Europa

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Manchester City x Everton na Copa da Liga Inglesa 2015/2016! Fique conosco!