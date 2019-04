Valencia é derrotado em casa pelo Sporting Gijón e chega a 11 jogos sem vitória no Espanhol

Em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia foi derrotado em casa, no estádio Mestalla, por 1 a 0 para o Sporting Gijón, equipe que estava na zona de rebaixamento. O resultado negativo aumenta ainda mais a crise no Valencia, que chega a 11 jogos sem vitórias na Liga. O técnico Gary Neville também não conseguiu vencer nenhum jogo sob o comando da equipe na competição.

O Valencia, depois da derrota, caiu para 12° colocação do espanhol, com 25 pontos. Seu próximo jogo no torneio será contra o Betis, mas antes terá um confronto muito complicado conta o Barcelona, nesta quarta-feira (3), pelas semifinais da Copa do Rei, no wstádio Camp Nou. Já o Sporting Gijón sai da zona de rebaixamento momentaneamente, está na 16° posição, com 21 pontos. Enfrentará o Deportivo La Coruña, em casa, na próxima rodada.

Nos primeiros 25 minutos de jogo, a pressão da equipe do Valencia foi intensa. Logo aos 2, Negredo teve oportunidade clara, mas acabou sendo travado pela zaga do Sporting Gijón. Depois foi a vez de Feghouli receber na entrada da área e finalizar mal para fora. Ainda antes do intervalo, Piatti e novamente Negredo desperdiçaram chances, que acabaram sendo defendendidas pelo goleiro Iván Cuéllar.

A segunda etapa começou diferente. O Sporting Gijón foi para o ataque, e acabou achando um pênalti, de Danilo em Jony. O atacante Sanabria bateu a penalidade e converteu. Depois de levar o gol, a equipe valencianista se abateu, o Gijón se aproveitou e quase ampliou o placar. Jony cobrou falta e o goleiro do Valencia, Ryan, fez ótima defesa.

Aos poucos o Valencia foi se recuperando, mas gol de empate acabou não saindo. Negredo, em um dia negro, falhou mais duas vezes. A primeira finalizou para fora e na segunda parou novamento no goleiro do Sporing, Cuéllar. No final, o atacante Rodrigo desperdiçou última chance de empate.