Guardiola parabeniza empenho do Bayern na vitória sobre Hoffenheim: "Fizemos um jogo seguro"

O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim pelo placar de 2 a 0, no encerramento da 19ª rodada da Bundesliga 2015/16, na Allianz Arena, os gols foram marcados pelo polonês Robert Lewandowski que chegou a 19 gols e está a um gol de Aubameyang, do Borussia Dortmund, que tem 20. O resultado deixou os bávaros na liderança isolada, com 52 pontos.

Depois da partida, o treinador do Bayern, Pep Guardiola, parabenizou pelo empenho da equipe na partida: “Fizemos um jogo seguro criamos oportunidades no jogo e conseguimos marcar o gol, depois de trinta minutos de bola rolando, por conta da forte marcação que o adversário fez no jogo. Tivemos chances de marcar mais gols, mas faltou sorte aos jogadores que até tentaram”.

Antes da partida, Guardiola perdeu o volante Javi Martinez, que ficará de fora por até três semanas, e lamentou mais uma perda: “Está sendo difícil lidar com contusões uma seguida da outra, tenho apenas um zagueiro de oficio que é o Badstuber, os demais estão entregues ao departamento médico. Vou me virando com o que tenho em mão e na retomada do campeonato perder dois jogadores importantes em dois jogos disputados é muito ruim para qualquer treinador”. – Falando sobre as perdas de Boateng e Martinez em duas partidas disputada no segundo turno.

E prevê dificuldade no restante da temporada: “Vai ser mais um temporada difícil para nós, devido a sequencia de partidas e por ter poucos jogadores disponíveis. Até o momento não houve nenhuma especulação de jogador chegando ao clube, isso fica com a diretoria que já admitiu que não vai trazer ninguém agora”.

Os bávaros voltam a campo no próximo sábado (6), no Bay Arena, onde enfrentam o Bayer Leverkusen, às 15h30 (Brasília). Depois, irá disputar a fase quartas-de-final da DFB Pokal contra o Bochum, no dia 10.