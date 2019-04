Zidane após goleada do Real Madrid sobre Espanyol: "Objetivo é fazer o máximo em todo jogo"

Depois de vencer sua terceira partida em quatro jogos, todas por goleada sob o comando de Zidane, o Real Madrid se aproximou do segundo colocado Atlético de Madrid, mas ainda está a distante do líder Barcelona. O grande rival está na liderança do Campeonato Espanhol com 51 pontos e uma partida a menos, a quatro do Real.

O treinador merengue em coletiva de imprensa após a goleada de 6 a 0 sobre o Espanyol, se mostrou confiante, e não deu a Liga como definida. "O objetivo é fazer o máximo em todo jogo, para ter mais opções no final, sabemos que estamos atrás, a diferença pode aumentar para sete pontos, mas a liga não esta acabada. É díficil, mas não é impossivel. Nossos jogadores sabem que apenas vale vencer. Perdemos pontos em Sevilla e sabemos que não podemos perder mais pontos", disse o técnico de Real.

Zidane ainda elogiou as atuações de Cristiano Ronaldo, autor de três gols e James Rodríguez que estava sendo criticado por sua forma física.

Sobre Cristiano: "Estamos acostumados, quando Cristiano não faz três gols, não está bem, vai acontecer sempre, poque ele nos acostumou a marcar muitas vezes. Não passa nada se as vezes não marca, tem uma enorme ambição, e por exemplo, hoje ele fez um grande trabalho defensivamente".

Sobre James: "Ele fez uma grande partida, está trabalhando muito bem. Estou muito contente com ele, não só com a bola, porque sei o que é capaz de fazer, é fácil para ele, mas estou feliz em geral".

Também falou da goleada tranquila, sem dificuldades sobre o Espanyol. "Não sei se foi o melhor jogo, mas estou contente com a equipe. Temos feito algo novo, os jogadores não mudaram, talvez eles precisassem estar melhor fisicamente. É apenas o começo. Vamos descançar e pensar na próxima partida", declarou.

Para finalizar Zidane se diz supreendido com a quantidade de gols que a equipe vêm fazendo no seu comando: "Sempre me surpreendo, porque não é fácil, meter cinco ou seis gols, mas com trabalho se pode fazer. Entramos bem na partida e jogamos bem, porém não é nada fácil".