Com lesão no joelho, Augusto Fernández desfalca Atlético de Madrid por dois meses

Depois de exames médicos, o Atlético de Madrid divulgou neste domingo (31), que o volante Augusto Fernández sofreu uma ruptura parcial do ligamento do joelho esquerdo. O atleta se machucou na derrota para o Barcelona por 2 a 1. Após sair da clínca Fernández se mostrou otimisnta aos saber que a lesão não era tão grave.

"Agora é pensar na recuperação. As lesões são as partes feias do futebol. Nunca é bom lesionar, mas quando se pensa que é mais grave, e dizem que a gravidade é menor você fica feliz. Vou colocar toda a vontade, para estar pronto o mais rápido possivel", declarou o jogador.

Augusto Fernández se machucou aos 30 do segundo tempo, em uma disputa com Arda Turan. Rapidamente depois do lance, Fernandez notou que algo tinha ocorrido com o joelho. O Dr. Villalón, chefe dos serviços médicos do Atlético de Madrid, não demorou para constatar que a lesão tinha certa gravidade. Ele acabou sendo levado para o hospital, aonde foi descartado a informação da lesão grave.

Quando substituído, tanto os companheiros do jogador, quanto os adversários, principalmente os compatriotas argentinos, Messi e Mascherano lhe demostraram carinho. Mascherano chegou a dar um beijo na testa de Fernández, desejando boa sorte.

O volante chegou ao Atlético no começo de 2016, para substituir Tiago, jogador português experiente, da mesma posição que sofreu lesão grave e apenas volta na próxima temporada. Com a suspensão da punição da Fifa, o clube de Madrid, tem até o final do mês para contratar, se quizer repor mais um atleta machucado.