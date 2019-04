Mihajlovic fala em 'momento mais feliz da carreira' após vitória do Milan contra a Inter

O Milan fechou bem o mês de janeiro. Após colocar um pé na final da Copa Itália, o Diavolo enfrentou seu maior rival, a Internazionale, pela Serie A, e aplicou uma goleada de 3 a 0 no San Siro. A partida, além de três pontos, dá um novo gás à equipe, que segue em busca de uma regularidade na temporada. No momento, os rossoneri ocupam a sexta colocação do Campeonato Italiano, com 36 pontos, a dois da zona de classificação para a Uefa Champions League, e os nerazzurri, a quarta colocação, com 41 pontos.

Feliz, o treinador Sinisa Mihajlovic mostrou entusiasmo ao comentar a partida. Ele, que há poucas semanas tinha sua saída constantemente especulada pela imprensa, parece estar com seu cargo seguro em mãos.

"Esta noite foi o momento mais feliz da minha carreira de treinador. Nós sempre tivemos confiança nas nossas capacidades, e, passo a passo, estamos as mostrando", disse o sérvio, que afirmou que esse foi um jogo daqueles que 'permanecem na história'.

O treinador rossonero também falou do jogo feito pelo Milan contra a Inter, destacando o seu setor ofensivo. "Sabíamos que, com o passar do tempo, a Inter mais irritada ficaria e nos deixaria mais espaço para atacá-la. Nós mostramos o tipo de abordagem clínica que não tivemos até agora, nesta temporada", comentou o sérvio.

Sinisa ainda falou sobre o plano de reabilitação na competição, com fim em recuperar pontos perdidos no primeiro turno, e elogiou o capitão Riccardo Montolivo, que vinha sendo revitalizado nas últimas semanas.

"Eu disse que, na segunda metade da temporada, haveria vingança por resultados da primeira metade, e, até agora, estamos indo bem (...) Ele [Montolivo] trabalha muito duro e nos dá equilíbrio no meio-campo, bem como qualidade", afirmou Sinisa.

Quando comentou sobre o estilo de jogo de seu adversário, Mihajlovic lembrou das qualidades de um de seus jogadores, o eslovaco Juraj Kucka.

"Sabíamos que Inter é uma equipe muito física (...) Kucka, nesse sentido, é ótimo, porque ele é como um tanque, ele é muito difícil de desafiar e vai para cada dividida", elogiou.

"Tenho que agradecer a Mihajlovic"

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

Autor de mair um gol na temporada, o francês M'Baye Niang, ao fim da partida, elogiou o comandante da equipe de Milão, louvando seu trabalho feito à frente do heptacampeão da Uefa Champions League.

"Se eu estou feliz hoje, eu tenho que agradecer a Sinisa Mihajlovic, porque ele me deu esta oportunidade. Nós sempre fomos atrás do treinador, ele nos faz trabalhar duro e, no final, os resultados chegam", disse Niang.